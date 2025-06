Pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en ‘Stream Fighters 4′: la huilense seguirá los consejos de su padre

Yina Calderón dejó en claro que, aunque respeta la habilidad de su oponente, prefiere mantener un enfoque cauteloso y protegerse adecuadamente durante el combate - crédito @yinacalderon / IG

Yina Calderón, una de las influenciadores más reconocidas de Colombia, ha sido el centro de atención en las últimas semanas, no solo por su participación en populares realities como Protagonistas de Nuestra Tele y su reciente aparición en La Casa de los Famosos, también por su inminente combate con Andrea Valdiri, que está programado para el 18 de octubre de 2025.

Esta pelea, parte del evento deportivo Stream Fighters 4, organizado por el reconocido streamer Luis Villa, más conocido como WestCol, genera una gran expectativa entre los seguidores del boxeo y las redes sociales.

La polémica de la pelea sin casco

Uno de los aspectos que genera controversia en torno al combate es la solicitud de Andrea Valdiri de que la pelea se realice sin casco. Esta solicitud provocó la respuesta inmediata de Yina Calderón, que en un tono directo, expresó sus argumentos sobre por qué no estaba de acuerdo con la propuesta de la barranquillera. En un video publicado a través de sus redes sociales, Yina dejó clara su postura:

“Como yo no soy tan egocéntrica como esta señora que está al lado mío, reconozco que ella es una gran rival, reconozco y sé perfectamente las cualidades de mis oponentes y sé perfectamente que yo no lo hago, que yo no boxeo. Hay una gran diferencia y es que yo soy calle, que tengo esto en la sangre. Entonces, como no te subestimo y voy para un reality prefiero cuidar mi rostro porque no me da el tiempo para recuperarme”, expresó la influenciadora.

Con estas palabras, Yina Calderón dejó en claro que, aunque respeta la habilidad de su oponente, prefiere mantener un enfoque cauteloso y protegerse adecuadamente durante el combate, ya que no tiene el tiempo suficiente para recuperar su rostro en caso de sufrir daños. La influenciadora destacó la diferencia entre su estilo de vida y el de Andrea Valdiri, por lo que hizo alusión a su experiencia y actitud en este tipo de situaciones.

Los consejos del padre de Yina Calderón

Tras sus declaraciones, Yina publicó un video de su papá, en el que le da consejos prácticos para el combate. En el video, el padre de Calderón le indica cómo manejar a su oponente de manera estratégica:

“La coge suavecito, suavecito, le da manejo y apenas tenga el blanco, ‘tracate’, le da su trompada”, expresó el hombre, dando a entender que su hija debería mantener una estrategia de precisión y control, esperando el momento adecuado para golpear a su oponente.

Este apoyo familiar es un elemento clave en la preparación de Yina para el combate, pues muchos de sus seguidores han elogiado el vínculo cercano entre madre e hija. A lo largo de su carrera como influenciadora, Yina compartió en varias ocasiones el apoyo que recibió de su familia, especialmente de su padre, quien siempre está presente para brindarle orientación y apoyo emocional.

Expectativa y rivalidad

El combate entre Yina Calderón y Andrea Valdiri es de gran expectativa, principalmente por la rivalidad que ambas cultivaron durante los últimos meses. La competencia no solo se limita a la pelea en el cuadrilátero, sino a la lucha por la popularidad y el seguimiento de sus respectivos fans. Hay que resaltar, que ambas mantienen un intenso intercambio de comentarios y mensajes, lo que aumenta el interés de sus seguidores, que están ansiosos por ver cómo se desarrollará esta contienda.

Esta pelea, parte del evento deportivo Stream Fighters 4, organizado por el reconocido streamer Luis Villa, mejor conocido como WestCol - crédito @andreavaldiri / @yinacalderon / IG

El evento se llevará a cabo en el Coliseo MedPlus de Bogotá y contará con una serie de combates protagonizados por figuras digitales de gran renombre en el mundo de las redes sociales y el entretenimiento, como TheNino, ByKing, Milica, May Osorio, Shelao, Belosmaki, Karina García, Karely Ruiz, JH de la Cruz, y Cistorata, entre otros.

Por su parte, Andrea Valdiri también expresó su deseo de ganar la pelea, lo que ha añadido más emoción y tensión a la situación. A medida que se acerca la fecha del combate, tanto Yina como Andrea continúan entrenando y afinando sus estrategias, mientras los seguidores esperan ansiosos el gran evento de boxeo.