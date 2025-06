Armando Benedetti resolvió dudas sobre la propuesta de una asamblea nacional constituyente: “Es la octava papeleta”

El ministro del Interior subrayó que esta propuesta no implica que el Ejecutivo actual promueva una ley ordinaria para convocar la asamblea - crédito X

Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara que en las próximas elecciones se entregará una papeleta para consultar al pueblo sobre la convocatoria de una asamblea nacional constituyente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, salió al paso de las dudas y aclaró los alcances de esta propuesta.

El jefe de cartera insistió en que la iniciativa no busca alterar el orden institucional vigente ni pretende que la asamblea sea convocada antes de 2026. Explicó que lo planteado es un mecanismo para medir el sentir de los ciudadanos frente a la necesidad de un nuevo “tratado social” en forma de Constitución, cuyo trámite correspondería al gobierno que resulte elegido en los próximos comicios.

“Yo la denomino como la octava papeleta. Esa papeleta no es que se esté convocando una asamblea constituyente ahora en este gobierno. No es para el gobierno Petro. Es para dejar la voz del pueblo, su discrepancia con lo que está pasando actualmente, un malestar que está ahora, que no está reflejado ni están sus soluciones dentro de la Constitución del 91, para que el próximo gobierno, entonces, lleve ese mandato de buscar una asamblea constituyente”, afirmó Benedetti a los medios de comunicación.

El anuncio del presidente

La propuesta de Petro surge como reacción a la aprobación en el Senado de la reforma laboral, que fue calificada por Petro como un triunfo histórico de la clase trabajadora - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El anuncio del presidente Petro se produjo el viernes 20 de junio, como reacción a la aprobación en el Senado de la conciliación de la reforma laboral. El proyecto, respaldado por 59 votos a favor frente a 16 en contra, y que ya había recibido el visto bueno en la Cámara de Representantes, está a un paso de convertirse en ley, pendiente únicamente de la sanción presidencial.

Petro calificó esta aprobación como “la primera victoria de la clase trabajadora en 34 años”. En su mensaje, también dejó en claro que desistirá de la consulta popular que había intentado impulsar mediante decreto y que fue suspendida por el Consejo de Estado. “Ya no es necesaria”, expresó, refiriéndose al decreto de convocatoria de la consulta, el cual anunció que será derogado.

Sin embargo, el mandatario aseguró que en las elecciones legislativas previstas para marzo de 2026 se entregará una papeleta adicional con la pregunta sobre la convocatoria de una asamblea constituyente.

“El pueblo ha despertado. El pueblo ha visto en directo quienes están con él, quienes lo abofetean y condenan, quienes prohíben que hable, ahora ese saber popular debe expresarse en donde el pueblo es rey, en las urnas”, afirmó el presidente a través de su cuenta en X.

Benedetti: “un mandato simbólico para el próximo gobierno”

Benedetti indicó que la intención es que el próximo gobierno recoja el mandato popular, si la papeleta obtiene apoyo en las urnas - crédito Ministerio del Interior

Frente a la propuesta Benedetti también subrayó que no implica que el Ejecutivo actual promueva una ley ordinaria para convocar la asamblea. “Si usted va a hacer una asamblea nacional constituyente, tiene que hacer una ley ordinaria para entonces convocarla. Pero aquí no se quiere convocar, aquí lo que se quiere es buscar que el pueblo exprese que hay un desazón actualmente, hay un malestar en la sociedad colombiana en el cual tiene que ser reflejada en un nuevo tratado social que se llame Constitución para el próximo gobierno, para que el próximo gobierno lo haga”, señaló.

El ministro también enfatizó que no debe generarse alarma sobre posibles reformas inmediatas o sobre intenciones reeleccionistas. “No hay reelección. La asamblea nacional constituyente no es para este gobierno. No se va a tramitar una ley ordinaria para que exista asamblea constituyente. Lo que va a buscarse es que se dé una octava papeleta para que, posiblemente en las elecciones del Congreso de marzo, se meta ahí para que el próximo gobierno busque entonces bajo ese mandato. Si es que existe el mandato, una vez contados los votos, para que el gobierno nuevo, el próximo, sea el que convoque la asamblea nacional constituyente”, concluyó.

El Gobierno insiste en que no se trata de una iniciativa para promover reformas inmediatas ni de un intento de reelección presidencial - crédito Luisa González/Reuters

La idea de una “octava papeleta” no es nueva en Colombia. El término hace alusión a la consulta simbólica que se realizó durante las elecciones legislativas de marzo de 1990. En aquella ocasión, un movimiento ciudadano, impulsado en gran medida por estudiantes, promovió la inclusión de una papeleta no oficial en la que se preguntaba a los votantes si consideraban necesaria la convocatoria de una asamblea constituyente. Este ejercicio fue el punto de partida para la Constitución de 1991, que actualmente rige al país.

Con esta referencia histórica, la propuesta del Gobierno busca, según Benedetti, que la ciudadanía exprese su opinión frente a la necesidad de una nueva carta política, sin que ello implique un cambio inmediato o una alteración del orden constitucional por parte del actual Ejecutivo.