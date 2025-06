Imitadora de Gloria Trevi en ‘Yo me llamo’ confesó estar muy enamorada y hasta se puso nerviosa: “Se despiertan sentimientos, sí”

La interpretación emocionó - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

La imitadora de Gloria Trevi en Colombia, cuyo nombre real es Yuli, sigue descrestando con sus presentaciones en el escenario de Yo me llamo, pues se ha convertido en una de las artistas favoritas de los seguidores del concurso, por lo que cada una de sus interpretaciones se vuelven tendencia en redes sociales.

Y es que la artista es reconocida por sus icónicos trajes, idénticos a los de la cantante original, así como por su talento, debido a que ha sido felicitada por los jurados en distintas oportunidades, consolidándose así como una de las concursantes más fuertes. Sin embargo, durante la emisión del 19 de junio, la bella imitadora hizo una revelación que dejó a todos sorprendidos y en redes sociales su nombre volvió a sonar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La imitadora cantó Amor de hombre, un tema con el que no solo descrestó, sino que aprovechó para confesar que su corazón ya está ocupado. Y es que tras terminar su exitosa interpretación, no solo se erizó Amparo y el lobo sacó la lengua, sino que la participante confirmó que está “enamoradísima”; así le respondió la artista a “la diva de Colombia”, después de que le dijera que interpretó con mucho sentimiento el tema.

Curiosamente, estas palabras no causaron sorpresa en Amparo, que le dijo: “Si mi amor, ya sabemos que estás muy enamorada. Vio como lo confiesa. No te hagas que ya sabemos todo”. Ante esta reacción, Melina Ramírez y Laura Acuña aseguraron que se perdieron de lo sucedido.

Comunicado oficial de la ruptura de la artista publicado el 3 de junio - crédito Instagram

Rey Ruiz respondió enfáticamente afirmando que no se quería enterar, a lo que Amparo aseguró que lo dijo porque estaba “celoso”, mientras que Aurelio le reclamó directamente a la participante: “A mí hábleme claro, ¿cómo así?”, la cuestionó el lobo.

Ante esta pregunta, la imitadora se puso bastante nerviosa y dijo: “Ay, ya saben”. En esta ocasión, Amparo nuevamente intervino y le dijo a Aurelio Cheveroni que la participante estaba enamorada y que lo dejara así.

A su vez, César Escola le dijo a Gloria Trevi: “En Yo me llamo floreció el amor de hombre”, a lo que ella respondió: “Se despiertan sentimientos, sí”, sorprendiendo a sus seguidores, teniendo en cuenta que podría tratarse de uno de sus compañeros de la competencia. Aunque esto es solo un rumor, pero no es la primera vez que se habla de esto.

Este sería el hombre que le robó el corazón a Gloria Trevi en ‘Yo me llamo’

A la famosa se le relaciona sentimentalmente con dos participantes. El primes rumor surgió durante la gala del 10 de junio de 2025, José Luis Perales y Gloria Trevi cantaron juntos en un mano a mano, por lo que los jurados mostraron su sorpresa ante la conexión de los artistas y César Escola indicó que eran como un “matrimonio”.

Y es que José Luis Perales le dedicó unas sentidas palabras a su compañera: “Me voy a salir un poquito del personaje porque lo que le tengo que decir a Gloria se lo digo como Edinson y no como José Luis: la quiero muchísimo. La conozco hace muchísimos años y vi su inicio y para mi es un orgullo muy grande verla en este gran escenario y poder compartir con ella. Te quiero mucho”, dijo el artista entre lágrimas, a lo que Gloria respondió visiblemente conmovida.

Sin embargo, también se habla de su cercanía con el imitador de Luis Alfonso, que terminó su relación con la doble de Shakira en medio de las grabaciones de su paso por el concurso en 2025 y se dejó ver bastante afectado por la situación. Aunque todo apunta a que ya tendría el corazón ocupado nuevamente.

Los rumores siguen vigentes, aunque los famosos no lo han confirmado - crédito yomellamogloriatrevi2025 / Instagram

Pese a los rumores de una posible relación o gusto entre los participantes, solo se sabe que tienen una amistad muy fuerte. No obstante, sigue creciendo el interés del público por saber qué pasó con el corazón de Gloria Trevi tras el anuncio de su ruptura: “Para lograr resultados que deseo obtener dentro de la competencia, he meditado mucho, me he cuestionado y al final he decidido poner fin a la relación de pareja que mantenía con el padre de mi hijo, decido manifestarlo para evitar malos entendidos más adelante”, explicó la imitadora.