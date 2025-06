Dayana Jaimes recordó el cumpleaños de su esposo Martín Elías: “Te volviste inolvidable”

Dayana Jaimes compartió en redes una fotografía de Martín Elías con motivo de su cumpleaños póstumo número 35 - crédito @dayanajaimes55/Instagram

Este 18 de enero, Martín Elías, hijo del legendario cantante vallenato Diomedes Díaz, habría cumplido 35 años en 2025.

Su viuda, Dayana Jaimes, utilizó sus redes sociales para rendirle un emotivo homenaje, recordando los momentos compartidos antes del trágico accidente automovilístico que acabó con la vida del artista en 2017.

“Hoy recordamos tu risa, tu amor y la alegría que compartimos en cada cumpleaños juntos. Tu presencia significó tanto para mí. Tu recuerdo vive en mi corazón y en el de muchos que aún te recuerdan como el primer día”, escribió Jaimes en su cuenta de Instagram, donde acumula más de dos millones de seguidores.

Jaimes compartió una fotografía del intérprete de éxitos como 10 razones para amarte, Problema tuyo y Ábrete, acompañada de un mensaje lleno de nostalgia y gratitud: “Te volviste inolvidable... Gracias por todo el amor y la felicidad que me brindaste. Oso de mi vida”.

Además, reposteó una reflexión sobre los desafíos que enfrentó en su vida, destacando la fortaleza que encontró en su fe. “Solo Dios sabía de mi lucha silenciosa y aunque por las noches muchas veces no tenía fuerzas ni ánimos para hablar, Él escuchaba mi corazón”, se puede leer en el mensaje que compartió y añadió: “Solo tu Dios”.

En sus publicaciones, también mostró las muestras de cariño recibidas por parte de amigos y seguidores del cantante, incluyendo un homenaje de la Gobernación del Cesar y un mensaje de Juan K. Vega, mánager de Peter Manjarrés, que recordó a su amigo con una fotografía junto a Carlos Vives. “Martín Elías | 18 de junio de 1990. Hoy el cielo celebra los 35 años de un ídolo eterno. Tu voz y alegría siguen vivas en el corazón del pueblo”, escribió Vega.

El legado de Martín Elías, considerado uno de los herederos más destacados de la dinastía Díaz, sigue vivo entre sus fanáticos y familiares. El joven cantante falleció el 14 de abril de 2017, a los 26 años, en un accidente automovilístico mientras regresaba de una presentación musical. Su muerte dejó un vacío significativo en el género vallenato y en el corazón de miles de seguidores.

La historia de amor entre Dayana Jaimes y Martín Elías

Detrás del artista, también quedó una historia de amor que marcó su vida. En una entrevista con la revista Semana, Dayana Jaimes recordó cómo conoció a Martín Elías desde que eran niños. “Yo lo conocí desde muy pequeño, él vivía a la vuelta de mi casa y era muy amiga de su hermano Luis Ángel y él me lo presentó”.

Aunque en ese momento Martín tenía una relación sentimental establecida, ambos comenzaron como amigos hasta que, tras su separación, iniciaron una relación que inicialmente mantuvieron en privado.

Jaimes describió a Martín Elías como un hombre tímido, pero detallista. “Lo que no me decía en ese entonces con palabras lo hacía a través de cartas escritas con su puño y letra”, recordó.

Serenatas, flores, peluches y canciones dedicadas formaron parte de su proceso de conquista. Aunque al principio no imaginaba casarse ni tener hijos con él, aseguró que fue “lo mejor que me pasó en la vida”.

La relación entre ambos estuvo marcada por el complemento que formaban. Según Dayana Jaimes, Martín era una persona noble y confiada, mientras que ella asumía un rol protector: “Él se dejaba llevar mucho de mí y me decía: ‘la que sabes eres tú porque estudiaste. Yo lo que sé es cantar’”.

Las anécdotas cotidianas también reflejan el carácter del cantante: “A veces me decía, por ejemplo: ‘amor, cómo se escribe tal palabra’. Y yo le decía, ‘carajo, Martín. ¡cómo no vas a saber!’. Y él, como niño chiquito, me contestaba que no lo regañara, que lo que él sabía era cantar”.

A pesar de las complicaciones propias de la carrera musical, como las giras y los constantes viajes, la pareja mantenía una conexión sólida: “Siempre estábamos en contacto y me llamaba mucho para que estuviera tranquila”.