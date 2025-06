‘Fico’ Gutiérrez afirmó que Petro tiene una “obsesión” con él: prometió enviarle videos “para que se entretenga”

El alcalde de Medellín y el presidente de Colombia se enfrentaron en X - crédito Shutterstock/EFE

Un evento en La Alpujarra, en Medellín, en el que el presidente Gustavo Petro y varios de sus ministros compartieron tarima con cabecillas de las estructuras criminales recluidos en la cárcel de Itagui, ha provocado una polémica nacional.

Figuras políticas han cuestionado que condenados como “Douglas”, “Diego Pesebre” o “Lindolfo” hubieran salido de la cárcel por unas horas, puesto que son responsables de varios crímenes de violencia en el Valle de Aburrá.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En su defensa, Gustavo Petro recordó los proceso de diálogo que otros gobiernos han protagonizado con criminales en el país, recordando la “entrega” de Pablo Escobar en 1991 como uno de los más negativos.

Alcalde de Medellín arremetió contra el mandatario

El proyecto cumplió dos años en junio de 2025 - crédito Verdad Abierta

Debido a que Federico “Fico” Gutiérrez fue una de las figuras políticas que más cuestionó la presencia de los líderes de las estructuras criminales en La Alpujarra, el presidente expuso un video en el que el alcalde de Medellín habló de una posible tregua con las bandas delincuenciales. “Quieren la paz y están arrepentidos, dejen ya de matar”, indicó Gutiérrez en esa ocasión.

De la misma forma, el alcalde de la capital antioqueña aseguró en esa ocasión que si se llevaba a cabo un proceso exitoso de justicia restaurativa, él mismo se encargaría de asumir la responsabilidad de los menores que dejen las armas.

“Si llegan a una discusión, yo como alcalde de Medellín me encargo de los más de 5.000 jóvenes para que jamás en su vida vuelvan a empuñar un arma”.

"Fico" se ha pronunciado en contra de los procesos de diálogo con criminales condenados - crédito @FicoGutierrez/X

Desde su cuenta de X, Gutiérrez aprovechó el video publicado por el presidente Petro para asegurar que el mandatario tiene una “obsesión” con él, asegurando que sus palabras en esa ocasión han sido cumplidas.

“Petro, definidamente lo suyo conmigo ya es una obsesión, la cual puede ser peligrosa para mí. Lo que digo en el video es justamente lo que he hecho. A través del programa “Parceros”, sacamos a niños y jóvenes de las garras de esas estructuras criminales".

Ante esta situación y de manera sarcástica, Federico Gutiérrez puntualizó asegurando que le enviaría videos al presidente de Colombia.

“El que quiera realmente la paz, que la haga ya sin chantajes. Que lo demuestren. Por último, si quiere le comparto más horas de video míos para que se entretenga”.

El mandatario local le respondió al presidente Petro - crédito @FicoGutierrez/X

Cabecillas respondieron a sus críticos

En diálogo con Rtvc, Freyner Alonso Ramírez, más conocido con el alias de Carlos Pesebre, que hizo parte de la estructura de La Oficina y está cumpliendo una condena de 36 años, cuestionó los señalamientos del alcalde de Medellín, recordando el proceso de paz que se adelantó en el primer paso de ”Fico" como mandatario local de la capital antioqueña.

“Nosotros como estructuras, o como voceros de las estructuras, por qué es tan malo que estemos hablando con el Gobierno de paz en estos momentos, si antes, cuando Federico fue alcalde en su primer mandato, también hablamos con ellos”.

“Carlos Pesebre” indicó que en más de una ocasión estuvo en la Alcaldía de Medellín, no solo durante la administración de Gutiérrez, pero que en esas ocasiones no se generó un escándalo de la misma índole.

“Por qué ponen el grito en el cielo cuando estamos en un evento en La Alpujarra, pero no dicen nada cuando entrabamos por el sótano. Yo estuve en la alcaldía varias veces, en diferentes alcaldías. La gente sabe que las estructuras tienen un poder territorial”.

Por último, Ramírez pidió que la Alcaldía de Medellín se sume a los diálogos de paz: “Contra el alcalde no hay ninguna amenaza de parte de nosotros. No lo hemos pensado, no lo hemos hablado. Antes lo volvemos a invitar a que dejemos los egos a un lado y que hagamos algo por la paz de esta ciudad”.