Nataly Umaña reveló detalles de su relación con Alejandro Estrada: “No tenía un matrimonio feliz”

La actriz relató los desafíos emocionales y las dinámicas tóxicas que marcaron su relación de más de 12 años con el actor, así como el proceso de sanación que experimentó tras su separación - crédito cortesía Canal RCN

Nataly Umaña compartió recientemente detalles sobre el fin de su matrimonio con el también actor Alejandro Estrada, una relación que duró más de 12 años y que terminó en medio de la polémica tras su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

En una entrevista con la periodista Cristina Estupiñán para el pódcast Sinceramente Cris, Umaña habló abiertamente sobre los conflictos emocionales que marcaron su matrimonio, la codependencia que vivió y el proceso de sanación que emprendió tras su separación.

La ibaguereña explicó que, aunque ante el público parecían una pareja estable y feliz, la realidad era muy distinta. La relación se había tornado tóxica y codependiente, con problemas que ambos normalizaban hasta que se volvieron insostenibles: “Fueron años de completa dependencia y la otra persona también”.

Nataly Umaña reveló que su matrimonio con Alejandro Estrada terminó por una relación marcada por la codependencia y el desgaste emocional - crédito @andresreinafotografo/Instagram

También reconoció que la falta de autoestima, el miedo al abandono y la dificultad para poner límites fueron factores determinantes en la dinámica de la pareja: “Falta de autoestima, necesidad de control, tú quieres controlar. Tú necesitas que te controlen, miedo al abandono, miedo al rechazo. Dificultad para poner límites. Yo nunca supe decir no, a mí me cuesta un montón, quiero hablar en pasado porque sé que en la terapia ha funcionado y he aprendido muchas cosas”.

Umaña confesó que llegó a pedirle al actor que la dejara, pues no era capaz de terminar la relación por sí misma: “Quiero decir, me costaba soltar, no sabía decir adiós, no sabía (...) Le pedí ‘déjame’, porque yo no era capaz de dejarlo y nos estábamos haciendo daño”.

La imagen pública de la pareja, considerada una de las más estables del espectáculo colombiano, contrastaba con la realidad interna que vivían: “Nosotros ante los ojos de los demás éramos perfectos, podíamos tener la pelea que tuviéramos y en cámara nos amábamos, lindos… pero teníamos una relación tóxica donde nos faltó sanación a cada uno, nos faltó Dios, mucho”.

“Le pedí ‘déjame’, porque yo no era capaz de dejarlo”, confesó Umaña sobre la dificultad de soltar la relación con Estrada - crédito @alejoestrada/Instagram

En cuanto a la dinámica económica de la pareja, Umaña reveló que durante los últimos años de la relación, el equilibrio financiero se convirtió en una fuente de conflicto: “Yo siempre tuve una energía masculina muy activa, mi niña interior estaba enterrada. Yo era la que decía: ‘yo trabajo, yo pongo, yo invito’. Me encargaba de todo. Incluso, asumía un poco el rol del hombre. Pensaba que el 50/50 era normal”.

Con el tiempo, la relación se transformó en una especie de sociedad donde los balances económicos reemplazaron el afecto, lo que terminó por erosionar el vínculo emocional: “Los últimos dos años cambiaron las cosas. Él empezó a prestarme dinero. Yo le decía: ‘Préstame y te devuelvo’. Entonces pasaban los días y me llamaba y me decía: ‘Mona, ven, hagamos cuentas’. Al principio me chocaba. Ahí entendí que ya no estaba con un esposo proveedor, sino con mi mejor amigo. Se creó un hueco emocional entre los dos (...) Yo aún tenía dinero para algunas cosas, pero no para otras. Y esa dependencia, ese intercambio, fue rompiendo lo que teníamos”.

El matrimonio entre Nataly Umaña y Alejandro Estrada ya había acabado antes de ‘La casa de los famosos Colombia’

La crisis matrimonial ya existía antes de que la actriz ingresara al reality, a pesar de que Estrada sugirió lo contrario en declaraciones públicas: “Entró a la casa en un estado emocional muy bajo, venía demasiado mal en mi relación, que de hecho nunca entendí por qué él salió a decir en todos lados: ‘Me sorprende, lo pudimos haber hablado en terapia’. Él siempre lo supo”.

Nataly Umaña relató que, poco antes de ingresar a 'La casa de los famosos Colombia', tuvo una fuerte discusión con su entonces esposo - crédito cortesía Talento nacional

Nataly recordó que, apenas ocho días antes de entrar a La casa de los famosos Colombia, tuvo una fuerte discusión con su exesposo, lo que evidenció el deterioro de la relación: “Tuvimos una pelea fuertísima, que mi mamá, que estaba de visita en Colombia, me afirmó que se tenía que ir”.

Durante su estancia en el reality, la ibaguereña se involucró sentimentalmente con el cantante panameño Miguel Melfi, lo que generó una ola de críticas y comentarios divididos en redes sociales.

La actriz consideró que la infidelidad fue la única vía para terminar una relación que ninguno de los dos se atrevía a finalizar: "Nuestro código era nunca una infidelidad, yo traté de luchar y tomé la decisión de hacer lo que hice porque es la única manera de que no hubiese un punto de regreso, no tuve en cuenta los sentimientos de Alejandro, no lo dimensione”.

Durante el reality, Umaña inició una relación con el cantante Miguel Melfi, lo que generó controversia y críticas en redes sociales -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Nataly se convirtió en el centro de la controversia, pues muchos interpretaron su comportamiento como una traición a Estrada. Sin embargo, Umaña insistió en que su matrimonio ya estaba en crisis antes de su participación en el programa y que la experiencia en la casa le permitió reencontrarse consigo misma: “Fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Entro a la casa en un estado emocional muy bajo, venía demasiado mal en mi matrimonio”.

Tas salir del reality, Nataly Umaña priorizó reencontrarse con Estrada antes que retomar su vida pública. La actriz solicitó la presencia de un psicólogo durante su conversación con Alejandro para que el encuentro fuera consciente y guiado.

En ese diálogo, la ibaguereña le expresó al actor: “Tú sabes que esto no lo hacíamos, no podíamos dejarnos. Pero te suelto… y te solté. Y si tengo que pagar el precio de que hablen mal de mí, no me importa. Soy libre. Dios escudriña mi corazón, sabe quién soy. Trabajo todos los días con mis demonios para ser mejor”.

Actualmente, Nataly Umaña y Alejandro Estrada han seguido caminos separados, cada uno enfocado en nuevos proyectos personales y profesionales - crédito @alejoestrada/Instagram

El cucuteño le aconsejó que pidiera perdón públicamente y cuidara sus declaraciones en entrevistas, lo que evidenció que ambos estaban en procesos personales distintos: “‘Mona, esto afuera es una locura. Tienes que saber qué decir en las entrevistas. Pide perdón. Di gracias’”.

Nataly Umaña enfrentó las críticas en redes sociales con terapia

Tras el escándalo mediático, Nataly enfrentó el juicio público y el bullying en redes sociales, pero también inició un proceso de recuperación emocional a través de la terapia, el ejercicio y la espiritualidad.

La actriz destacó que su acercamiento a Dios y la meditación fueron fundamentales para superar la etapa dolorosa que siguió a la ruptura: “La libertad duele, pero sana. Me solté de una dinámica que ya no me representaba. Me solté de una imagen que no era mía”.

Nataly Umaña afirmó que su acercamiento a Dios y la espiritualidad fueron claves en su proceso de recuperación emocional tras la separación - crédito cortesía Talento nacional

Nataly Umaña se aferró a un versículo bíblico que le dio fortaleza: “Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano solo puede venir de Dios”. Para la ibaguereña, esa presencia divina actuó como un escudo que protegió su mente y su ser en los momentos más difíciles: “Sentí la cobertura de Dios haciéndome ajena a los comentarios nocivos que alguna vez me afectaron”.

En la actualidad, tanto Umaña como Estrada han retomado sus vidas por separado. Alejandro participó en MasterChef Celebrity 2024 y comenzó una nueva relación con la presentadora Dominica Duque, mientras que la actriz se ha enfocado en su bienestar emocional y en nuevos proyectos profesionales fuera del país.