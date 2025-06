Nuevo rechazo al Gobierno Petro: excancilleres enviaron una carta en contra de la instrucción para suprimir requisitos para el nombramiento de embajadores

La ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, y el presidente Gustavo Petro son blanco de una nueva polémica por las embajadas - crédito @laurisarabia/X - Presidencia

El Gobierno de Gustavo Petro ha tenido una serie de decisiones que han generado opiniones divididas en distintos sectores, en especial por los lados de la oposición, pero también en otros grupos que mostraron su rechazo a varias iniciativas y proyectos, uno de ellos se aplicó en la Cancillería.

Nueve exministros de Relaciones Exteriores le bajaron el dedo a la idea de suprimir el idioma inglés como requisito para ser embajador, que fue una orden del presidente a la canciller Laura Sarabia, argumentando que puede elegir mejores personas para dichos cargos y las actuales medidas limitaban esa idea.

De esta manera, queda por saber si el Gobierno nacional seguirá con la iniciativa para acabar con el segundo idioma para los aspirantes, recordando que el Tribunal de Cundinamarca bajó las designaciones de Armando Benedetti en la FAO y Guillermo Reyes en Suecia, que causó molestia en el mandatario.

Rechazo a requisitos de embajadores

La nueva polémica alrededor del Estado fue el anuncio del mandatario sobre las embajadas, en las que dijo que “un hijo obrero puede trabajar más en las relaciones internacionales que un embajador que se va a rascar la panza porque tiene un apellido ilustre”, durante el Consejo de Ministros del martes 17 de junio.

Por esa razón, nueve excancilleres enviaron una carta en rechazo a los nuevos requerimientos para ser embajador de Colombia, alegando que se trata de un “sistemático debilitamiento del servicio exterior y la Cancillería, materializado en instrucciones como la impartida por usted (Gustavo Petro) para suprimir los requisitos legales”.

El documento resalta cuatro puntos que el grupo considera como los de mayor gravedad, que son la reglamentación vigente del servicio exterior, violación de los requisitos mínimos en los nombramientos, incumplimiento del voto programático y el desprestigio de las relaciones exteriores.

“Su enfoque actual debilita nuestras instituciones, socava la memoria institucional, que debería ser el hilo conductor de una política exterior estratégica de largo plazo, y deslegitima el Servicio Exterior, afectando la confianza de la ciudadanía y de la comunidad internacional”, decía la carta de los excancilleres.

Algunos de los antiguos ministros que firmaron el documento son personas como Claudia Blum, María Ángela Holguín, María Consuelo Araujo y Marta Lucía Ramírez, esta última es de las personas más críticas al presidente Gustavo Petro en los últimos años por sus decisiones y escándalos.

“Los están echando porque son embajadores de Petro”

Durante el Consejo de Ministros, el jefe de Estado fue muy claro con la canciller Laura Sarabia para quitar los requisitos para los nombramientos de embajadores, al mencionar que “cualquier hijo de obrero puede ser embajador, no les gusta, pues este es el Gobierno del cambio”.

Todo nació por la molestia de Gustavo Petro a la caída de Armando Benedetti como embajador ante la FAO, debido a que no tenía inglés como segundo idioma: “Que porque no sabe hablar sino español, pero es uno de los idiomas oficiales de la FAO. Es un vaciamiento de poder del presidente, porque le están quitando la orden constitucional de ser jefe de las relaciones internacionales. Le pedí a la canciller, no por Benedetti porque ya no necesita eso, sino por el presidente, que quite todos los requisitos para ser embajador y embajadora en Colombia”.

“Estudió en el colegio San Carlos, y aunque a mí nunca me han invitado ni a una conferencia en esa institución educativa, pero tengo entendido que salen bilingües. Entonces, ¿cómo pueden decir que porque no sabe inglés?”, añadió el mandatario.

Petro aseguró que todo se debía a una “guerra jurídica” de un sector político: “Los están echando porque son embajadores del Gobierno de Petro, es un lawfare porque el sindicato blanco es de los que eligieron los señores presidentes de la oligarquía colombiana y están ahí sus familiares y amigos. Pero un Gobierno de izquierda debe mandar a las embajadas de los países africanos a negros y negras; a los del Caribe, caribeños y a donde tenemos relaciones estratégicas, el que garantice o la que garantice esas relaciones”.