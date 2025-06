Armando Benedetti informó que Gustavo Petro ya firmó la derogatoria del decreto que convoca la consulta popular

Armando Benedetti aseguró que ya todos los ministros firmaron la derogatoria del decreto de la consulta popular - crédito EFE

El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó ante los medios de comunicación sobre la decisión del presidente Gustavo Petro de derogar el decreto por medio del cual se convoca la consulta popular. De acuerdo con el jefe de la cartera, el documento con el que se deroga el cuestionado decreto ya está en firme.

Pese a ello, hasta el momento no ha sido publicado oficialmente por la Presidencia de la República. “Ya está firmado. La verdad, yo no sé por qué no está publicado, pero ya está firmado. Debería estar ya firmado. Y el presidente lo dijo, creo que el viernes o el sábado que se iba a derogar”, precisó el ministro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Asimismo, confirmó que ya todos los líderes de las diferentes carteras firmaron el documento de derogatoria. No obstante, desconoce el motivo por el cual no ha sido publicado.

El presidente Petro confirmó la derogatoria del decreto que convoca la consulta popular tras aprobación de la reforma laboral - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El presidente Gustavo Petro decidió derogar el decreto en cuestión tras aprobarse la reforma laboral en el Congreso de la República, y luego de que el Senado y la Cámara de Representantes conciliaran los textos aprobados en las corporaciones. En su momento, el jefe de Estado había advertido que el escenario de la derogatoria solo sería posible si lo aprobado en el Senado sobre el proyecto de reforma se ajustaba a lo planteado inicialmente por el Gobierno en la iniciativa, que tuvo luz verde en la Cámara de Representantes.

La conciliación de la reforma laboral y la sanción presidencial

Según informó la representante María Fernanda Carrascal, que fue designada conciliadora del cuerpo colegiado, en el Senado se reconoció buena parte de lo acordado en los debates que se surtieron en la Cámara. Fue así como de 70 artículos aprobados en el Senado, 66 quedaron alineados con la propuesta oficialista.

“Teniendo en cuenta este resultado, junto al hecho de que algunos artículos incluso mejoraron, los conciliadores designados por la mesa directiva de la Cámara de Representantes hemos decidido acogernos al texto aprobado por el Senado de la República”, detalló la congresista ante los medios de comunicación.

La representante María Fernanda Carrascal aseguró que el Senado reconoció el trabajo de concertación que se hizo en la Cámara durante dos años - crédito @MafeCarrascal/X

Posteriormente, la plenaria del Senado dio su visto bueno al texto conciliado, con 59 votos a favor y 16 en contra, y la Cámara hizo lo propio, con 126 votos por el “sí” y 2 por el “no”. Es así como la reforma pasará a sanción presidencial. El ministro del Interior confirmó que el presidente Gustavo Petro sancionará la ley el miércoles 25 de junio.

“Mañana en la Casa de Nariño se sancionará la Reforma Laboral. Una iniciativa del Gobierno para los trabajadores de Colombia”, precisó Benedetti, a través de un comunicado.

Controversia jurídica alrededor de la consulta popular por decreto

El primer mandatario firmó el decreto para convocar la consulta popular bajo el argumento de que el Senado no se pronunció sobre la misma. Sin embargo, en la sesión plenaria del 14 de mayo de 2025, los congresistas dieron un concepto desfavorable a la propuesta de convocatoria del mecanismo de participación ciudadana.

El decreto que convoca la consulta popular generó una controversia jurídica debido a que el Senado dio un concepto desfavorable al mecanismo de participación - crédito Senado de la República

Posteriormente, el 17 de junio, el Senado volvió a rechazar la consulta popular, presentada por segunda vez por el Gobierno Petro, la cual contenía cuatro preguntas adicionales a las 12 que en un inicio se plantearon. El compilado de 16 cuestionamientos abordaba temas relacionados con el régimen laboral y el sistema de salud de Colombia.

Ante las alertas y críticas que surgieron al respecto, en las que se señaló al presidente de estar desconociendo la decisión del Legislativo, el registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, se negó a empezar a las gestiones para llevar a cabo la convocatoria. Pidió al Consejo de Estado dirimir sobre la licitud de la consulta y a la Corte Constitucional pronunciarse sobre la misma.

“No se trata, simplemente, de la convocatoria a una consulta, sino del respeto por el principio de separación de poderes. También de una controversia jurídica que puede generar dificultades jurídicas muy complejas. Aquí, lo prudente, es esperar una decisión de las altas Cortes”, detalló el funcionario en una rueda de prensa.