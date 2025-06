TheGrefg en Bogotá: así fue el encuentro del creador de contenido español con la tradicional chicha

TheGrefg recorrió el centro histórico de Bogotá junto a Paulette, probó ajiaco, caminó entre frutas exóticas… pero no tomó chicha - crédito TheGrefg/YouTube

Durante su paso por Bogotá, TheGrefg decidió alejarse del contenido habitual de videojuegos y desafíos digitales para sumergirse en una experiencia diferente: la exploración de la ciudad con historia, sabores y escenas urbanas poco familiares para él. Acompañado por la influenciadora colombiana Paulette, el creador español recorrió algunas de las zonas más representativas de la capital colombiana, como el popular Chorro de Quevedo, donde vivió uno de los momentos más comentados de su visita y fue el encuentro con la tradicional chicha.

El recorrido, que fue documentado en su cuenta de YouTube, en donde combinó gastronomía, anécdotas y curiosidades locales. Pero fue precisamente esa bebida fermentada, con siglos de historia en el altiplano cundiboyacense, la que generó un diálogo inesperado entre la cultura local y la rutina personal del creador de contenido.

Mientras Paulette le presentaba uno de los productos más antiguos de la región, TheGrefg preguntó con curiosidad: “¿Chicha de la abuela? ¿Cuántos grados de alcohol tiene?”. Ella respondió sin rodeos: “2% o 3%”; sin embargo, la degustación no ocurrió. El creador fue claro al explicar su negativa: “Ay, no puedo. Yo estoy en una preparación superseria. Cualquier gota de alcohol me suprime”.

TheGrefg recorró las calles de la Candelaria en Bogotá - crédito TheGrefg/YouTube

Es importante mencionar que el creador de contenido se encuentra en plena preparación para su combate en La Velada del Año, el evento impulsado por Ibai Llanos, en la que se enfrentará al colombiano Westcol.

Este fragmento de la visita generó reacciones diversas entre sus seguidores, no solo por la bebida, sino por el contexto en el que se dio. El lugar, con vendedores ambulantes, graffitis, frutas exóticas y música callejera, contrastaba con las rutinas de producción de contenido habituales del streamer.

“Estamos en una plaza. Hay frutas, verduras, postres. Si ves algo que te interese, me dices. Pero seguramente hay cosas un poco exóticas”, comentó mientras paseaba entre los puestos.

El streamer español estuvo con su colega WestCol en Medellín, antes de su pelea en 'La velada del año' - crédito TheGrefg/Instagram

La chicha, aunque no fue probada, abrió paso a una conversación sobre las costumbres locales, la alimentación tradicional y los límites que impone el estilo de vida de un creador que vive pendiente de entrenamientos, eventos y horarios estrictos. Para muchos de sus seguidores, fue una muestra más del respeto con el que TheGrefg se aproxima a nuevas culturas, incluso cuando no participa directamente de todas sus expresiones.

El paseo por el centro de Bogotá no se limitó a esa experiencia. Antes de llegar al mercado, el español tuvo una introducción contundente a la cocina bogotana con un ajiaco, el plato insignia de la ciudad.

La preparación –a base de papa, pollo, mazorca y guascas– fue recibida con entusiasmo: “Mira, Alberto, este plano. Mira, Quique, Mira qué hermosura. Las papas, el pollo, el aguacate. No sé si alguna vez habéis tenido la sensación de comeros una sopa. Que dices Guau, qué calentita. O sea, la típica frase de esta sopa revive a un muerto”.

Bogotá recibió al creador español con su mejor carta gastronómica - crédito grefg_official / Instagram

Después del ajiaco, el siguiente reto fue el arroz con coco. Una mezcla menos familiar para él, aunque no por eso menos interesante. “A ver, a mí el coco me gusta mucho. Pero en el arroz no sé yo”, dijo inicialmente con algo de escepticismo. No obstante, su expresión cambió tras el primer bocado: “Guau. ¿Hace buena combinación, verdad?”.

Además, Paulette le sugirió incluir en su itinerario uno de los lugares más emblemáticos de la capital colombiana: Monserrate. “Posiblemente, el sitio que más me habéis nombrado allá arriba”, dijo el español, que habló de la Iglesia de Nuestro Señor Caído.

Pero especificó que “de Monserrate quiero hacer un video específicamente, que creo que será el último video que grabaremos en Bogotá. Literalmente. Y claro, la quiero hacer, la subida corriendo y lo más rápido que pueda”.