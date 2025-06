Andrés Pastrana arremetió contra Petro: lo llamó “dictadorzuelo” y denunció “cortina de humo” en su constituyente

El presidente Gustavo Petro anunció que en las elecciones de 2026 propondrá una papeleta para convocar una asamblea nacional constituyente - crédito Presidencia y Colprensa

La reciente aprobación de la reforma laboral en el Congreso de la República no solo marcó un hito en las discusiones legislativas del país, sino que también encendió un nuevo debate político tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de promover una asamblea nacional constituyente.

La iniciativa presidencial contempla la entrega de una papeleta en las elecciones de 2026 para activar el mecanismo, lo que generó inmediatas y fuertes reacciones desde distintos sectores políticos, especialmente de los expresidentes de la República.

Entre las voces más críticas se destacó la de Andrés Pastrana, que, a través de su cuenta en la red social X, calificó al presidente Petro de “dictadorzuelo” y puso en duda la legalidad y los móviles de la propuesta presidencial.

“¿La papeleta ilegal propuesta por el dictadorzuelo Gustavo Petro es otra cortina de humo para tapar el móvil político del atentado de Miguel Uribe Turbay?”, escribió el expresidente, en un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Pastrana cuestionó la legitimidad del mandato de Petro y lo vinculó con el atentado a Miguel Uribe Turbay - crédito @AndresPastrana_/X

El anuncio del presidente

El presidente Gustavo Petro, tras la aprobación de la reforma laboral, señaló que el respaldo popular había sido clave para la decisión del Congreso y reiteró su intención de avanzar hacia una asamblea constituyente. “La constituyente ha sido ya convocado desde la Presidencia, creo que es necesaria esa convocatoria, la participación del pueblo para cambiar a Colombia es necesaria. Lo acabamos de demostrar con los efectos que la multitudinaria manifestación del pueblo hizo sobre su voluntad y la voluntad del congreso. Sin pueblo no hay justicia social”, expresó el jefe de Estado.

Asimismo, a través de su cuenta de X, el mandatario sostuvo: “Espero la decisión de millones para que el próximo gobierno y congreso tengan el mandato imperativo de construir el estado social de derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes, la paz”.

Petro afirmó que la movilización ciudadana fue decisiva para la aprobación de la reforma laboral en el Congreso - crédito Jesús Aviles/Infobae

Más críticas de Andrés Pastrana

El pronunciamiento de Pastrana no fue un hecho aislado. El expresidente ya había lanzado severas acusaciones el 12 de junio, cuando señaló: “Cortinas de humo. Mientras usted Gustavo Petro no aclare la legitimidad de su título presidencial y el atentado a su opositor Miguel Uribe Turbay no tiene autoridad moral para convocar una consulta y, mucho menos, pretender reformar nuestra Constitución”.

En otro mensaje publicado en la misma red social, Pastrana añadió: “Gustavo Petro y el M-19 no han dejado a Colombia sino pobreza, muerte y narcotráfico. Mucha carreta y ni una obra para el pueblo. El golpe consulta, la declaratoria de guerra a muerte y la ‘investigación’ del atentado saboteada, son tres conspiraciones contra Colombia”.

Las palabras de Pastrana se sumaron a un ambiente político cada vez más tenso, en el que el debate sobre la viabilidad legal y el trasfondo político de la propuesta presidencial domina la agenda pública.

En otra declaración, Pastrana acusó al M-19 y a Petro de dejar “pobreza, muerte y narcotráfico” en el país - crédito @AndresPastrana_/X

“No más abusos de poder”: Otro expresidente se pronunció

Otro de los expresidentes que reaccionó de forma categórica fue Iván Duque. El exmandatario, en un tono crítico y con ironía, llamó al presidente Petro “el principito” y cuestionó la legalidad de incluir una papeleta para convocar la constituyente en los próximos comicios. “Es importante que la organización electoral le diga al ‘principito’ que él no puede incluir papeletas o tarjetones en las elecciones de 2026. No más ‘decretazos’, ‘cabildos’ y ‘constituyentes populares’ para amenazar a las instituciones“, expresó en su cuenta de X.

Duque también hizo referencia al trámite de la reforma laboral, recordando que el Ejecutivo tuvo que aceptar modificaciones al proyecto inicial. “Ya le tocó agachar la cabeza con el Congreso y tuvo que aceptar las modificaciones que le introdujeron a la mal llamada ‘reforma laboral’, que en realidad es una ‘reforma pro sindical’. No más abusos de poder: las instituciones se hacen respetar”, concluyó el exmandatario.

Iván Duque criticó la propuesta de papeleta y llamó al presidente “el principito” - crédito @IvanDuque/X