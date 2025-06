Carlos Eduardo Mora González reveló que se fue con alias el Costeño de fiesta antes de atentar contra Miguel Uribe Turbay

Mora González fue detenido en Bogotá acusado de ser pieza clave en el intento de asesinato del político, con graves cargos que incluyen homicidio y uso de menores en delitos - crédito @ANIABELLO_R/X/Prensa Senado/Captura video

Carlos Eduardo Mora González, ciudadano venezolano detenido por su presunta participación en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, relató ante la Fiscalía General de la Nación los pormenores de su captura y del plan criminal que conmocionó a Bogotá el 7 de junio de 2025.

Luego de rendir declaración ante el órgano rector, se filtraron detalles inéditos sobre las diligencias delictivas de los implicados en el intento de asesinato al congresista del Centro Democrático, previo a que se registrara el hecho.

El señalado como coautor del ataque reveló que la noche del viernes 6 de junio de 2025 estuvo consumiendo alcohol y con prostitutas - crédito @ANIABELLO_R/X

“Yo lo recogí en la casa de él el viernes. Eran más o menos como a la 1 o 2 de la tarde. Yo iba en el carro Chevrolet Spark color gris oscuro; llegué solo por él. Cuando llegué al conjunto, el Costeño estaba afuera solo (...) Nos fuimos para allá y cuando íbamos cerca del centro comercial, el Costeño me dijo: ‘Pare, que vamos a recoger a un muchacho’, dijo Mora González en el juicio recopilado por Semana.

Durante su declaración, dijo que tras dejar al sicario en un punto específico del sur de Bogotá, el grupo se dedicó a consumir alcohol y a socializar con mujeres hasta la madrugada. En el trayecto, recogieron a una joven que afirmaba haber sido víctima de robo y la dejaron, junto con el Costeño, en el conjunto residencial de este último, mientras que él regresó solo a su domicilio.

Investigadores usaron imágenes de un Chevrolet Spark gris clave para vincular al detenido con el intento de homicidio - crédito captura de pantalla de Noticias Caracol

“Lo dejamos por una zona donde se para la gente a vender comida. De ahí nos ponemos a jartar y nos vamos con viejas. Tomamos hasta la madrugada, salimos del sitio solos, sin las viejas. Recogimos a una muchacha en el camino, que decía que la habían robado y yo dejé a la muchacha y al Costeño en el conjunto donde él vive; los dejé y me fui para la casa”, agregó.

¿Qué más dijo Carlos Eduardo Mora González sobre el atentado contra Miguel Uribe?

Mora González reveló detalles de la oración para atentar contra Miguel Uribe - crédito captura de pantalla de Noticias Caracol- @ANIABELLO_R/X

El sábado 7 de junio de 2025, día del atentado, el Costeño contactó nuevamente a Mora González para que lo recogiera y lo llevara al parque donde se ejecutaría el ataque. Mora González llegó al lugar alrededor de las 5:00 p. m., acompañado únicamente por “el Costeño”. Allí se encontraron con una mujer y el joven sicario, a los que Mora González no había visto antes. La mujer portaba el arma homicida en la cintura y se la entregó al Costeño, que a su vez la pasó al menor. El Costeño instruyó al sicario sobre el objetivo, mientras la mujer recogía las pertenencias del joven. Los tres descendieron del vehículo y se dirigieron a diferentes puntos del parque. Mora González permaneció en el automóvil, esperando el regreso del “Costeño”, pero al no recibir respuesta a sus llamadas, decidió marcharse.

“El sábado ya es cuando “el Costeño” me llama y me dice que listo, que lo recoja porque tenemos que estar en el parque a las 4:30. Yo lo recogí a las 4 y llegamos como a las 5. Nos fuimos solos hasta allá, no hicimos paradas en el camino. Llegamos al parque y ahí estaban una muchacha y un chino, que ese fue el que hizo el hecho. Yo paro, “el Costeño” se baja y trae para el carro al chino y a la muchacha. El chino se monta adelante, el Costeño y la china atrás. Yo no conocía a ninguno de esos dos, era la primera vez que los veía. Ahí es cuando la muchacha saca el arma, que la llevaba en la cintura, le pasa el arma al “Costeño”, “el Costeño” se la pasa al chino”, reveló el medio citado.

Y agregó: “La muchacha le dice al chino que se quite la chaqueta y la gorra. El Costeño le dice al chino que ya sabe qué es lo que tiene que hacer. El chino estaba azarado de bajarse rápido, estaba como afanado. No lo vi que estuviera asustado o nervioso, sino afanado. Se baja el muchacho, la muchacha agarra las pertenencias del chino y se las mete como entre la chaqueta y se bajan del carro y se van hacia la parte de atrás. El chino se fue hacia la parte de adelante. De ahí yo me quedé esperando al ”Costeño", pero no volvía. Lo llamé, pero no me contestó, entonces me fui”.