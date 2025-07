Exdirector de la Dian respondió a nueva denuncia de Luis Carlos Reyes y respaldó nombramiento en la entidad

Jerlin Campo Angulo fue nombrado como director seccional de la Dian en Buenaventura durante la administración de Jairo Orlando Villabona - crédito Presidencia

En medio del escándalo por presuntas presiones de políticos para ubicar a sus recomendados en cargos clave de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el exdirector de la entidad Jairo Orlando Villabona se pronunció sobre el nombramiento de Jerlin Arley Campo Angulo como director seccional en Buenaventura, tras las recientes denuncias del también exdirector Luis Carlos Reyes.

Villabona explicó que Campo fue elegido por su desempeño destacado en un proceso interno iniciado en 2022, en el cual participaron cerca de 500 funcionarios de carrera. “Se hizo la convocatoria con la dirección de gestión corporativa, con psicólogo, con el director de analítica (...) pruebas de polígrafo, se hicieron las pruebas psicológicas, se hicieron todos esos procesos, y este señor sacó entre los mayores puntajes, o fue el mayor puntaje”, afirmó en entrevista con W Radio, desvirtuando cualquier versión que indique un nombramiento a dedo.

Cambios ante rumores e investigaciones internas

Villabona explicó que al llegar a la Dian detectó posibles irregularidades en algunas direcciones regionales - crédito Dian

Villabona relató que, al asumir la dirección de la Dian, escuchó rumores sobre posibles irregularidades de algunos funcionarios en las direcciones regionales. Por esta razón, solicitó a su equipo una revisión de antecedentes en la Procuraduría y la Fiscalía, encontrando que varios tenían imputaciones.

“Cuando vi esa situación le solicité a mi equipo que hiciéramos unos cambios provisionales inmediatos, mientras que se hacía un proceso más de fondo y se pudieran escoger las personas”, narró Villabona. En ese contexto, fueron nombrados provisionalmente cuatro nuevos directores regionales, incluido el de Buenaventura.

Posteriormente, según explicó, la Dirección de Gestión Corporativa de la entidad le informó sobre un proceso de selección que venía adelantándose desde antes de su llegada. “A mí me pasaron un listado de las personas que eran los primeros clasificados por las pruebas (...) cuando me pasaron a mí, el señor no tenía ni investigaciones disciplinarias. Aunque yo no fui el que lo seleccionó, fue un grupo el que lo hizo”, detalló al medio citado.

Sobre presuntos vínculos con Roy Barreras y “Papá Pitufo”

Villabona también rechazó cualquier vínculo con Roy Barreras o con redes clientelistas asociadas a a “Papá Pitufo” - crédito redes sociales

Sobre Campo Angulo, que habría aparecido en las carpetas incautadas en la casa de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo; y que según Reyes, su hoja de vida habría sido recomendada por Roy Barreras; Villabona fue enfático en rechazar cualquier relación con los presuntos implicados:

“Ni siquiera conozco a Roy Barreras, nunca lo he visto, nunca hablé con él, nada”. Además, sostuvo que no tuvo conocimiento de ninguna advertencia sobre Jerlin Campo, ni de su supuesta inclusión en listas cuestionadas. “Yo no conocía nada de ese señor (...) yo no tenía información de que tenía problemas, de que estaba en lista de Pitufo, nada (...) Yo no lo escogí porque yo podía como director de la Dian haber escogido a una persona y decir: es usted, porque tenía la potestad de hacerlo. Yo preferí no hacerlo y hacerlo, hacerlo de esta forma con un grupo”, explicó.

La denuncia de Luis Carlos Reyes ante la Corte Suprema

Las declaraciones del exministro Luis Carlos Reyes ante la Corte Suprema señalaron presuntas presiones de congresistas y funcionarios del Gobierno para ubicar recomendados en direcciones clave de la Dian - crédito Colprensa

El 1 de julio de 2025 se conocieron las declaraciones de Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio y exdirector de la Dian, ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. En su testimonio, Reyes aseguró que varios congresistas y funcionarios del Gobierno intentaron influir en nombramientos dentro de la Dian, especialmente en regiones estratégicas como Buenaventura y Cali.

Entre los señalados están el ministro del Interior, Armando Benedetti; el presidente del Senado, Efraín Cepeda; los congresistas Jairo Castellanos y Olga Lucía Velásquez; y el exembajador Roy Barreras. Este último negó rotundamente las acusaciones y llegó a descalificar la salud mental de Reyes, afirmando que padece una “alteración psiquiátrica” y lo acusó de construir un “relato ficcional y perverso”.

Los demás implicados también han respondido. El abogado de Benedetti afirmó que no existe una norma que prohíba sugerir hojas de vida. Jaime Lombana, defensor de Cepeda, señaló que sugerir a alguien honesto no es jurídicamente reprochable; y Mauricio Marín, abogado de Castellanos, indicó que su cliente solo intervino en un caso de traslado por razones familiares.

Por su parte, Olga Lucía Velásquez negó irregularidades y dijo que su único contacto fue con la exasesora María Alexandra Rizo, a la que le expresó preocupaciones sobre la forma en que Reyes hacía nombramientos.