Piter Albeiro lanzó fuerte crítica al tema de las donaciones en las cajas de los supermercados: “La verdad que hay detrás de lo que algunos hacen”

Piter Albeiro cuenta qué hacen los grandes supermercados con la plata que donan los usuarios - crédito @piteralbeiro/Instagram

El comediante y empresario colombiano Alejandro Leiva, conocido como Piter Albeiro, encendió la polémica en redes sociales al compartir su visión crítica sobre las donaciones que realizan los supermercados a través de sus cajas registradoras, una práctica que, según él, oculta un trasfondo desconocido para la mayoría de los consumidores.

A través del pódcast Hablando miércoles, del creador de contenido Juancito, presentó una declaración contundente y expresó su molestia frente a esta dinámica habitual.

“Cuando vas a pagar en la caja, la cajera te ofrece donar plata: ‘¿Desea donar un dólar?’ Y lo normal es que la gente diga que sí o le da pena y dona ese dólar. A mí me da piedra eso. Yo lo voy a confesar”, afirmó con vehemencia.

La idea del formato es tocar temas variados, “entre música, política, y acontecimientos importantes”, con el fin de “entretener de la mejor manera posible” al público. Por eso, Piter Albeiro y Juancito tocaron uno de los temas que a veces les ha causado intriga y molestia, tanto a ellos como seguidores que les han escrito.

Piter Albeiro criticó donaciones que se hacen en los supermercados - crédito @piteralbeiro / Instagram

Según el humorista, el problema no es sacar de su dinero para darles a los que lo necesitan o a obras importantes, si no radica en que los grandes almacenes no donan su propio dinero, ya que utilizan el de los clientes para presentarlo como una acción social propia.

“Si una empresa tan grande, con 200 supermercados, quiere donar, usan el dinero de los clientes. Cuando entregan esa donación no dicen ‘esto es de parte de Juancito o de la señora que pasó por la caja’, sino que aseguran que es de parte del supermercado”, criticó Piter Albeiro.

Pero su denuncia va más allá, pues explicó que estas compañías obtienen beneficios tributarios gracias a las donaciones hechas por los consumidores, eximiéndose del pago de ciertos impuestos.

“Con esa donación ellos eximen impuestos, o sea, toda la plata que hacen les sale doblemente rentable. ¿Y por qué no son capaces de donar de lo de ustedes?”, cuestionó, visiblemente indignado.

El también empresario añadió que estas cadenas, en muchos casos, utilizan las fundaciones como parte de una estructura empresarial más que como un acto de altruismo: “Consiguen gente para que les maneje la fundación y con esa misma plata les pagan a ellos”.

A pesar de sus fuertes críticas, Piter aclaró que no está en contra de ayudar a los más necesitados, sino que se opone a la falta de transparencia.

“Ojo, me parece demasiado bien que se le quiera ayudar a la gente. Lo que no me parece bien es que no lo hagan genuinamente, sino a través de un negocio. Prefiero donar directamente a la fundación”, indicó Piter Albeiro.

Finalmente, dejó un mensaje claro para quienes deseen aportar a causas sociales: “No estamos diciendo con esto que no done, estamos diciendo la verdad que hay detrás de lo que algunos hacen”.

Las declaraciones de Piter Albeiro han abierto un debate necesario sobre la ética de las grandes superficies al involucrar a sus clientes en prácticas filantrópicas que podrían estar impulsadas más por beneficios fiscales que por verdadera responsabilidad social.

“Yo sin pena les digo que no”, “Qué buen análisis, yo no lo había visto de esa manera”, “Así es como funciona la tal gotita del éxito. Con pena o sin pena siempre digo que no por esto mismo”, “Pensé que era a la única que le daba rabia esto. Yo también siempre digo que no”, “Obviamente las empresas para bajar sus impuestos hacen donaciones, pero cuando le piden al cliente que haga un aporte, entonces la donación no sale de la empresa sino los clientes”, dicen algunos de los comentarios de los internautas.