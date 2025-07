‘Yo me llamo’ 2025: esta fue la millonada que se llevó Vicente Fernández y lo que acumularon los otros tres finalistas

El jurado estuvo compuesto por figuras de renombre como Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

El esperado desenlace de la décima temporada de Yo me llamo 2025, finalmente llegó. La gran final del popular programa de imitación se llevó a cabo el martes 1 de julio de 2025, con el triunfo de Vicente Fernández, que se llevó una suma de $500 millones.

Los televidentes eligieron al imitador del legendario artista mexicano que quedó entre los cuatro finalistas de esta última etapa tras deslumbrar al público con su increíble talento en el escenario.

Los finalistas de esta temporada fueron:

Gloria Estefan

Paquita la del Barrio

Vicente Fernández

Luis Alfonso

Cada uno de estos participantes fue seleccionado por su habilidad para imitar a grandes figuras de la música, en el que demostraron su destreza en cada presentación. Desde el inicio del programa, los concursantes tuvieron que enfrentarse a desafíos de alto nivel, por lo que en medio del progreso lograron llevarse diversos premios económicos, pero hay unos que sobresalieron más que otros llevándose hasta la final importantes sumas de dinero.

Gloria Estefan

La imitadora siempre se destacó durante su proceso en el programa - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Gloria Estefan se convirtió en una de las cuatro finalistas de la décima temporada de este popular programa de imitación. A lo largo de la competencia, logró destacarse gracias a su increíble parecido con la famosa cantante cubana, además de su romanticismo en cada presentación y el jurado la posicionó como una de las mejores.

Gloria Estefan acumuló la importante suma de $57 millones. Esta cantidad se debe a que varias veces que la imitadora fue seleccionada por Armonio, como la mejor de la noche.

Paquita la del Barrio

La artista siempre se llevó buenos comentarios - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Una de las imitadoras más aclamadas de la décima temporada de Yo me llamo es Paquita la del Barrio, que logró hacerse un espacio entre los cuatro finalistas de esta exitosa edición del programa. La participación de Paquita no solo fue destacada por su gran parecido físico y su parecido vocal al de la artista original, sino por su dedicación y compromiso en cada presentación. La concursante demostró en cada emisión que no solo tiene el talento para imitar, sino la capacidad de escuchar y aplicar las recomendaciones de los jurados.

Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz destacaron en múltiples ocasiones la evolución de Paquita, eligiéndola en varias ocasiones como una de las favoritas. La imitadora logró acumular una cifra de $24 millones gracias a los triunfos conseguidos a lo largo de la competencia.

Vicente Fernández

En varias oportunidades el imitador estuvo lleno de elogios por los jurados - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

El imitador de Vicente Fernández logró coronarse como el ganador de la décima temporada de Yo me llamo, pero su éxito no solo fue atribuido a su apariencia, pues también demostró una gran habilidad vocal y siguió al pie de la letra cada una de las recomendaciones hechas por el jurado del programa, lo que le permitió avanzar hasta esta etapa tan importante.

Vicente Fernández acumuló antes de la final una suma de $28 millones, pero tras ser considerado el mejor de la décima temporada, en total, logró llevarse $528 millones.

Luis Alfonso

El artista es uno de los más parecidos de la temporada - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

A lo largo de la décima temporada, fue uno de los dobles más destacados, pues sorprendió al público y al jurado por su parecido con el artista, además de su notable rango de voz y desempeño en el escenario.

El Señorazo logró acumular una impresionante suma de $128 millones, cifra que alcanzó gracias a su constante éxito en las diferentes etapas del programa.

Cabe destacar, que uno de los momentos más memorables de su participación fue cuando ganó los $100 millones en uno de los episodios, siendo esta la suma más alta ganada por un concursante en una velada.

Un jurado de lujo

En esta ocasión, el jurado estuvo compuesto por figuras de renombre como Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, que fueron los encargados de evaluar y dar su veredicto sobre las actuaciones de los concursantes. Ellos brindaron su experiencia y criterio en el mundo de la música y el entretenimiento, con lo que ayudaron a guiar a los participantes en su camino hacia la final. Además, se incorporó a Aurelio Cheveroni, que esta temporada aportó diversión y emoción en el programa y desde luego, en la gran final.