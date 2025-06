Paulina Dávila, la colombiana que se roba las miradas en ‘Chespirito’, contó su experiencia trabajando en la serie del comediante

Chespirito, la serie en la que la colombiana Paulina Dávila interpreta a la esposa de Roberto Gómez - crédito @thedigitalquestioner/Instagram

La serie de Chespirito para Prime Video sigue siendo centro de atención por las polémicas que se han generado respecto a la dinámica que manera la producción sobre la relación entre Roberto Gómez Bolaños, Graciela su esposa y Florinda Meza.

Es precisamente el personaje de la primera esposa del comediante mexicano el que ha llamado la atención, cuya interpretación recae en la actriz colombiana Paulina Dávila, recordada por su participación en el seriado de Netflix, Griselda, que contó también con la actuación de Sofía Vergara. En entrevista con Semana, Dávila contó detalles de su actuación y cómo consiguió el papel.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Sofia Vergara y Paulina Dávila en la alfombra roja de los Grammy - crédito REUTERS/Mike Blake

De acuerdo con Paulina Dávila, fue un desafío para su carrera encarnar a Graciela, pues en conversación con el medio antes citado, aseguró que nunca fue una admiradora apasionada de El Chavo del 8. Reconoce que las creaciones de Roberto Gómez Bolaños formaron parte de la vida cotidiana de muchos latinoamericanos, incluido su propio entorno en Colombia.

Para ella, las historias del comediante mexicano acompañaban las tardes después del colegio, presentes en la televisión mientras hacía tareas, pero sin ser el centro de su atención. Ese universo quedó grabado en su memoria, aunque de forma inconsciente.

La oportunidad de interpretar a Graciela, la primera esposa de Gómez Bolaños, surgió cuando el director Rodrigo Santos, con quien Dávila ya había colaborado en una breve serie para Netflix llamada Belascoarán, propuso nuevamente trabajar juntos, según relató la actriz. Durante el acercamiento al nuevo proyecto, Dávila se sintió distante del papel que le ofrecían.

La colombiana interpretó a la primera esposa del cómico - crédito @Paulinada_/Instagram

La idea de interpretar a una madre de seis hijos le resultaba ajena, aunque ese reto le atrajo desde el principio: “Ellos estaban viendo algo que yo no veía”, comenta.

“Cuando me buscó y me contaron del proyecto, me sentí algo alejada del personaje. Pensé: ‘¿Yo haciendo de la esposa con seis hijos?’. Lo sentía muy lejano a mí, pero eso mismo me pareció interesante”, agregó a la conversación con Semana.

Por otro lado, Dávila contó cómo la tocó el personaje que debió interpretar en Chespirito, pues dijo que le había movido ciertas fibras en el fondo, permitiéndole experimentar la feminidad de otra época: “Eso me llamaba mucho la atención, ver cómo cambia alguien con el tiempo y cómo cambia la interpretación”.

Los conflictos entre el elenco de Chespirito son parte del contenido revelador de la nueva producción - crédito Colprensa

Otro de los aspectos que destalló Paulina en su conversación con el medio colombiano, es la historia que tenía que contar sobre la relación entre Graciela y Roberto Gómez, enfatizando en que era más la historia doméstica “lo que pasaba en su hogar”. Asimismo, explicó cómo fue integrarse con el elenco, especialmente con Pablo, con el que ya había trabajado en el pasado.

Y concluyó: “No estaba inmersa en el universo de la vecindad. Con Pablo me fue increíble. Es un compañero supergeneroso, divertido, buena gente y muy profesional. Ya nos conocíamos y habíamos trabajado juntos. Él se entregó con rigurosidad y con gozo al personaje. Además, tenía una gran responsabilidad al interpretar a una figura tan reconocida. En cambio, a mí me daba mucha libertad, porque Graciela no estuvo en el ojo público”.

El episodio concluye con un viaje a Acapulco, donde el elenco disfruta una aparente armonía que se quiebra por tensiones entre Florinda Meza, Edgar Vivar y Graciela Fernández. (Fotos: YouTube)

La participación de la colombiana ha recibido elogios en redes sociales por la calidad de su actuación, robándose el show, teniendo en cuenta el personaje al que debía darle vida frente a las cámara y narrar su historia detrás del personaje.

Para la prensa mexicana, el más reciente lanzamiento del avance encaja con el regreso del programa a la televisión abierta, no solo de México, sino también, de otras naciones hispanas. En Colombia, por ejemplo, la serie es transmitida los fines de semana en la franja infantil de RCN.