Recordado participante del ‘Desafío’ celebró su libertad tras 18 meses de proceso judicial

Andrés Alfonso Miranda Mendoza, conocido en redes sociales como Tarzán y recordado por su paso por el Desafío The Box 2022, entregó detalles sobre el proceso judicial que enfrentó y celebró la recuperación de la libertad tras 18 meses privado de ella, luego de ser absuelto de los cargos por los que era investigado.

El atleta, que permaneció varios meses en detención domiciliaria como medida preventiva, compartió en sus redes sociales el 17 de junio de 2025 que obtuvo su boleta de libertad y que ya no hace parte de la investigación que lo involucró en una millonaria estafa.

Cabe mencionar que el caso que llevó a Miranda ante la justicia comenzó en noviembre de 2023, cuando las autoridades lo vincularon a una investigación por fraude. Tarzán explicó que todo se originó porque prestó su cuenta bancaria a un amigo, que terminó involucrándolo en el ilícito.

“Yo le presté mi cuenta de banco a un amigo y ese amigo me metió en ese problema. Ellos se habían robado una suma grande de dinero y a mí me involucraron por haber confiado”, declaró el exconcursante, según el medio CL Noticias.

De acuerdo con la información sobre el caso, los responsables del fraude suplantaron la cuenta bancaria de un proveedor, con la colaboración de empleados del banco y utilizando un correo electrónico adquirido en el extranjero. El objetivo era que el supermercado transfiriera fondos a la cuenta suplantada, lo que finalmente ocurrió.

“Suplantaron el correo electrónico original por eso para que les enviaran el dinero que habían suplantado. Era una cuenta del proveedor que estaba bloqueada y la desbloquearon. Allí el supermercado consigna los $2.300 millones”, relató Tarzán en una entrevista con el programa La Red, en 2024.

El exparticipante del Desafío The Box 2022 explicó que, como parte de la operación, a él le giraron 20 millones de pesos desde la cuenta suplantada por los estafadores. Por este motivo, las autoridades lo incluyeron en la investigación.

El reconocido participante aseguró que en marzo de 2024 conoció al sujeto que lo involucró en esta situación: “Dentro de la empresa me hice amigo de un trabajador. Esa persona, ese amigo, se ganó mi confianza, éramos ‘bro’. En el mes de mayo, él me hace una llamada y me pidió el favor de recibirle un dinero porque él no tenía la cuenta de ese banco al que le iban a mandar el dinero (…) Fueron $20 millones en total. Yo le hice el favor. Él me dijo envía estos $10 millones a esta cuenta, saca $8 y los mandas a estas cuentas (…) Me dijo que era de un negocio que él había hecho”, narró.

Tras varios meses, el proceso judicial contra Andrés Miranda se resolvió por vencimiento de términos, lo que permitió que recuperara su libertad. Cabe mencionar que el atleta nunca fue condenado y, tras la decisión judicial, fue absuelto de los cargos y excluido de la investigación. En sus declaraciones públicas, Tarzán agradeció el apoyo recibido y manifestó su deseo de retomar su vida y enfocarse en nuevos proyectos personales: “Ya estoy trabajando en lo mío y retomando mi vida. Gracias a todos los que creyeron en mí”, expresó en sus redes sociales.

En un video en su cuenta de Instagram dijo: “Ey, amigos, soy un hombre libre. Ya oficialmente soy un hombre libre totalmente. Libre en todos los aspectos (…) Feliz de la vida, libre como el viento. La libertad es un regalo invaluable, pero la verdadera liberación viene de adentro”.

El caso de Andrés Miranda desató reacciones en redes sociales, entre las que se destacan: “Dios siempre está en favor de sus hijos, siempre creímos en tu inocencia, hoy se hizo justicia, queda la experiencia” y “Felicitaciones Tarzán”.