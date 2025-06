La Toxi Costeña cambió su look después de ‘La casa de los famosos Colombia’: así luce

Cindy Ávila, conocida como La Toxi Costeña, sorprendió con un look completamente transformado - crédito cortesía del Canal RCN

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Cindy Ávila, conocida como La Toxi Costeña, sorprendió a sus seguidores al revelar un cambio de look radical con extensiones rojas, realizado por el estilista El Rey de las Extensiones.

La transformación de La Toxi Costeña no fue un simple capricho estético. Tras su salida de la segunda temporada del reality, donde alcanzó el cuarto lugar con apenas 1,34% de los votos del público en la final celebrada el 9 de junio de 2025, la influenciadora buscó renovar su imagen para potenciar su carrera musical.

En palabras de la propia Ávila, “Creo que hasta Ángela Aguilar ya tiene extensiones, falto yo”, frase que compartió en sus redes sociales antes de someterse al procedimiento.

La artista sincelejana apostó por extensiones con tonalidades negras y rojas, obra de El Rey de las Extensiones - crédito @elreydelasextensiones/Instagram

El proceso de cambio comenzó semanas después de su salida del reality. La Toxi Costeña acudió al reconocido estilista colombiano apodado El Rey de las Extensiones, que se encargó de diseñar una transformación que la hiciera “irreconocible”.

El profesional optó por instalar extensiones punto a punto, una técnica que permite añadir volumen y longitud sin dañar el cabello natural. En total, se colocaron 200 puntos de extensión, lo que resultó en una melena más abundante y llamativa, con una combinación de negro y rojo que revitalizó su imagen.

El Rey de las Extensiones explicó que evitó decolorar el cabello natural de Ávila para no agravar los daños previos sufridos por una decoloración mal ejecutada. “Hoy tengo la combinación de negro con rojo, sin maltratar mi cabello, porque no me decoloraron, todo fue con extensiones”, expresó la influenciadora, satisfecha con el resultado.

La reacción en redes al cambio de look de La Toxi Costeña dividió opiniones sobre su nueva estrategia profesional - crédito @elreydelasextensiones/Instagram

La reacción de los seguidores no tardó en llegar. En la cuenta oficial de Instagram del estilista, donde se publicó el resultado final el 20 de junio, los comentarios se dividieron entre elogios y críticas. Muchos usuarios consideraron que el cambio favorecía a La Toxi Costeña, llegando a afirmar que “parecía otra persona”: “La verdad quedó muy bonita , le luce el cabello largo(sic)”; “Si le quedaron lindas ese muchacho hace muy buen trabajo”.

Otros, en cambio, la acusaron de intentar imitar a Karina García, excompañera del reality y protagonista de varias polémicas junto a Ávila durante la competencia: “Ella queriendo parecerse a Karina”; “¿No que ella era team pelo corto y que no necesitaba pelo largo pa figurar?”; “Queriendo ser Karina desde siempre😂“.

La historia de rivalidad y comparaciones con Karina García tiene raíces en la convivencia dentro de La casa de los famosos Colombia. Las diferencias entre ambas surgieron tras la llegada de Andrés Altafulla al programa, lo que generó rumores de celos y tensiones.

La Toxi Costeña se defendió de los ataques que ha recibido en las redes sociales

La cantante incluso aseguró que le han llegado audios por WhatsApp insultándola - crédito @latoxicostena_17/ Instagram

La artista sincelejana no ha dudado en responder a las críticas. A través de sus redes sociales, compartió reflexiones sobre su vida tras el reality y la atención constante que recibe: “Ha sido un placer casi que sexual tenerlos todo el día comentando y escribiéndome cosas malas, hasta en Whatsapp mandan audios insultándome… Tú sabes que yo te dije que a mí me gusta incomodar (...) A mí que otro sufra por mí me fascina, entonces, imagínate cómo me siento…Teniéndote aquí escribiéndome, perdiendo un poco de tu aliento, que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen”.

Esta actitud desafiante ha caracterizado a La Toxi Costeña desde su paso por el programa, donde protagonizó enfrentamientos y se consolidó como una de las figuras más polémicas de la temporada. “Ustedes son mis mayores fanáticos, entonces nada, me da risa… ¿Qué puedo hacer?, yo dormida, yo comiendo, yo viajando, yo trabajando, yo planeando música y tú jodiéndote la cabeza por mí que ni me conoces, el chiste se cuenta solo”, añadió.