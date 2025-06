Congresista sacó a la luz el ‘chantaje’ con el que Petro busca una constituyente y advirtió sobre su verdadero objetivo: “Es una trampa”

Lina Garrido reaccionó al anuncio de asamblea nacional constituyente de Gustavo Petro - crédito @Linamariagarridooficial/Instagram/Presidencia

El presidente Gustavo Petro generó una controversia nacional al plantear la posibilidad de convocar a una asamblea nacional constituyente, una propuesta que ha encendido el debate político y social en el país.

El anuncio se produjo tras la aprobación de la reforma laboral, cuando el mandatario comunicó su intención de derogar el llamado ‘decretazo’ de la consulta popular y propuso que, en las próximas elecciones, se entregue una papeleta para que los ciudadanos decidan si desean o no la convocatoria de una constituyente.

Este fue el mensaje del presidente Gustavo Petro tras la aprobación de la reforma laboral - crédito @petrogustavo/X

La reacción a esta iniciativa no se hizo esperar. Lina Garrido, representante a la Cámara por Cambio Radical, expresó su preocupación por las verdaderas intenciones detrás de la propuesta presidencial. Según la congresista, el presidente Petro busca ejercer presión sobre el Congreso y condicionar la aprobación de sus proyectos, pasando por alto la autonomía de las demás ramas del poder público, en particular la Legislativa. Garrido calificó la actitud del mandatario como un “chantaje descarado”, argumentando que pretende someter las decisiones legítimas que toman los congresistas en un debate democrático.

“El presidente ha sido demasiado chantajista, es descarado el chantaje de querer someter las decisiones legítimas que toman en un debate democrático los congresistas”; señaló en entrevista con Semana.

En sus declaraciones, Garrido enfatizó que el presidente intenta “imponer su voluntad” y transformar al Congreso en un simple “notario” de sus decisiones. Incluso, recordó que, aunque la reforma laboral fue aprobada, el presidente no cumplió su palabra respecto al ‘decretazo’ de la consulta popular. “Sacaron adelante la reforma laboral y él no cumplió su palabra”, afirmó, subrayando la falta de confianza que existe actualmente entre el Gobierno y otros sectores políticos.

ina Garrido aseguró que primer mandatario busca ejercer presión sobre el Congreso y condicionar la aprobación de sus proyectos, pasando por alto la autonomía de la rama Legislativa - crédito @AguileraModesto/X

La congresista fue más allá al cuestionar la credibilidad del presidente. “Dígame quién cree en una persona que hace unos compromisos y no cumple. Ahora, pretenden decir que en un momento tan polarizado, en el que no hay ningún tipo de confianza con el Gobierno para sentarse y llegar a unos acuerdos, es necesario llamar a una asamblea nacional constituyente”, manifestó. Para Garrido, la propuesta de la constituyente representa “una trampa en la que los colombianos no pueden caer”, ya que, aunque se presenta como un derecho legítimo de participación, no se están siguiendo los procedimientos adecuados y existe, en su opinión, un objetivo oculto.

En su análisis, la representante sostuvo que el verdadero propósito de la iniciativa es “disfrazar de voluntad popular un deseo político y personalista de Gustavo Petro de perpetuarse en el poder”, dijo al medio citado. Esta acusación se apoya en el hecho de que, durante la campaña presidencial, Petro firmó un compromiso en el que aseguraba que no convocaría a una constituyente si llegaba a la Casa de Nariño.

Así las cosas, la legisladora afirmó que el presidente Petro está incumpliendo esa promesa, lo que contribuye a la creciente polarización política en Colombia. “Ya quedó más demostrado que no cumple las promesas que le hace al pueblo, que no cumple los acuerdos políticos y esta polarización va cada vez en ascenso”, concluyó la representante.

el representante a la Cámara por el Pacto Histórico Heráclito Landinez, defendió la posición del presidente y desestimó las acusaciones de la oposición - crédito Colprensa.

En contraste, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico Heráclito Landinez, defendió la posición del presidente y desestimó las acusaciones de la oposición. Además, calificó las afirmaciones de Garrido como “absolutamente hipotéticas” y sostuvo que no existe evidencia de que el presidente busque perpetuarse en el poder. Según el representante, todas las acciones del jefe de Estado se han desarrollado dentro del “escenario democrático” y en estricto apego a la ley.

Landinez argumentó que el proceso propuesto por el primer mandatario se enmarca en el equilibrio de poderes y en los mecanismos de pesos y contrapesos que caracterizan al sistema político colombiano. “No podemos decir que es un deseo personalista y que se impondrá, es un escenario democrático en el que existe el equilibrio de los poderes y los pesos y contrapesos, tal y como está sucediendo en este caso”, afirmó el congresista.