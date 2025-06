Adria Marina, exjurado de ‘Masterchef Celebrity’, regresará a Colombia para un proyecto

La reconocida chef mexicana regresa al país como embajadora de una campaña que fusiona gastronomía y emociones -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

La chef mexicana Adria Marina regresa a Colombia como la figura central de “Sabor y Alma”, una campaña que fusiona gastronomía, emoción y estilo de vida, con un evento de lanzamiento programado para el 5 de julio en el centro comercial Parque La Colina, en Bogotá.

Tras su salida inesperada del jurado de MasterChef Celebrity Colombia, la chef mexicana, reconocida por su carisma y experiencia en programas como Top Chef VIP, MasterChef México e Iron Chef, asume ahora el papel de embajadora de una iniciativa que busca transformar la relación de los colombianos con la cocina.

La campaña “Sabor y Alma” reúne a marcas de renombre y propone una experiencia que va más allá de la simple preparación de alimentos, invitando a los asistentes a descubrir la pasión y el amor que, según Marina, deben impregnar cada plato.

La chef mexicana lidera “Sabor y Alma”, una iniciativa que busca transformar la forma en que los colombianos se relacionan con la cocina - crédito @adriamarina/Instagram

Adria Marina compartirá su gran experiencia culinaria y su filosofía de vida, sintetizada en la frase: “cocinar con pasión y amar con sabor”. Esta idea, que la chef considera el “corazón” de la campaña, refleja una convicción personal que ha guiado su carrera y que, según sus propias palabras, transforma los sabores y conecta con el alma de quienes disfrutan de la comida.

La campaña “Sabor y Alma” surge, en parte, como una de las razones por las que Adria Marina decidió dejar su puesto como jurado en el reconocido reality. La chef había pospuesto varias oportunidades profesionales por su compromiso con el programa en Colombia, hasta que finalmente optó por emprender nuevos proyectos que le permitieran expandir su influencia y compartir su visión culinaria de manera más directa.

En una conversación con El Tiempo, la chef confesó que disfrutaba su estancia en Colombia, pero que había llegado el momento de retomar proyectos que había pospuesto, con la esperanza de regresar a Bogotá para expandir su propuesta y continuar su desarrollo como chef y empresaria: “Le encantaba estar en Colombia pero que tenía varios planes y los posponía, hasta que ya no se pudo“.

Su salida del reality colombiano le permitió asumir nuevos proyectos como “Sabor y Alma”, centrado en la autenticidad y la conexión emocional- crédito Canal RCN

La trayectoria de la exjurado en la industria culinaria es amplia y diversa. En 2018, abrió el restaurante Georgina en Tijuana, ciudad donde creció, consolidando su reputación como una de las chefs más influyentes de México.

Su paso por realities internacionales le ha permitido compartir su conocimiento y pasión con audiencias de distintos países, y su participación en la temporada 2024 de MasterChef Celebrity Colombia dejó una huella imborrable en el público local.

En un video publicado en sus redes sociales, Adria Marina compartió su visión sobre la cocina y lo que se necesita para alcanzar el nivel de un Masterchef: “Para mí la cocina significa amor. Lo que más me apasiona de la cocina es consentir, compartir e inspirar. Los sonidos de una cocina son lo más fabuloso, yo creo que es la mejor manera de meditar. Sé lo que se siente ser participante porque yo estuve en una competencia similar, no es algo fácil. Para poder llegar a ser masterchef tienes que comportarte como un deportista de alto rendimiento, exigirte a ti mismo, de no darte por vencido, la cocina saca hasta lo que no sabes”.

Belén Alonso es la nueva jurado para MasterChef Celebrity 2025 - crédito @chefbelenalonso/ Instagram

Quién remplaza a Adria Marina en ‘MasterChef Celebrity’

Mientras Adria Marina se embarca en esta nueva etapa, la séptima temporada de MasterChef Celebrity contará con la chef mexicana Belén Alonso como parte del jurado, junto a Nicolás de Zubiría y Jorge Rasuch.

Belén Alonso, formada en la escuela Le Cordon Bleu de París y licenciada en nutrición y ciencia de los alimentos por la Universidad Iberoamericana de México, aportará su experiencia y talento a la competencia, continuando la tradición de excelencia culinaria que caracteriza al programa.