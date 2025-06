Presentador Roberto Cardona vivió incómodo momento con su esposa: una mujer en un bar “le echó los perros”

El incómodo momento que vivió Roberto Cardona en un bar junto a Camila Upegui - crédito @camilaupegui/IG

En lo que parecía ser una salida tranquila para disfrutar de un partido de fútbol en pareja, el locutor y presentador Roberto Cardona terminó protagonizando una escena digna de una comedia romántica.

La historia, que él mismo narró en un video publicado en su perfil de Instagram con un tono divertido, ha generado múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes no dudaron en comentar lo curiosa —y un tanto incómoda— que fue la situación.

De acuerdo con sus declaraciones, Cardona se encontraba en un bar acompañado por su esposa, la periodista Camila Upegui, cuando ocurrió lo inesperado, pues una servilleta llegó hasta su mesa con un mensaje escrito a mano que dejó al comunicador boquiabierto.

“Preocupado estoy. ¿Alguna vez les ha pasado que están en un bar con su esposa y les llega una nota de una mesa de al lado echándole los perros? Muchas gracias. Vinimos tranquilos con mi esposa, dizque a vernos un partido y me llegó una servilleta con un mensaje. Quién la habrá mandado”, expresó el locutor, aun entre sorprendido y divertido por la escena.

La nota, escrita con tinta negra en la improvisada hoja de papel, decía: “Hola, perdón, jijiji. Te vi y te quería mandar una notica. Perdón, con tu novia (risas), pero me pareciste lindo. ¿Cuánto mides? Posdata: hueles deli“, escribió la mujer que quería conquistar a Roberto, junto con el nombre de usuario de su cuenta en las redes sociales, para que la buscara y viera de quién se trataba.

El mensaje no solo causó sorpresa en Cardona, también una mezcla de curiosidad e incredulidad, mientras su esposa aseguraba que a ella no le daba “ni cinco de risa” la acción e, incluso, se refirió al hecho de que a las mujeres no les importaría ser “la moza” de un hombre comprometido.

“Las hermozas están desatadas en este país. A mí no me da ni cinco de risa”, reaccionó Camila Upegui con evidente molestia.

“A mí eso nunca me había pasado”, confesó mientras mostraba la nota en el video.

Lejos de tomárselo con incomodidad, el presentador respondió a la pregunta incluida en la nota con su característico humor: “¿Cuánto mido? 1.70… 1.71 por la cédula”.

Además, hizo una mención espontánea a su fragancia del día, aprovechando que la mujer le indicó que le parecía agradable su aroma, pues indicó en el mensaje que no pasó desapercibido para ella.

“Hoy estoy oliendo... bueno, lo juro. Hoy, coincidencialmente había parado por Ara y había comprado el Ax Epic Fresh”, agregó entre risas, haciendo referencia al desodorante que decidió usar ese día.

Pero la historia no terminó ahí. Poco después de recibir la servilleta, una mesera del lugar se acercó a la mesa de Cardona para informarle que la misma mujer que había escrito la nota había enviado un trago a su nombre. Un gesto que, aunque coqueto, desató aún más la sorpresa del comunicador.

“Oigan a este”, reaccionó Camila Upegui, mientras Roberto aclaraba que era una cuestión de buenas amistades, por ser una persona agradable y ella desconfió rotundamente.

Seguido a esto, Roberto le preguntó a su esposa que si en serio ese tipo de situaciones le generaban molestar e incomodidad y ella aseguró que sí: “Obvio. (Así no vaya a hacer nada) No me importa. No sé. Pónganse a hacer algún hobby. Pinten mandalas, hagan clase de yoga, cualquier cosa. No se metan ahí”.

La anécdota rápidamente se volvió viral, no solo por lo insólito del gesto, sino también por la forma auténtica en la que Cardona lo compartió. Muchos de sus seguidores bromearon sobre la fragancia milagrosa y otros destacaron su reacción respetuosa, especialmente al no alimentar el interés de la mujer desconocida y mantener una actitud serena frente a su esposa.

El episodio, que comenzó como una jornada común para ver fútbol en pareja, se transformó en una historia digna de anécdota radial. Y aunque no hubo respuesta al trago enviado ni contacto posterior, Roberto Cardona sumó una curiosa historia a su repertorio personal, demostrando que, incluso en los momentos más cotidianos, pueden aparecer giros inesperados que roban una sonrisa.