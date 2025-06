Petro regañó a funcionarios por ausentarse de sus polémicos Consejos de Ministros: “Se la pasan en el baño”

La Alianza de Gremios criticó el decreto de consulta popular del presidente Petro por ignorar al Senado y afectar la democracia - crédito Joel González/Presidencia de la República

Una situación inusual se presentó en el más reciente Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, celebrado el martes, 17 de junio de 2025, y transmitido en directo por los canales públicos.

Durante la sesión, el presidente de la República, Gustavo Petro protagonizó un episodio que dejó en evidencia las tensiones y dinámicas internas de su gabinete, al lanzar comentarios críticos y bromas dirigidas a sus ministros, en un contexto en el que se discutían asuntos estratégicos para Colombia como la reforma laboral.

Durante la sesión nocturna que tuvo lugar en la sede presidencial, el jefe de Estado no ocultó su frustración por la ausencia momentánea de algunos ministros en momentos clave de la discusión. En tono jocoso, pero con un trasfondo de crítica, el presidente se dirigió al Ministerio de Transporte solicitando la publicación de un estudio relevante.

Al notar la ausencia de la ministra correspondiente, exclamó: “El Ministerio de Transporte le pido que publique ese estudio. ¿Dónde está la ministra? Cada vez que yo nombro un ministro, está en el baño”, lo que provocó risas entre los presentes, pero también dejó entrever su molestia por la falta de disponibilidad inmediata de sus funcionarios.

Ante el comentario del primer mandatario, el gabinete reaccionó con risa. Sin embargo, la broma reflejó una preocupación genuina por la dinámica de trabajo y la coordinación dentro del equipo ministerial. Este tipo de intervenciones se han vuelto recurrente en los Consejos de Ministros liderados por Petro, que utiliza estos espacios para marcar su estilo de liderazgo y dejar mensajes claros a sus colaboradores.

Este no fue el único momento de tensión durante la jornada, ya que hubo un intercambio de mensajes entre el presidente, la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, que captó la atención.

En esta conversación, Petro expresó su respaldo a Sarabia, que ha enfrentado críticas en las últimas semanas. “La única razón por la que está Benedetti aquí y Laura, es por defender, porque como se fueron contra ellos, pues mamola. Yo hago a veces lo contrario de lo que me presiona”, declaró el mandatario.

La cercanía y aprecio del presidente hacia Sarabia quedó aún más claro cuando añadió: “Yo quería, porque me quería presionar. No, también, también. Pues salvado de unas que ay Dios mío. Unas cosas, unos problemas...”. Ante estas palabras, la canciller respondió: “Sí, sí, dejemos así”. Este intercambio refleja la tensión y las decisiones estratégicas que se toman al interior del gabinete, en un contexto político marcado por desafíos legislativos y críticas externas.

Petro llamó traidores a sus ministros por falta de inversión en el Chocó

En el más reciente Consejo de Ministros se abordó, entre otros temas, la distribución del presupuesto nacional para 2026. Fue durante la presentación Natalia Molina, directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), cuando se expusieron datos que mostraban una concentración de inversiones en regiones como Antioquia, Bogotá y Cali, mientras que departamentos como Chocó y Guainía recibían menos recursos, lo que generó la reacción del presidente Petro.

“Por qué Chocó es lo menos, acaso no fue el 80 % de la gente más pobre de Colombia la que votó por nosotros. ¿Por qué me tienen a Chocó así tan abandonado? Como si ustedes fueran Duque. Yo no resisto un gabinete así, traicionando al presidente todo el tiempo; yo no puedo seguir así”, expresó Petro ante sus ministros.

El primer mandatario también criticó las bajas cifras de ejecución presupuestal de varias entidades, entre ellas el Ministerio de la Igualdad, que según el informe de Planeación solo ha ejecutado un 1,9 % de su presupuesto en lo que va del año. Para Petro, este bajo nivel de ejecución “deslegitima” los argumentos para mantener esa cartera ante el Congreso.