Karol G reveló quién es Ivonny, nombre con el que tituló una de sus canciones del álbum ‘Tropicoqueta’

Karol G continúa revelando detalles de las letras de las canciones que aparecen en álbum 'Tropicoqueta' - crédito @karolg/Instagram

Carolina Giraldo, conocida en la industria musical por su nombre artístico de Karol G, se sinceró con el público y abrió su corazón para revelar etapa complicada de su vida en la que prefirió acudir a una identidad alterna con la que consiguió salir adelante.

Según confesó la cantante paisa, recién inició su carrera musical dudó de sus capacidades y tocó fondo, razón por la que acudió a una segunda personalidad que la empoderó, es así como nació Ivonny, la mujer bonita a la que le dedicó una de las canciones que incluyó en su disco Tropicoqueta.

Poco a poco los 20 temas que conforman el homenaje que Karol G rindió a sus raíces latinas se han ido apoderando de los listados de las diferentes plataformas de reproducción, al tiempo que, sus seguidores indagan acerca de lo que significan sus títulos y menciones que hace en las composiciones. Por lo anterior, “la Bichota” resolvió el misterio sobre la figura femenina que protagonizó la historia de Ivonny bonita, una de sus canciones más reveladoras y sentimentales de Tropicoqueta.

'Ivonny bonita' es la canción en la que Karol G relata capítulo oscuro de su pasado en el que pensó que no sería merecedora del éxito que disfruta actualmente - crédito Karol G/Youtube

“Yo soy Ivonny, en realidad es un alterego que tuve por muchos años. En algún momento de mi vida toqué fondo y estaba muy decepcionada de mí porque a veces uno como persona se deja morir (...) me suena místico, fiera, brava y les dije a mis amigos de ahora en adelante me dicen Ivonny porque si Carolina no va a ser capaz Ivonny va a ser capaz”, confesó la estrella colombiana en entrevista con El Show de Cristina en Univisión.