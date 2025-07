J Balvin es el invitado especial de DJ Snake en “Noventa”, un homenaje musical a los años 90

DJ Snake sumó a J Balvin como invitado en "Noventa" - crédito cortesía J Balvin

J Balvin continúa inmerso en la promoción de su más reciente larga duración, Rayo, publicado en 2024 y con el que viene girando por todo el mundo. El reguetonero por estos días se encuentar en Europa, luego de sumarse como invitado al exclusivo crucero de Sofía Vergara en el Mediterraneo y codearse con figuras como Ricky Martin o Anitta.

Mientras completa sus compromisos en el Viejo Continente y con la mira puesta en su participación en la clausura del Mundial de Clubes el próximo domingo 13 de julio, el intérprete de Mi Gente y Ginza sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de una nueva canción, esta vez como invitado de DJ Snake.

El productor francés, conocido por éxitos como Turn Down For What, Taki Taki, o Lean On con Major Lazer, presentó este miércoles 2 de julio Noventa, tema que formará parte de Nomad, el tercer larga duración de su carrera, previsto para publicarse en plataformas digitales a finales de 2025.

La canción, disponible ya en todas las plataformas digitales, marca la segunda colaboración entre ambos músicos tras el éxito global de Loco Contigo en 2019, incluida en Carte Blanche, la segunda placa de DJ Snake.

Noventa toma inspiración de la estética y el sonido característicos de los años 90, tanto en su producción musical como en su identidad visual. El tema combina la energía electrónica de DJ Snake con el estilo vocal de J Balvin, resultando en una propuesta que busca captar la atención del público durante la temporada de verano.

La portada del sencillo utiliza un logotipo de corte retro, que remite a la imagen clásica de la cadena MTV. Esta idea se profundiza incluso más en el videoclip, grabado en las calles de Nueva York, y que recurre a recursos visuales propios de la época, como imágenes de baja fidelidad al estilo VHS, coreografías urbanas y efectos visuales vibrantes, con las que buscan rendir tributo a la cultura pop de los años 90.

El videoclip de "Noventa" se grabó en Nueva York, con un concepto que rinde tributo a la estética de finales del siglo XX - crédito cortesía J Balvin

En ese sentido, Noventa es una de las colaboraciones más destacadas de Nomad, y es el cuarto adelanto de los presentados por DJ Snake en plataformas digitales hasta el momento para dicha placa. En las semanas anteriores ya se publicaron Paradise (con Bipolar Sunshine), Reloaded (con Space Laces) y Patience (con Amadou & Mariam).

Ambos artistas se reunieron por primera vez desde 2019 cuando grabaron "Loco Contigo" - crédito cortesía J Balvin

J Balvin compartió reflexión en redes sociales

Desde el estreno de José en 2021, el reguetonero pasó por un cambio radical en su vida, que le llevó a distanciarse de los escenarios y los estudios de grabación por algunos años, coincidiendo con la pandemia de covid-19, así como con la llegada de su hijo Rio, fruto de su relación con Valentina Ferrer.

Desde entonces se volvió habitual que compartiera reflexiones sobre la fama y el nuevo modo en que aborda su estatus como estrella internacional. Es así que en medio de la gira de Rayo, el paisa compartió uno más de sus pensamientos, orientado especialmente a lo que considera que es la verdadera definición del poder.

El cantante compartió una reflexión en sus redes sociales que dio de qué hablar entre sus seguidores - crédito @rastreandofamosos/Instagram

“Con el tiempo entendí que el verdadero poder no es tener dinero o influencia. El verdadero poder es tener la capacidad de decir no, de poner límites, de proteger tu paz y tu energía. Perder es no dejar que cualquier entre en tu intimidad. En esta nueva etapa de mi vida, aprendí que el que tiene control de sí mismo... ya lo tiene todo”, escribió en sus historias de Instagram.

Horas después de la publicación, esta alcanzó difusión en distintas plataformas con usuarios que mostraron su acuerdo o desacuerdo con lo expresado por el cantante.