Enrique Peñalosa enfureció por propuesta de Gustavo Petro de comprar buses de Bogotá para construir tranvía: “Son asombrosas las bobadas que dice”

La propuesta presidencial de reemplazar la compra de buses por la construcción de un tranvía generó una fuerte reacción de Enrique Peñalosa, quien cuestionó la viabilidad y el impacto de la medida en la movilidad urbana - crédito Colprensa / Presidencia

Durante el inicio de las obras del Regiotram de Occidente en Facatativá, el presidente Gustavo Petro propuso que el Ministerio de Transporte asuma la compra de los buses de Bogotá, incluyendo los de la carrera Séptima.

El objetivo, según explicó, es redirigir esos recursos a la construcción de un tranvía que conecte directamente este municipio con el centro de la capital.

El exalcalde Enrique Peñalosa cuestionó con dureza la propuesta del presidente Gustavo Petro de redirigir recursos para construir un tranvía entre Facatativá y el centro de Bogotá.

Ambos han tenido enfrentamientos reiterados por sus visiones opuestas sobre la movilidad en la capital, especialmente por las decisiones tomadas durante sus respectivas administraciones.

Esta vez, Peñalosa respondió con ironía: “Son asombrosas las bobadas que dice”.

La iniciativa del presidente busca establecer un modelo de transporte sostenible que una la Sabana con el centro de Bogotá, utilizando como mecanismo de respaldo financiero el compromiso de recursos de presupuestos de años venideros.

Gustavo Petro propuso comprar buses en Bogotá - crédito @infopresidencia

“Por un negocio de buses que ahora nos toca comprar a nosotros, ministra del Transporte. Incluido ojalá los buses de la Séptima. De tal manera, gobernador (Jorge Rey), prioricemos, no tenemos sino este año que queda para que de Zipaquirá, igual que aquí, salga un tranvía que ojalá recorra la Séptima y llegue hasta el centro”, expresó el jefe de Estado en medio de su intervención.

También comentó durante el evento lo siguiente: “Esto tiene que quedar en vigencias futuras con contrato firmado, este mismo año, para que sea irreversible. Así le entregamos a la sabana de Bogotá, y a la ciudad, una forma de movilidad más limpia, rápida y digna, y dejamos las bases para garantizar la sostenibilidad del agua en la región”.

En respuesta a la propuesta de Gustavo Petro, Enrique Peñalosa lanzó duras críticas por medio de una publicación en su cuenta de X cuestionando tanto el conocimiento del presidente sobre la ciudad como la viabilidad de sus planteamientos.

Peñalosa afirmó que la ruta entre Facatativá y el centro de Bogotá no guarda relación con la carrera Séptima, y criticó el estancamiento del Regiotram frente al avance del metro capitalino.

Enrique Peñalosa lanzó duras críticas en contra del presidente Gustavo Petro - crédito @EnriquePenalosa

En su mensaje también señaló que el Gobierno no tiene capacidad real para ejecutar las iniciativas anunciadas y acusó a Petro de usar el discurso del transporte con fines políticos.

“Son asombrosas las bobadas que dice, de llorar. La ruta de Facatativá al centro no tiene nada que ver con la Séptima, no pasa por ahí, nada. Después de haber sido alcalde, ¡ni conoce a Bogotá! Y el RegioTram de Facatativá está contratado desde años antes que usted llegara a la presidencia (y no ha avanzado nada, a diferencia de nuestro Metro que va volando). Obviamente ustedes no van a comprar buses, ni a hacer tranvías, NADA. Mentiroso, incompetente, hablador de carreta politiquera", escribió en su publicación el exalcalde capitalino contestando a lo dicho por el presidente de la República, Gustavo Petro.

Durante un acto oficial en Facatativá, el presidente Gustavo Petro propuso la compra de buses de Bogotá para financiar un nuevo tranvía que conecte ese municipio con el centro de la capital - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Con respecto al proyecto mencionado por el jefe de Estado, según las estimaciones expuestas durante el acto, el Regiotram acortará de forma sustancial los tiempos de viaje entre Bogotá y municipios como Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza. Actualmente, estos trayectos pueden tomar entre dos y tres horas en momentos de alta congestión. Con el nuevo sistema férreo en funcionamiento, el recorrido se haría en menos de una hora, favoreciendo a más de 130.000 personas cada día.

Aunque el proyecto ferroviario tiene un enfoque técnico y busca impulsar la red férrea del país, fueron las declaraciones del presidente las que concentraron el interés público y mediático. Su idea de adquirir los buses del sistema bogotano como paso inicial hacia un futuro tranvía provocó dudas sobre su factibilidad desde los ámbitos legal, económico y de ejecución.

“Y entonces le entregamos a la Sabana de Bogotá, desde el punto de vista de la movilidad y a Bogotá misma, una manera más limpia de moverse, más rápida, más digna para las personas que usen este tipo de transporte y dejamos también las bases para que el agua sea sostenible en la región”, comentó el jefe de Estado.