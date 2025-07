Exconsul de Colombia en México discutió en redes con Francisco Barbosa por el viaje de Gustavo Petro a Ecuador: “Ni ser fiscal era irse en avión privado de la fiscalía de vacaciones”

El exconsul Andrés Hernández Ramírez confrontó públicamente a Francisco Barbosa luego de que el exfiscal exigiera explicaciones sobre el viaje del presidente colombiano a Manta y los cambios en su itinerario oficial - crédito @Asobancaria/X y @AndresCamiloHR

El exfiscal general Francisco Barbosa cuestionó en X el viaje del presidente Gustavo Petro a Manta, Ecuador, luego de su asistencia a la posesión de Daniel Noboa.

Criticó la falta de claridad sobre los motivos del desplazamiento y pidió explicaciones sobre los cambios en la agenda oficial.

El mensaje de Francisco Barbosa sobre el viaje del presidente Gustavo Petro a Ecuador generó reacciones, entre ellas, la del excónsul de Colombia en México, Andrés Hernández Ramírez, quien renunció tras ser suspendido de su cargo en medio de controversias.

A través de redes sociales, Hernández respondió al exfiscal diciendo “ni ser fiscal era irse en avión privado de la fiscalía de vacaciones”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Y es que luego de que el presidente Gustavo Petro explicara en redes sociales qué hizo en Ecuador durante su estadia, Francisco Barbosa escribió un mensaje diciendo sobre el polémico viaje.

“Ni Manta es Quito, ni escribir un libro de economía es asisitir a la posesión del presidente Noboa. Así que, una de dos: o el viaje a Manta siempre estuvo proyectado —caso en el que habría una falsedad en documento público—, o salió de improviso por una razón de agenda pública —caso en el que el presidente debe indicar a qué se debió el cambio de planes–“, escribió el exfiscal Barbosa.

El exfiscal General de la Nación recordó al jefe de Estado su deber de cumplir con los mandatos establecidos en la Constitución Política de 1991 - crédito @FBarbosaDelgado/X

Barbosa continuó su crítica señalando que el presidente está obligado a respetar el marco constitucional vigente. En su mensaje advirtió sobre los límites del poder presidencial y la obligación de actuar conforme a la ley: “Que no se le olvide a Petro que él fue elegido presidente, no rey. Por mucho que quiera acabar con la Constitución de 1991, mientras siga vigente, tiene que acatarla. Y, si no lo hace, debe responder”.

En respuesta al señalamiento de Francisco Barbosa sobre los límites del poder presidencial, el excónsul Andrés Hernández Ramírez le replicó recordando episodios controvertidos de su paso por la Fiscalía. “Ni ser fiscal era irse en avión privado de la Fiscalía de vacaciones a San Andrés en pandemia…”, escribió en su cuenta de X.

Andrés Hernández le contestó al exfiscal Francisco Barbosa - crédito @AndresCamiloHR

Barbosa no guardó silencio y respondió con un mensaje en el que defendió su gestión frente al gobierno de Petro: “Típica respuesta de las bases bodegueras petristas que comprendo porque le puse un freno a Petro, al impedir que salieran peligrosos narcos de la cárcel y se dañara la institucionalidad judicial del país”.

En otro mensaje, Barbosa defendió su conducta como fiscal y contrastó su actuación con la del actual presidente: “Pero entrando en materia le recuerdo que nunca en mis comisiones como Fiscal me perdí en agendas privadas. Tampoco triné alterado a las 3 de la mañana con el objeto de alterar relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Cuando tuve que desplazarme al extranjero lo hice dejando en alto el nombre de mi país. Nunca hubo acto alguno que dejara a Colombia en la indignidad”.

Francisco Barbosa le respondió de regreso al exconsul - crédito @FBarbosaDelgado

Barbosa también se refirió a sus visitas oficiales a San Andrés durante su gestión como fiscal, asegurando que fueron parte de labores judiciales contra la corrupción en la isla. Además, lanzó una crítica directa a la política del gobierno actual frente a esa región del país. “A San Andrés –esa isla a la que el petrismo quebró con su política de miseria– fui varias veces como Fiscal General. Allá se hizo un trabajo serio que terminó en imputaciones a los corruptos que se robaban los recursos públicos”, escribió.

El exfiscal concluyó su respuesta afirmando que durante su gestión no hubo irregularidades en el manejo de recursos públicos ni cuestionamientos éticos sobre su conducta. Además, lanzó una crítica personal contra el excónsul Andrés Hernández, aludiendo a episodios que marcaron su salida del cargo.

“Todas las denuncias malintencionadas que se hicieron en mi contra fueron archivadas porque jamás se desperdició un recurso público, ni hubo duda sobre mis actuaciones.Y le remato: nunca le he pedido plata prestada a ningún funcionario, y las deudas que he tenido las he honrado. Ah, y jamás me han destituido de ningún cargo por no cumplir con los requisitos”, aseveró.