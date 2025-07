Atracador dejó de reírse tras ser condenado a 30 años de cárcel por asesinar a una joven a la que le robó el celular

El hombre fue judicializado y en medio de las audiencias se declaró inocente - crédito Fiscalía General de la Nación

A una condena ejemplar de 30 años de cárcel fue condenado Pedro Emilio Acosta, luego de que por atracar a la joven Vanessa Másmela la hiriera gravemente con arma blanca y le provocara la muerte a mediados del año pasado, en la localidad de Barrios Unidos en el occidente de la capital colombiana.

Durante la lectura de la sentencia la semana pasada, que se dio luego de 13 meses de investigaciones en la Fiscalía General de la Nación, el hombre se mostró nervioso y pretendía hacerse el desentendido en la diligencia judicial, destacaron en el el informativo de televisión Noticias Caracol.

Agregaron que Acosta llegó a decir en la diligencia que no escuchaba al juez que llevaba el proceso, por lo que el operador judicial tuvo que preguntarle si efectivamente no oía lo que le decían.

“No”, contestó el señalado criminal. A lo que el togado señaló: “Pero me está contestado...”, citaron de ese diálogo que tuvo lugar en la audiencia.

Tras ese impasse, el juez procedió a concluir la lectura de la condena luego de que lo hallaran culpable por los delitos de homicidio y hurto agravado, después de que la Fiscalía lograra recopilar el material probatorio suficiente para demostrar que el hombre era responsable de quitarle violentamente la vida a la joven de 22 años de edad.

La joven perdió la vida en medio del hurto de su celular cuando iba rumbo a su trabajo - crédito cortesía familia de Vanessa Soto

El crimen ocurrió el 25 de mayo de 2024 en el barrio Concepción, cuando la víctima se dirigía a su lugar de trabajo en un call center, donde llevaba laborando tan solo 20 días.

No obstante, el violento hecho fue grabado por cámaras de seguridad que hay en el sector en el que ocurrió el asesinato de la joven, que sufrió 12 heridas de arma blanca, antes de que el agresor escapara con su teléfono.

Según informaron las autoridades, el ataque lo perpetró Acosta alrededor de las 5:50 de la mañana, de acuerdo con el registro en video que recopiló el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

(Imagen ilustrativa Infobae)

En declaración ante el informativo de la televisión bogotana Citynoticias, una prima definió a Vanessa como alguien alegre y solidaria, con un carácter generoso y siempre disponible para ayudar.

Mientras la familia realizaba la velación de Vanessa el martes 28 de mayo en horas de la mañana, se enteraron de la captura de Acosta Ávila, tres días después de los hechos.

La jornada de duelo culminó en una ceremonia en la que allegados y amigos se reunieron en el sitio donde apareció el cuerpo de Vanessa; instalaron velas en señal de recuerdo y exigencia de justicia. Una amiga de la joven recalcó su frustración por la escasa reacción, tanto de las autoridades como de la ciudadanía, frente al aumento de la delincuencia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque inicialmente al condenado lo capturaron porque estaba portando un arma de fuego, así como una importante cantidad de estupefacientes, las autoridades lo vincularon con el crimen de la joven, indicaron en el periódico Q’Hubo.

Tres meses después lo procesaron formalmente por el asesinato de Vanessa, y durante la audiencia en la que lo cobijaron con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, el criminal se burló de los familiares de la víctima, luego de que negara su responsabilidad en ese asesinato.

“La verdad me parece que es una falta de respeto. O sea, declararse uno inocente con todas las pruebas que lo apuntan, con videos, con testimonios, con pruebas y declararse inocente. No solo se declaró inocente, fue una falta de respeto, como estaba en la audiencia, simplemente acostado como si no le importara. No le importó la vida de mi prima y tras del hecho se ríe”, citaron de las declaraciones de una de las primas de la joven.

10 extranjeros (excepción de venezolanos) han sido encontrados sin vida durante 2025 en Medellín - crédito Colprensa

Un año después, el asesino ya no reía, luego de que en la sentencia se consignara que actuó con “sevicia” al propinarle 12 puñaladas a la joven para despojarla de sus pertenencias.

“Emilio Acosta Ávila decidió actuar con sevicia, no porque las circunstancias del hurto lo exigieran, sino porque quiso hacerla sufrir, consciente de su superioridad en ese momento. El homicidio no fue consecuencia inevitable de una confrontación breve o accidental, sino el resultado de una voluntad consciente de causar un mal mayor, innecesario y doloroso”, refirieron de la condena en Q’Hubo.