“No te enamores”: así advirtió Chiky Bombom a Karina García

Chiky Bombom ofreció un consejo directo y sin rodeos a Karina García sobre su relación con Andrés Altafulla, surgida durante la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, durante una transmisión en vivo en Instagram.

La conversación, que rápidamente se robó la atención de miles de seguidores, se centró la relación entre Karina y Altafulla, así como en las implicaciones personales y mediáticas de su vínculo amoroso.

Al principio Chiky Bombom felicitó a Karina García por su desempeño en el reality, reconociendo su esfuerzo y dedicación: “Óyeme lo que te voy a decir, porque yo vengo regia y contundente. Felicidades por el gran trabajo que has hecho. Has hecho un trabajo espectacular, magnífico, maravilloso”. Sin embargo, la presentadora no tardó en advertirle sobre los riesgos de involucrarse sentimentalmente con Andrés Altafulla.

La presentadora dominicana recomendó a Karina no perder de vista el contexto televisivo de su relación, sugiriendo centrarse en la estrategia más que en el romance - crédito @Alejandraperezb2/TikTok

“Tú no te puedes enamorar de Altafulla. Deja tu locura. Deja tu drama, ponte clara. Tú eres una tipa que tiene dos hijos. Deja el drama. Vamos a jugar. Esto es un juego, ya se acabó La casa de los famosos Colombia”, expresó la presentadora dominicana, destacando la importancia de mantener la perspectiva y recordar que, al final, la televisión es un negocio: “Tú sabes que, al final del día, a partir del juego, esto es un negocio”.

Durante la transmisión, Chiky Bombom insistió en que la relación debía verse como parte del juego y no como un romance destinado a perdurar fuera de las cámaras. “Habla con Altafulla y hagan un negocio, no vendan drama. Altafulla no es el tuyo, yo no tengo nada en contra de él, me encanta él, me encanta que la gente lo ama, no es nada personal. Tú no eres su perfil. Él ha escuchado muchas cosas negativas de ti, su familia también, y su mamá no va a dejar que ustedes sean felices”, afirmó la presentadora, haciendo referencia a las posibles dificultades familiares y a la percepción pública.

La figura de la madre de Andrés Altafulla también ocupó un lugar central en la conversación. La dominicana compartió su impresión sobre la madre del participante, describiéndola como una mujer fuerte y poderosa. “Independientemente de todo, yo estoy dando mi punto de vista de lo que yo he visto (...) La mamá de Altafulla, esta mujer es fuerte y poderosa. Yo estoy dando mi punto de vista, pero Dios, porque hay un Dios, Dios es el último que tiene la palabra. Yo no sé nada. Yo estoy dando mi punto de vista”, comentó, dejando claro que sus observaciones provenían de su experiencia y percepción personal.

Karina García defendió sus sentimientos hacia Andrés Altafulla, pese a las advertencias mediáticas expuestas por Chiky Bombom - crédito cortesía del Canal RCN

La conversación también abordó la diferencia de contextos personales entre ambos protagonistas. Chiky Bombom recordó a Karina que ella es madre de dos hijos, mientras que Altafulla no tiene hijos, sugiriendo que estas diferencias podrían influir en la viabilidad de la relación: “Ustedes pueden seguir su jugada y su película (...) Altafulla, un hombre que no tiene hijos, tú tienes dos hijos, que no pasa nada. No pasa nada”.

Karina García respondió con sinceridad y apertura, reconociendo la empatía que sentía por Chiky Bombom y su aprecio por Andrés Altafulla: “Yo sé que igual tú me lo dices porque, así estemos a kilómetros de distancia, siento que sentiste empatía por mí (...) Realmente esto es algo que yo siento que es genuino, yo tampoco sé qué vaya a pasar, pero por ahora lo estamos viviendo, estamos felices, estamos esperando a ver qué pasa y, pues, no sé, o sea, yo tengo fe de que más adelante doña Ross me acepte. Esperemos a ver qué pasa”.

La conversación de la presentadora y la influencer generó todo tipo de comentarios en las redes sociales. Algunos apoyaron a la dominicana, mientras que otros defendieron la relación de los exparticipantes. Sin embargo, muchos indicaron que a la modelo se le vio triste después de las palabras de la conductora.

"No vende el drama", afirmó Chiky Bombom sobre los riesgos del romance entre Karina García y Andrés Altafulla - crédito cortesía del Canal RCN

“Bien dicho....ella tiene dos hijos...y Altafulla se merece algo mejor”; “esa Chiky con que autoridad le dice eso a Kari 🥺“; ”la Chiky que le pasa o sea las mujeres con hijos no tiene derecho a ser amadas“; “Esa señora está diciendo la verdad”; “se le borro la sonrisa ame🤣“, son algunas reacciones.