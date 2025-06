Jorge Barón contó lo que hubo detrás del fracaso del negocio de Ramiro Meneses, tras ganar ‘MasterChef Celebrity’

El presentador contó en sus redes sociales detalles detrás del emprendimiento que creó el actor luego de ganar 'MasterChef Celebrity' - crédito Canal RCN y Colprensa

Con una carrera que se extiende hasta 40 años en la televisión colombiana, Ramiro Meneses es ampliamente reconocido como uno de sus actores más destacados por la variedad de sus papeles y la complejidad de sus personajes. Sus roles en Rodrigo D No Futuro, Cuando quiero llorar no lloro, Vuelo secreto, Golpe de estadio, La saga, negocio de familia, Sin senos no hay paraíso y, más recientemente, Rigo y Cosiaca son grandes ejemplos de su durabilidad en el medio.

A su vez, dichos roles fueron el aval que le permitió al paisa participar de la cuarta temporada de MasterChef Celebrity Colombia en 2022, llevándose la victoria y superando en el reto final a Carlos Báez, “Chicho” Arias y Tatán Mejía.

Una vez se alzó con el premio, Meneses hizo saber que aprovecharía su experiencia en el programa y los 200 millones del premio para incursionar en un negocio relacionado en el que mezclaría la comida rápida con ingredientes poco habituales en esta clase de productos, como mariscos, inspirado por un emprendimiento similar que vio en un viaje a Nueva York. Este llevaría por nombre “Perro HP”.

Sin embargo, los resultados no fueron los esperados y el presentador Jorge Barón dio a conocer en redes sociales la razón.

“Ramiro Meneses, reconocido actor y ganador de MasterChef Celebrity 2022, explicó recientemente por qué no prosperó el negocio gastronómico al que destinó el premio del concurso. Inspirado por una visita a Nueva York, abrió un local de perros calientes en el centro de Bogotá con una propuesta poco convencional incluir ingredientes como mariscos, sushi, langosta y camarones. Aunque puso todo su empeño y recursos en el proyecto, el negocio no generó las ganancias esperadas“, manifestó el presentador de El Show de las Estrellas.

Según contó el comunicador, “muchos clientes asociaban la expresión perro caliente con precios económicos, lo que chocaba con el alto costo de los ingredientes utilizados, encareciendo el producto y alejando a los consumidores. Frente a la falta de clientela. Meneses tuvo que cerrar el local”.

Barón también reveló que Meneses concluyó que lo mejor era enfocarse de nuevo en la actuación. “Con humildad reflexionó que ‘Zapatero a tus zapatos’. Hoy está volcado de nuevo a lo que mejor sabe hacer actuar y dirigir. Participando en nuevos proyectos teatrales. Que no le falte la buena energía, porque talento sin duda le sobra”, manifestó el presentador.

Ramiro Meneses no ve la actuación como algo “difícil”

El actor dio a conocer lo que sucedió con su emprendimiento días atrás, durante su paso como invitado en Bravíssimo, de City TV. Allí, Meneses también habló acerca de cómo veía y abordaba su oficio, asegurando que no lo veía como algo dificil o agobiante.

“Es que si uno ve eso difícil... No, todo es maravilloso, yo la verdad cada vez que me veo en un nuevo personaje, me alegro porque aprendo cosas de las que no sé“, dijo. ”O sea, obstetra. ¿Cuándo voy a ser yo un obstetra? Solamente con los personajes aprendes una berraquera. ¿Abogado? tenga, también busque, porque hay que investigar. No puede llegar uno ahí sin saber nada, porque la ignorancia no es buena, no se premia", apuntó.

En cuanto a rutinas o costumbres en el set de grabación, Meneses afirmó que procuraba ser alguien muy observador de su entorno.

“Observar. Siempre observar lo lo primero cuando yo llego al set sea actuando o dirigiendo, estoy mirando el entorno. Miro el entorno, hago un análisis de todo lo que me rodea, saco conclusiones y aplico”, comentó.