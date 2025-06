A Petro no le gustó la decisión del Banco de la República y propuso subsidios para la tasa de interés en 2026

Gustavo Petro criticó públicamente al Banco de la República por mantener las tasas de interés en 9,25%, alertando sobre su impacto fiscal - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr

El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza a la decisión de la junta directiva del Banco de la República de mantener la tasa de interés en 9,25%, asegurando que esta postura puede agravar el déficit fiscal y frenar la inversión productiva en el país.

“Cada vez que la junta directiva del Banco de la República no baja la tasa real de interés, subirá el déficit, ante la ausencia de una reforma tributaria progresiva”, afirmó el mandatario a través de sus redes sociales. Petro argumentó que una tasa interna de interés elevada favorece el crecimiento de la deuda interna y no estimula la producción: “Una alta tasa interna de interés atrae la inversión interna que se vuelve especulativa y no productiva y enriquece más a los que más tienen, dado que son los propietarios de la deuda interna de Colombia”.

Las altas tasas de interés en Colombia aumentan la deuda pública interna, según el análisis del mandatario - crédito @petrogustavo/X

En su mensaje, el jefe de Estado cuestionó que la política monetaria actual esté encareciendo el endeudamiento del país y desplazando recursos que podrían destinarse a sectores clave. “Por eso la deuda pública no solo aumenta, empujada por la tasa de interés interna, sino que crece más la deuda interna que la externa, quitando liquidez a la inversión productiva”, agregó.

Finalmente, anunció que el proyecto de presupuesto general para 2026 deberá incluir subsidios específicos para reducir las tasas de interés dirigidas al sector agrícola, industrial y exportador: “El presupuesto del año entrante debe tener sendas partidas para subsidiar la tasa de interés de agricultura y de industria, para pequeños y medianos empresario(a)s agrarios y urbanos, empresarios(a) exportadores industriales y cooperativas”.

La declaración se da en un contexto de tensión entre el Ejecutivo y el banco central, cuyas decisiones son autónomas, pero tienen efectos directos sobre las finanzas públicas y la actividad económica nacional. Esta es una noticia en desarrollo.

