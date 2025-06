Gustavo Petro pidió la detención de la explotación minera en el sur de Antioquia: “Ojalá se vayan por las buenas”

El mandatario pidió que la compañía internacional se retire de la zona, al considerar que no ha autorizado la actividad en el sur de Antioquia - crédito Presidencia/Colprensa

Durante su intervención en el evento ‘Un pacto por La Paz Urbana’ en Medellín, ocurrido el sábado 21 de junio de 2025, el presidente Gustavo Petro lanzó una dura advertencia frente a la expansión de la minería en la reserva natural del sur del departamento de Antioquia, especialmente en el municipio de Jericó y zonas aledañas.

El mandatario se refirió al interés de la empresa multinacional Anglo Gold Ashanti en mantener la explotación de oro en esta región del país, por lo que el jefe de Estado fue enfático en rechazar la petición, y aseguró que priorizará la vida de los campesinos y la naturaleza por encima de los intereses económicos.

A su vez, el presidente describió el sur antioqueño como “una tierra hermosa” y cuestionó abiertamente las decisiones de la administración departamental respecto a la entrega de títulos mineros.

“Encontré que la minería no se maneja nacionalmente en Antioquia, sino que se maneja departamentalmente, y que todos los conflictos de minería, fundamentalmente del oro, terminan siendo porque decidieron entregar títulos no al pequeño minero, que terminó fue en manos de la violencia y de las mafias, sino título a los amigos políticos del Gobierno nacional o local, y de personas oscuras y de multinacionales”, manifestó Petro durante su intervención.

El mandatario cuestionó el interés de la empresa multinacional Anglo Gold Ashanti en mantener la explotación de oro en esta región del país - crédito Juan David Duque/Reuters

Además, Petro hizo alusión a una exfuncionaria de su Gobierno, en la que no reveló el nombre, pero sostuvo que ella “sin autorización de su jefe y de su presidente prorrogó la exploración minera por contrato de la empresa (Anglo Gold Ashanti)”. En este sentido, el presidente lanzó una dura advertencia a los funcionarios de la compañía internacional para que se retiren de la zona y que, en caso de no hacerlo, buscaría las medidas administrativas para detener la explotación minera en el departamento.

“Deben saber que se deben retirar de la tierra campesina, ojalá por su propia voluntad, si no iré hasta donde viven los accionistas de la empresa a decirles cómo esa empresa se estrella contra la vida en una región antioqueña. Entonces, primero por las buenas, pero buscaré las normas que permitan que ahí no haya explotación minera nunca, porque acaban con la tierra cafetera y el orgullo de Antioquia, su historia original que es la del trabajo decente”, cuestionó Petro.

Declaraciones del presidente Gustavo Petro durante el evento 'Un pacto por La Paz Urbana' en Medellín - crédito Presidencia de la República/YouTube

Adicionalmente, el mandatario aseveró que no permitirá la expansión de dicha actividad en otras regiones que, según él, no son de vocación minera. “De esa manera, le quitaron el subsuelo, que es de la nación, al pueblo de Antioquia, allá donde hay regiones de vocación minera. Y ahora intentan hacer lo mismo en regiones que no son de vocación minera, sino que son de vocación campesina”, mencionó.

Por último, el presidente Gustavo Petro también le comunicó esta decisión a la ministra de Ambiente, Lena Estrada. “No voy a firmar ninguna resolución en donde la reserva natural en el sur de Antioquia, en Jericó y sus zonas aledañas, permita que siga actuando la actual minería. Ojo. Este es el Gobierno de cambio, no el Gobierno de los miedosos”, expresó.

Petro aseveró que no permitirá la expansión de dicha actividad en otras regiones que, según él, no son de vocación minera - crédito Juan David Duque/Reuters

Las declaraciones del presidente Petro generaron diversas opiniones en el país. Uno de ellos fue el concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, que sostuvo que las declaraciones del primer mandatario de los colombianos puso en riesgo a los trabajadores de la empresa multinacional.

“Petro es muy “valiente” poniendo en peligro la vida de los trabajadores de Anglogold Ashanti en Jericó, Antioquia, por promover la minería 100% legal, pero es un cobarde con los delincuentes que hacen minería ilegal, con ellos guarda absoluto silencio. Falso ambientalismo”, indicó el cabildante bogotano en su cuenta de X.

El concejal cuestionó la advertencia de Petro a la empresa Anglo Gold Ashanti - crédito @Danielbricen/X

Entre tanto, el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, calificó las palabras de Petro como un acto ‘irresponsable’ al tratar de detener la explotación minera en el sur de Antioquia.

“Petro actúa de manera irresponsable ante la ola de violencia que enfrentamos, exacerbada por su discurso de odio. Esto pone en riesgo la vida de los empleados de AngloGold, una empresa minera que cumple con las leyes colombianas. Espero que ningún miembro de esta multinacional sufra daño alguno o tomaremos acciones legales”, comentó.

El exministro de Justicia pidió que se garantice la seguridad de los miembros de la empresa multinacional - crédito @WilsonRuizO/X

Recuperación de mina en Buriticá, Antioquia

De otro lado, el presidente Gustavo Petro se refirió a la intervención del Ejército Nacional de Colombia en la recuperación de un túnel de la mina de Buriticá (Antioquia), un logro que, según sus palabras, no se había conseguido en los últimos cinco años, debido a que estaba bajo el control del Clan del Golfo.

“El Ejército tiene que meterse para quitárselos a la mafia. Está teniendo éxito, por primera vez en cinco años recuperamos un túnel de la mina de Buriticá. Eso es peleando contra las mafias”, afirmó el mandatario.

Operativo en mina de Buriticá, Antioquia - crédito Luisa González/Reuters

Además, reiteró su propuesta dirigida a la empresa multinacional china Zijin Continental Gold para que haya un modelo de explotación entre la compañía internacional y los pequeños mineros de la región antioqueña.

“Cinco años estuvo este túnel de la mina del oro de Buriticá, Antioquia, ilegalmente en manos del Clan del Golfo. Hoy ha sido recuperado. Pediría a la empresa china organizar una cooperativa con pequeños mineros del oro de la región, para explotar conjuntamente el túnel”, explicó en sus redes sociales.