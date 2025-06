Desde Argentina, Los Cafres cerrarán el segundo día de Rock Al Parque 2025: “Estamos muy contentos de volver a Colombia”

Los Cafres hacen su regreso a Rock Al Parque, 10 años después de su última presentación en el evento - crédito archivo Infobae

Desde su surgimiento en Buenos Aires a finales de los 80, Los Cafres han marcado el pulso del reggae cantado en español en América Latina. Su música se distingue por un sonido fiel a las raíces del género (tendencia conocida como roots reggae) y letras que exploran tanto lo social como lo personal, rasgos que les han permitido conectar con varias generaciones de oyentes durante casi cuatro décadas.

Con una discografía amplia y giras constantes por distintos países, la banda se consolidó como referente ineludible a la hora de hablar de reggae en la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El grupo llega a Colombia para presentarse en Rock Al Parque 2025, donde cerrarán el segundo día de presentaciones y esperan reencontrarse con un público que ha acompañado su trayectoria y con el que mantienen un vínculo especial.

En la previa a dicha presentación, Infobae Colombia dialogó con Víctor “Vitto” Raffo, guitarrista de la agrupación sobre Rock Al Parque, su más reciente sencillo Viento, y lo que representa Los Cafres en la música latinoamericana.

Los Cafres cerrarán el segundo día de Rock Al Parque 2025 - crédito Idartes

Los Cafres están por cumplir cuatro décadas de carrera musical.

Bueno, la verdad sí, las cuatro décadas se acercan. Realmente está pasando muy rápido la cuarta década ¿eh? Y en el 27 vamos a estar celebrando los 40 años de Los Cafres.

¿Hay algo que nos pueda adelantar de esos preparativos?

Todavía no. No tenemos mucho la cabeza puesta en eso. Pero, ojalá que lo podamos celebrar con la gente. Y que no haya ninguna pandemia ni nada por el estilo que nos lo impida.

Vuelven a Colombia y al Parque Simón Bolívar dos años después de estar en el Festival Cordillera. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo abordan esta situación? Sobre todo, tomando en cuenta que van a cerrar el escenario principal en el segundo día

Conocemos el festival. Hemos tocado dos veces por lo menos. Recuerdo el 2015 y creo que en 2009. Sabemos la magnitud del festival, la importancia que tiene. Y bueno, estamos muy contentos de estar y de volver a Colombia, que realmente nos gusta ir y nos gustaría ir más seguido.

¿Es muy distinto para Los Cafres prepararse para un festival comparado con un concierto en solitario?

Lamentablemente, en los festivales muchas veces son más cortos que cuando el show es exclusivo de la banda. Esa es la única diferencia. Pero nos gusta mucho tocar en festivales.

Los Cafres se presentaron dos veces en Rock Al Parque, en 2009 y 2015, aparte de esta fecha en 2025 - crédito @loscafres/Instagram

En marzo pasado presentaron Viento, su primera canción en cuatro años. ¿Cómo surgió, y por qué les tomó todo ese tiempo retomar la composición?

La banda tiene dos compositores que no paran de componer, que son el cantante, Guillermo Bonetto, y el tecladista, Claudio Illobre. Cada uno con su estilo, se complementan muy bien y hacen que el repertorio de la banda tenga tantos matices.

Después, pasó tanto tiempo hasta Viento porque, por un lado, la pandemia nos afectó muchísimo. Y, por otro lado, Guillermo sufrió una enfermedad que nos mantuvo alejados de los escenarios durante un año. Cuando estaba terminando la pandemia hicimos tres shows y volvimos a parar y estuvimos un año. Realmente fue un golpe muy duro para la banda que, bueno, lo estamos sorteando.

¿Este lanzamiento será el punto de partida para un nuevo álbum de estudio de Los Cafres? ¿Que nos puede adelantar sobre este lanzamiento?

Estuvimos grabando el año pasado más o menos la mitad del disco, y en breve seguramente vamos a empezar a ensayar lo que falta. La intención es que haya nuevo disco de Los Cafres este año.

En un mundo tan caótico y en 2025 en particular, ¿Qué considera que representa la música de Los Cafres para la gente?

El mensaje de Los Cafres no es que esté vinculado al rastafarianismo ni a las cosas de muchas bandas del estilo abrazar, no. Pero bueno, es un mensaje positivo, y eso es lo que nos transmite el público.

¿Qué pueden esperar los colombianos de Los Cafres este domingo en el Parque Simón Bolívar?

Un recorrido por toda la historia de la banda. Tenemos muchas ganas de tocar en Colombia. Lamentablemente, fue un solo show, porque nos están escribiendo en las redes sociales de que les gustaría que volviéramos a Medellín, a Barranquilla. Ya estuvimos por Manizales e Ibagué hace unos años… Así que, bueno, ojalá que a la brevedad volvamos para hacer una gira por varias ciudades de Colombia. Pero les prometemos un show con energía, mucho ruido.