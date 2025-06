Laura Jaramillo volvió a arremeter contra el futbolista Michael Ortega por no responder por sus hijos: “He iniciado el proceso de demanda tres veces”

La influencer expuso en redes sociales que el futbolista no ha cubierto la totalidad de la responsabilidad que tiene con sus hijos - crédito @laujaramillov @michaelortegad / Instagram

Laura Jaramillo, hermana de la presentadora Angélica Jaramillo, informó que el padre de sus hijos no ha respondido tras ser señalado públicamente

Laura Jaramillo confirmó a través de sus redes sociales que Michael Ortega, padre de sus hijos y jugador profesional de futbol, no se ha pronunciado después de que ella lo expusiera públicamente. Además, la influencer anunció que iniciará un nuevo proceso legal en su contra, confiando en que esta vez obtendrá resultados favorables.

La creadora de contenido ya ha expuesto esta situación en varias oportunidades, asegurando que el deportista no se hace cargo de algunas cuitas alimentarias y de manutención de los hijos que tienen desde hace un par de meses.

Incluso hace un par de semanas, Jaramillo confesó que le hizo el favor de presentar un dinero a Ortega para pagar algunos meses de matrícula de los menores en el colegio, plata que no ha sido regresada en su totalidad, según detalló Laura.

En sus decoraciones más recientes, Laura confesó que después de exponer a su expareja varias veces en redes sociales, él todavía no se ha puesto en contacto con ella, por lo que decidió empezar un nuevo proceso legal.

“Yo he comenzado el proceso de demanda de ejecutivo de alimentos tres veces con tres abogados diferentes”, reveló Laura y confesó que ha cambiado de asesores legales al ver que los procesos no avanzaban.

“Cambiada para ver si cambiando de abogado la cosa iba a mejorar a favor de los niños, porque no es a favor mío y no pasaba absolutamente nada”, dijo la creadora de contenido, asegurando que en ese momento por la frustración decidió desistir, pero asegura que volverá a llevarlo a instancias legales.

Jaramillo también confesó que en el momento en que decidió dejar de asesorarse con abogados tomó la determinación de exponerlo en redes sociales y aseguró que la presión mediática logró un avance.

“Cuando desistí fue cuando decidí ‘voletiarlo’ la primera vez, que eso hizo efecto, la presión mediática que le puse, pero volvió a recaer en su responsabilidad, por lo que tuve que ponerle toda la fe a este nuevo abogado con el que es estoy hablando y creer que esto si va a resultar", confesó.

Laura Jaramillo reclamó a Michael Ortega la falta de pagos escolares

En semanas recientes, Laura Jaramillo compartió en redes sociales capturas de pantalla en las que reclama a Michael Ortega el pago de 7 millones de pesos colombianos y dos meses de colegiatura para sus hijos. En esos mensajes dirigidos al futbolista, la influencer le recuerda que ya ha cubierto 17 millones de pesos, correspondientes a tres meses de colegio que él no habría pagado, e insiste en la importancia de que asuma su responsabilidad. Jaramillo denunció públicamente que Michael Ortega no ha cumplido con el pago de tres meses de colegio de los hijos.

La disputa entre ambos se intensificó en plataformas digitales después de que Jaramillo afirmara que Ortega, actual jugador de The Strongest de Bolivia, no ha cumplido de manera constante con el pago de la educación de sus hijos. Según detalló, Ortega le adeuda los meses de febrero, marzo y abril, y solo realizó un abono parcial antes de dejar de responder a sus mensajes. La influencer expresó que siente vergüenza al hacer pública esta situación, pero consideró necesario exponerla tras no obtener respuesta por parte de su expareja.

La cifra mensual que debe cubrirse por concepto de colegiatura asciende a 6.614.000 pesos colombianos, suma que corresponde a poco más de 3.300.000 pesos por cada niño, según lo detalló ella. Jaramillo explicó que, aunque en algunos meses Ortega transfirió montos cercanos a lo requerido, en la mayoría de ocasiones los pagos fueron insuficientes. “En febrero y junio las transferencias superaron los seis millones de pesos, pero en marzo el aporte no alcanzó los cuatro millones”, relató la creadora de contenido.

La controversia aumentó cuando Michael Ortega publicó en sus historias de Instagram varios comprobantes de transferencias bancarias, con la intención de demostrar que sí ha realizado pagos desde 2023 hasta julio de 2024. Sin embargo, estas pruebas solo estuvieron disponibles por unas horas antes de ser eliminadas. Ortega argumentó que las restricciones bancarias desde Bolivia dificultan la transferencia de dinero, lo que, según él, ha complicado el cumplimiento de sus obligaciones.

Laura Jaramillo sugirió que Ortega haga los pagos directamente al colegio, “evitando así cualquier intermediación”. Además, indicó que siempre recibe excusas por parte del futbolista y que la situación se repite mes a mes. “Todos los meses es una lucha”, afirmó Jaramillo, quien sostiene que la manutención debe ser proporcional a la capacidad económica de ambos padres.

El reclamo de la influencer originó un amplio debate en redes sociales sobre corresponsabilidad parental y bienestar infantil en casos de separación. Diversos usuarios opinaron sobre la situación, algunos sugiriendo que Jaramillo recurra a instancias legales para exigir el cumplimiento de las obligaciones. Entre los comentarios más destacados: “Ser madre soltera es muy difícil, uno siempre se equivoca” y “Demande con abogado y verá como se pone pilas”.

La creadora de contenido reconoció que la decisión de hacer público el conflicto surgió de la frustración tras intentar resolverlo de otras maneras. “Me muero de la vergüenza, pero es que no hay de otra, marica, no hay otra forma… ¿Será que ustedes le pueden decir al papá de mis hijos que por favor me conteste?”, expresó Jaramillo. Además, comentó que se ha hecho cargo de la colegiatura de mayo y junio, mientras Ortega no ha respondido a sus mensajes ni ha mostrado disposición para resolver el tema.

Hasta ahora, Michael Ortega no ha emitido declaraciones públicas en respuesta a los señalamientos de Laura Jaramillo. La situación mantiene la atención de sus seguidores en redes sociales, donde el debate en torno al pago de la educación de los hijos y la corresponsabilidad entre padres separados continúa vigente.