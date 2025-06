Emilio Tapia provocó polémica tras hablar sobre el ‘carrusel de la contratación’ y Centros Poblados: “Yo no me cogí un solo peso”

Eva Rey entrevistó al empresario condenado Emilio Tapia, que habló sobre Centros Poblados, pero ante las críticas decidió borrar todo rastro de la conversación - crédito @des_coneva/Instagram

Emilio Tapia, empresario condenado por corrupción, habló con la periodista española Eva Rey en su programa digital Desnúdate con Eva, y expuso las razones que, según él, lo llevaron a reincidir en el delito, esta vez en el caso Centros Poblados. El fragmento más polémico de la charla fue divulgado en redes sociales antes de que la presentadora decidiera eliminar los adelantos, pero no sin que usuarios alcanzaran a replicar sus declaraciones.

La conversación dejó en evidencia no solo la percepción que Tapia tiene del sistema institucional colombiano, sino su postura frente a su participación directa en uno de los escándalos más sonados en el país por apropiación de recursos públicos.

La periodista le preguntó sin rodeos: “La cagaste con Samuel Moreno, creo que te dieron como 17 años, creo que se redujeron, pero vuelves a caer con Centros Poblados, ¿por qué?”, a lo que el empresario respondió: “Claro, yo asumí esa responsabilidad porque desafortunadamente hacía parte del sistema y el sistema, pues que hoy existe en el país es corroído, corrompido”.

Emilio Tapia aseguró que “hacía parte del sistema”, al justificar su rol en el caso Centros Poblados, durante entrevista con Eva Rey - crédito @des_coneva/Instagram

Con esa frase, Tapia resumió lo que sería el eje de sus explicaciones: su caída —tanto en el pasado como en el presente— estaría relacionada con un sistema en el que, según él, es difícil actuar por fuera de la corrupción. Eva Rey, sin embargo, lo confrontó con otra postura: “Pero, yo ahí sí te meto la cucharita. Yo sé que el sistema existe, pero podías haberlo roto, ¿no? O sea, quiero decir, uno no tiene que seguir la cadena impuesta, uno podía haber dicho, ‘No, yo no caigo ahí y si me quedo sin el contrato, pues me quedo sin el contrato’”.

Frente a esa observación, Tapia se defendió: “No, lo que pasa es que hoy Emilio Tapia no hace parte del sistema, el sistema cambió, ¿no?, sigue igual, no soy la única persona, eso no significa que porque las otras personas lo hacen así, yo también, no, el problema aquí, el problema es el sistema que de una u otra manera por acción u omisión uno raya las líneas y le toca y se ve uno luego involucrado en lo que está sucediendo, entonces (…)”.

Emilio Tapia dijo sentirse engañado luego de estar salpicado en el desvío de recursos públicos- crédito Colprensa

Tapia saltó del ‘carrusel de la contratación’ a Centros Poblados

La polémica cobra mayor dimensión si se tiene en cuenta que Tapia ya había sido protagonista de uno de los escándalos de corrupción más graves de la historia del país: el llamado “carrusel de la contratación”. Durante la administración del exalcalde Samuel Moreno en Bogotá, Tapia sirvió de enlace entre los contratistas y los funcionarios que participaron en la adjudicación irregular de contratos de infraestructura, como los de TransMilenio fase III y el mantenimiento de la malla vial.

Por su participación en ese esquema fue condenado por delitos como cohecho, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento privado. Gracias a su colaboración con la justicia, accedió a penas reducidas, mientras la Fiscalía le hallaba bienes ocultos por más de 41.000 millones de pesos.

No obstante, años después volvió a figurar como protagonista en el caso Centros Poblados. Esta vez, su participación estuvo relacionada con un contrato adjudicado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en su momento encabezado por Karen Abudinen, cuyo objetivo era llevar internet a zonas rurales del país.

Emilio Tapia estuvo involucrado en delitos con el desvío de dineros en el 'carrusel de la contratación', durante la alcaldía de Samuel Moreno, y en polémico caso de Centros Poblados, en el ministerio de Karen Abudinen - crédito Germán Enciso - Diego Pineda/Colprensa

El valor del contrato superaba los 70.000 millones de pesos y fue entregado a la unión temporal Centros Poblados, en cuya conformación tuvo un papel fundamental.

Como en su proceso anterior, Emilio Tapia accedió a beneficios judiciales luego de aceptar su responsabilidad y colaborar con las autoridades. Fue condenado a seis años y tres meses de prisión por peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado. Parte del dinero fue devuelto, y tras cumplir una fracción de la pena, obtuvo libertad condicional.

La justificación de Emilio Tapia por su conducta

Las investigaciones concluyeron que se usaron garantías bancarias falsas para ganar la licitación y que una parte del anticipo —más de 5.000 millones de pesos— fue desviada. Tapia fue señalado por usar ese dinero para adquirir vehículos y obras de arte, aunque en la entrevista con Rey ofreció otra versión: “Yo ahí lo que hubo fue una falta de cuidado de mi parte. O sea, yo no actué con dolo en ningún momento. Yo no me cogí un solo peso”.

El empresario ya había sido condenado por su rol en el Carrusel de la Contratación durante la alcaldía de Samuel Moreno y luego estuvo involucrado en Centros Poblados - crédito redes sociales

En la misma línea, cuando Eva Rey le preguntó: “¿Sientes que ahí te la metieron clavada? O sea, ¿hubo un engaño?”, el empresario no dudó: “Claro”. Y frente al asombro de la periodista, que le cuestionó si era posible que él se dejara engañar “a estas alturas”, volvió a afirmar: “Claro”.

Aunque los fragmentos de la entrevista fueron divulgados, las críticas generadas llevaron a la presentadora española a borrar cualquier rastro del encuentro con el empresario cuestionado y condenado por casos relacionados con el desvío de recursos públicos.