Valentina Taguado se despidió definitivamente del programa ‘Impresentables’ de ‘Los 40’: “Me duele mi corazoncito”

La locutora reveló que no volverá al famoso programa - crédito Valentina Taguado / Instagram

Valentina Taguado es una de las famosas más reconocidas en las redes sociales por su carisma y opiniones espontáneas, que eran seguidas por decenas de personas a través del programa Impresentables de la emisora Los 40. Sin embargo, su participación en MasterChef Celebrity la llevó a dejar los micrófonos por un tiempo, lo que hizo que las cuentas del programa en las diferentes plataformas digitales se llenaran de gran cantidad de comentarios reclamando su presencia.

La joven utilizó su perfil de Instagram para revelar que no volverá al programa radial, una decisión que sus seguidores esperaban que no llegara, teniendo en cuenta que el programa ganó relevancia por las opiniones y actitud de la locutora. Además, de sus interacciones con cada uno de los invitados.

Mediante un video que realizó con su característica sonrisa, Valentina Taguado expresó que gran cantidad de personas le han preguntado sobre su posible regreso al programa, pero ella decidió terminar con los rumores y hablar directamente de la situación.

“La pregunta, pues es sobre Impresentables y quiero que sepas de mi boca, que, pues no voy a volver, pues para que no me esperes. Entonces, pues si, no continúo, pero fui absurdamente feliz”, expresó la actual participante del concurso de cocina, que aprovechó el video para recordar a sus compañeros y expresarles su amor.

Valentina Taguado reveló que no volverá al programa 'Impresentables' - crédito @valentinataguado/IG

En su intervención, la joven aprovechó para recordar los inicios del programa: “Hicimos esto sin saber qué iba a pasar, si iba a funcionar, si no, literalmente desde el amor. Estoy muy orgullosa y muy feliz de haber sido parte de crear este proyecto. Estoy inmensamente agradecida con todo el equipo”.

Su mensaje demostró que Valentina se quedó con grandes amigos tras pasar por el programa y cada momento que no fue tan positivo le enseñó bastante: “Es muy gratificante haber pasado momentos tan chimbas al lado de ustedes, de todos. Que chimba los buenos y los malos, porque igual los malos también te enseñan y se vuelven anécdota. Todo es un ciclo, todo se acaba, todo vuelve y empieza”.

El mensaje fue bastante emotivo, teniendo en cuenta que la joven creció bastante en seguidores por sus opiniones en el programa: “Me duele, me duele mi corazoncito, obvio, ni que fuera de palo y pues siento que todo final igual duele. Sobre todo quiero (...) agradecerle a los oyentes. Uf, Dios mío! Hicieron que pararse a las 4:00 a. m. fuera algo absurdamente bueno. O sea, lo mejor de mi vida era pararme a las 4:00 a. m. para charlar a ustedes, para entretenerlos, para que nos riéramos, para joder, para ver la vida diferente, para decir lo que nadie es capaz de decir", puntualizó.

Sin embargo, la famosa aprovechó para indicar que no se va de sus redes sociales y que continuará haciendo lo que más le gusta: expresándose sin filtros y con ese carisma que la llevó a ser tan famosa en las diferentes plataformas digitales y que le abrieron paso a hacer parte de MasterChef Celebrity, uno de los concursos más amados por los colombianos.

La locutora de 'Los 40' es reconocida por su carisma en el programa de cocina - crédito cortesía Canal RCN

Tras su despedida, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y entre ellos se destacan: “Duele poquito ya no escucharte por ahí, pero se que vendrán proyectos fabulosos!! Toooodo el éxito ✨✨✨ a donde sea que te lleve tu talento y esa voz" y “A dónde sea te perseguiremos, muy bonita, divertida, súper ágil”.

Sin embargo, uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Diana Restrepo, la locutora que remplazó a Valentina, pues le deseó lo mejor en su camino: “Te queremos mucho y admiramos 🥺🙏🏽❤️‍🩹 sé muy feliz mi valen”.