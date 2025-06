José Manuel Restrepo contradijo a Petro y aseguró que la constituyente es “inviable”: “No le paremos bolas a ideas inútiles”

El exministro instó al primer mandatario a enfocarse en los problemas del país, en vez de intentar convocar una asamblea constituyente sin cumplir con el debido proceso - crédito @jrestrp/X

El economista y exministro de Hacienda y Crédito Público José Manuel Restrepo Abondano se unió a las voces de rechazo a la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una asamblea nacional constituyente. El problema recae en que el primer mandatario busca saltarse el debido proceso, introduciendo una papeleta en las elecciones de 2026 para llevarla a cabo. Esto, sin pasar por el Congreso de la República.

De acuerdo con el ex jefe de cartera, la idea del mandatario es polémica, pero no es nueva. Pues, también trató de ignorar al Senado de la República para impulsar una consulta popular que desde un inicio fue negada por los congresistas. Quiso convocarla vía decreto, pero tras la aprobación de la reforma laboral, anunció que la derogará y, de paso, informó que quiere una constituyente.

“El Presidente de la República fue absolutamente derrotado con su idea de la consulta popular y fue derrotado porque eso iba en contra de la institucionalidad de la Constitución y de la ley. Habiendo sido derrotado, ahora se le ocurre otra genial idea”, dijo el exfuncionario en un video.

Según Restrepo Abondano, la propuesta de Gustavo Petro de hacer una constituyente por medio de una consulta, añadiendo una papeleta en el proceso electoral de 2026, es “legalmente es inviable”, puesto que, sin excepción, se necesita hacer un trámite legislativo en el Congreso. Además de eso, debe existir un control constitucional en la Corte Constitucional y el registrador Nacional del Estado Civil tiene que dar su aval. Es decir, hay varios requisitos por cumplir antes de hacer la convocatoria.

Aunado a ello, el exministro explicó que actualmente no existe la figura de una asamblea constituyente impulsada por consulta, mediante la introducción de una papeleta, como pasó en 1990. “Operativamente, ya no hay papeletas en el proceso electoral, no hay procesos electorales en paralelo que no sean autorizados o por la ley o validados por el registrador Nacional del Estado Civil”, precisó.

En consecuencia, a juicio de Restrepo Abondano, la iniciativa del presidente Gustavo Petro es un “pajarito en el aire” que surge en medio de una realidad compleja en el país, teniendo en cuenta los distintos problemas que se evidencian a nivel de seguridad, salud, economía y en materia fiscal. Desde su perspectiva, el anuncio de una constituyente está centrado en generar un nuevo debate y una controversia jurídica, alejando al Gobierno nacional de su trabajo: la entrega de resultados concretos y la atención de las necesidades de la población.

“Todo esto a lo que le apunta es a politizar la sociedad, a tener un permanente ánimo de debate político, pero no de ejecución, no de gobierno”, afirmó.

Así las cosas, instó al primer mandatario a abstenerse de lanzar “ideas al aire” de este tipo, las cuales considera inoportunas y con pocas probabilidades de ejecutarse. Por el contrario, pidió que se enfoque en las serias problemáticas que enfrenta el país.

“Colombia no necesita inventar mecanismos políticos artificiosos. Necesita diálogo institucional, soluciones a los problemas reales y respeto por su Constitución y la separación de poderes. ¡No le paremos bolas a ideas inútiles, indeseadas e inviables!!”, escribió el exministro en su cuenta de X.

¿Una asamblea constituyente por decreto?

Pese a las críticas y advertencias, el presidente Gustavo Petro defendió su propuesta, asegurando que, incluso, sería posible convocar una asamblea nacional constituyente por decreto. Según indicó, en 1990, la Sala Constitucional de la Corte suprema de Justicia profirió una sentencia en la que se avala la convocatoria por decreto y sin recurrir al Congreso de la República.

“Quieren acabar con el concepto de “soberanía popular” para volver a la gobernanza paramilitar, la esclavitud del pueblo bajo la amenaza de la muerte, y yo quiero emancipar al pueblo, por eso le solicito al pueblo que se autoconvoque en Asamblea Nacional Constituyente, que se realice después que pase mi gobierno y yo sea un ciudadano del común”, añadió.

