Se conoció audio de alias Fito, el poderoso narco ecuatoriano que dicen que se reunió con Petro en Manta: “No tengo carteles”

“En este momento le pido a Dios sabiduría porque no sé qué hacer”, expresó Adolfo Macías Villamar, conocido como alias Fito, en un audio de 17 minutos divulgado por el diario ecuatoriano La hora de Ecuador. En la grabación, el líder de Los Choneros dio a conocer detalles relacionados con su posible entrega, y rechazó en forma tajante las acusaciones de narcotráfico que enfrenta en Estados Unidos.

Este material, difundido tras su captura por las autoridades de Ecuador luego de meses en la clandestinidad, ha generado nuevas interrogantes sobre su situación judicial y los supuestos acercamientos con gobiernos de la región.

En los audios obtenidos por el medio de comunicación, “Fito” insiste en que no pertenece a ningún cartel de drogas y que las imputaciones en su contra carecen de fundamento: “Yo no soy narcotraficante, yo no ando con drogas, yo no tengo carteles, yo no soy amigo de ningún cartel, yo no tengo carteles; si yo mandara drogas, yo fuera amigo de un cartel, pero no soy amigo de ningún cartel”, afirma en uno de los fragmentos más contundentes de la grabación.

El líder criminal sostiene que se le está culpando injustamente y que su nombre ha sido puesto bajo el radar internacional por intereses ajenos a la realidad de sus actividades.

“Fito” también cuestionó el papel de las autoridades estadounidenses y ecuatorianas en la construcción de su imagen pública: “La gente está equivocada, siendo Estados Unidos un reino muy grande no creo que se deje lavar el cerebro por el presidente Noboa, que fue para allá, para que me pusieran a mí bajo el radar, yo creo que buscaron a una persona allá para que me digan que yo mandé droga o algo, porque me acusan de siete vainas”, señala en el audio.

Según su relato, incluso un ministro le habría confirmado que las acusaciones surgieron como parte de una estrategia para forzar un diálogo con él: “Eso me lo dijo el mismo ministro, que eso fue porque estaban buscando hablar conmigo y que yo le había mandado a decir que yo no quería pagar cárcel en Ecuador, sino que quería irme a Estados Unidos y que por eso ellos hicieron eso”.

El líder de Los Choneros describe conversaciones con agentes militares, quienes le habrían advertido sobre los riesgos de entregarse. “Estaba hablando con un agente, que son militares, todo ellos me dicen a mí: hermano, no te entregues porque te quieren acorralar. Si te entregas te van a meter en un hueco. Van a hacer lo posible para que te manden a Estados Unidos, eso es lo que se habla acá adentro de los cuarteles”, relata.

Además, denuncia presiones y amenazas contra su familia: “Te quieren dar duro. Que quieren apretar a tu familia, hacerle la vida imposible, a no darle comida, a darle palo hasta que se hostigue y hable”.

La publicación de estos audios coincide con la negativa de las autoridades de Colombia sobre cualquier gestión para facilitar la entrega de Fito a cambio de evitar su extradición a Estados Unidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores colombiano, a través de la embajadora en Quito, María Antonia Velasco, y otras autoridades, confirmó la recepción de una carta atribuida a Fito en la que solicitaba la intervención del gobierno colombiano.

Sin embargo, la autenticidad de la misiva no ha sido comprobada y no existe ninguna comunicación oficial al respecto. El ministerio enfatizó que no ha realizado ninguna gestión, ni interna ni ante autoridades ecuatorianas o de otros países, en favor de Fito, cuya detención celebran por tratarse de un individuo señalado por “delitos graves”.

La cancillería colombiana subrayó su postura institucional: “La cancillería no actúa como garante de narcotraficantes, ni tiene competencia alguna para mediar en este tipo de situaciones. Quienes deciden en los procesos de extradición son las autoridades judiciales competentes”.