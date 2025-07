Manelyk González habló de su experiencia en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Te levantaban muy temprano”

Manelyk González contó aspectos de su experiencia en 'La casa de los famosos Colombia', como parte del intercambio con Melissa Gate - crédito Canal RCN

Hace poco menos de un mes que culminó la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia con la victoria de Andrés Altafulla, y todavía se sienten las repercusiones de lo vivido durante la segunda temporada del formato producido por el Canal RCN.

Los pasos del cantante luego de llevarse el millonario premio e iniciar una relación con Karina García, o los de Emiro Navarro, La Toxi Costeña, Yina Calderón, Norma Nivia, Melissa Gate y otros de los que dieron más de qué hablar durante el primer semestre de 2025 son objeto de seguimiento constante en redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el caso de Melissa Gate se debe no solo a que terminó segunda en las votaciones de la gala final en la que durante meses se perfilaba como gran favorita, sino porque protagonizó uno de los momentos más recordados de la segunda temporada: el intercambio de participantes con La casa de los famosos All-Stars, que realiza la cadena Telemundo desde México.

La paisa duró poco menos de una semana en la casa estudio en la Ciudad de México, mientras que del país norteamericano llegaba Manelyk González, una de las participantes con más renombre en All-Stars, y especialmente recordada por sus participaciones en Acapulco Shore, de MTV.

La creadora de contenido y “chica reality” regresó a Colombia en junio, para formar parte de Distrito Moda celebrado en Cali, participando de varios eventos, incluida la pasarela principal.

Manelyk anticipó que aprovechara su regreso a Colombia para visitar a Karina García, en Medellín - crédito canal RCN

Además, confirmó que aprovechará su regreso para reencontrarse con Karina García, con la que desarrolló una relación estrecha en el poco tiempo que duró el intercambio.

Pero, antes, Manelyk viajó a Bogotá y concedió una entrevista a La Mega, en la que habló de su experiencia como parte del intercambio con Melissa, refiriéndose particularmente a las diferencias en cómo se abordaba la experiencia en Colombia y en México.

La mexicana protagonizó el intercambio con Melissa Gate, que durante una semana participó de 'La casa de los famosos All-Stars' - crédito La Mega/TikTok

“¿Sabes que como que se me pasó tan rápido? O sea, ¡fue como que llegué y me fui!“, contó, en referencia a los pocos días que duró la dinámica entre las dos producciones. Con todo, aseguró que fue algo de su total agrado.

“La verdad es que me gustó muchísimo la experiencia que tuve esa semana, y todas las personas que conocí ahí adentro. O sea, me sorprendió de más la Casa de Colombia”, expresó.

En la charla, Manelyk hizo hincapié en la dificultad de estar en un reality show, más allá de la percepción general de que es todo lo contrario.

“La verdad es que yo creo que hay muchas personas ahora que está de moda el reality show, que piensan que es muy fácil. O sea, a mí durante 10 años me ha dicho ‘ay, pero es que tú qué haces si solo haces reality’. No, mi amor, hacer reality tiene su cuento", expresó, añadiendo que más allá de que el buen parecido del personaje sea importante, hay un factor aún más importante: ”Siento que para hacer reality se necesitan chicos que hagan contenido".

La mexicana manifestó que había más exigencia en Colombia para crear contenido de la que tenía en 'La casa de los famosos All-Stars' - crédito cortesía del Canal RCN

Al respecto, y basada en su experiencia, Manelyk hizo una diferencia en el modo en que abordan la experiencia los influenciadores y los actores y actrices que normalmente se ven en La casa de los famosos. “Yo desde que me levanto es ‘ok, voy a hacer mi rutina de cómo hago para llamar la atención de la gente, para que la gente diga ok, quiero ver el contenido’ (...) que es algo que no tiene un actor y un conductor, porque el actor actúa, interpreta. No tiene ese chip de estar creando contenido 24/7″, explicó.

La mexicana incluso dejó ver que la exigencia desde RCN era mayor para dar material a la producción con el cual trabajar. “Es algo que a mí me gustó mucho en la Casa de Colombia (...) aunque de repente era como más pesado en teoría, porque, pues no podías dormir, te levantaban muy temprano, pero estás trabajando”, indicó.