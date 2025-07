Yesenia Valencia habló de su paso por ‘MasterChef Celebrity’ y dejó una reflexión: “La gente se siente con mucho derecho a opinar”

La actriz aseguró que las personas siempre van a opinar sobre las decisiones que se tomen en la vida - crédito @lamegacolombia/IG

Masterchef Celebrity se ha posicionado como uno de los formatos más visto por los colombianos, en el que las celebridades miden el talento que, además de la actuación, el canto o la comedia, tienen para la cocina; sin embargo, no todo es color de rosa dentro de la cocina del programa.

En la nueva temporada del reality del Canal RCN, las emociones han estado desbordadas, especialmente desde la primera eliminación, cuando la actriz Yesenia Valencia optó por desistir de seguir en la competencia por una aparente incompatibilidad con eso que describe el “competir”.

La renuncia de la actriz desató la reacción de su compañera Violeta y la de la presentadora Claudia Bahamón - crédito cortesía Canal RCN

Al respecto, la también directora de Smartfilms se ha referido en repetidas ocasiones a su decisión; sin embargo, dio nuevamente su opinión sobre los comentarios que tiene la gente al optar por abandonar la competencia de cocina en lugar de seguir adelante con el proceso.

En conversación con la emisora La Mega, la actriz recordada por su papel en la producción Rigo aseguró que las reacciones se deben especialmente porque “la gente se siente con derecho de opinar”.

Agregó que en decisiones que tienen que ver mucho con la opinión personal, los comentarios de todo el mundo, sin importar si son seguidores o familiares, siempre van a estar a la orden del día.

“Es muy curioso que tú decidas renunciar a un trabajo, renunciar a una pareja, renunciar a un reality, renunciar a lo que quieras, todo el mundo tenga derecho a opinar y decir: ‘No estoy de acuerdo’, ‘no me parece’ o ‘sí me parece’. Y pasa siempre, cuando decides no tener hijos la gente también opina, cuando hay decisiones que son extremadamente personales, que hacen parte de tu fuero personal, la gente se siente con el derecho de opinar”, agregó la actriz.

La actriz hizo énfasis en la presión social de ser siempre la mejor y en el impacto que esto tiene sobre la salud mental - crédito cortesía Canal RCN

Sin embargo, descartó que se trate de un tema netamente de actuales generaciones con el auge de las redes sociales.

“Simplemente, se meten, tus papás se meten, todo el mundo se mete … Entonces finalmente entiendes que es una sociedad que así funciona y que no hay nada que hacer”, concluyó.

Las reacciones en la publicación de La Mega no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente los seguidores dejaron sus comentarios con mensajes como: “Eres un personaje público, cómo la gente no va a opinar”; “si es por salud mental, creo que todos tenemos derecho a abandonar algo”; “solo ella sabrá las razones por las que tomó esa decisión”, entre otros.

Lo que dijo por los comentarios de Violetta Bergonzi

La presión de ser la mejor siempre estuvo en el camino de Valencia, eso quedó también evidenciado en la cocina, cuando dijo que prefería hacerse a un lado y abandonar el programa. Sin embargo, su salida si provocó reacciones entre sus compañeros.

La actriz aseguró que no está dispuesta a negociar sus decisiones propias - crédito Infobae Colombia

Durante una conversación con Infobae Colombia, Yesenia Valencia se refirió a la reacción de Violeta tras su decisión de abandonar MasterChef, señalando que entendía su postura y el debate que generó. “Cuando a mí Violetta me dijo lo que me dijo, yo no lo vi mal, yo la miré y dije: Ok”, expresó la actriz sobre el momento en que su compañera opinó que la decisión de retirarse debía pasar por los jurados y no por la propia Yesenia.

Respecto a la controversia, Valencia reflexionó: “Es por la forma de ser de ‘Viole’ que es contundente en sus apreciaciones. Ella afirmaba que yo no debía tomar esa decisión y que era una decisión que debían tomar los jurados. Discutible, porque precisamente eso es lo que hace que muchas personas no puedan soportar muchas cosas, porque creemos que esa decisión no la puedo tomar yo”.