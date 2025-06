Caterin Escobar se refirió a su experiencia en ‘MasterChef Celebrity’: “Son como 10 niveles más arriba”

Caterin Escobar contó algunos detalles de su participación en 'MasterChef Celebrity', previo al lanzamiento de su séptima temporada - crédito cortesía Canal RCN

Sin duda, el nombre de Caterin Escobar es uno de los más esperados por los colombianos de cara al inició de la emisión de la séptima temporada de MasterChef Celebrity.

La vallecaucana se ganó un lugar en el corazón de los televidentes gracias al reconocimiento adquirido por sus papeles en producciones como Así es la vida, Las muñecas de la mafia, Chepe Fortuna, La Selección, Las hermanitas Calle o Café con aroma de mujer, entre otros.

A un día de que inicien las transmisiones de MasterChef Celebrity, Infobae Colombia habló con la vallecaucana sobre aspectos profesionales y personales, incluyendo los rumores que la vinculan sentimentalmente con uno de los otros participantes en la nueva temporada del programa de Canal RCN.

Aunque la actriz no se reconoce como una persona muy seguidora de los reality shows (de hecho es el primero en el que participa, admitió que disfrutaba del formato de MasterChef Celebrity, lo que la motivó a decantarse por aceptar la invitación por parte del Canal RCN. Además, expresó que como ya ha sucedido con otros participantes en temporadas anteriores, fueron sus hijos quienes la convencieron de sumarse.

Según relató la actriz, fueron sus hijos Maria José y Matías quienes la convencieron de aceptar la invitación de 'MasterChef Celebrity' - crédito @caterinescobaractriz/Instagram

“Realmente me hicieron la invitación y fue como ‘Hey, ¿Será?’“, expresó Escobar. ”Me parece rico el tema de la cocina, me gusta el formato. MasterChef tiene un formato bonito, chévere, que llega mucho a los hogares porque es familiar. Aparte a mis hijos les gusta, se acaban de ver el último en donde ganó Paola [Rey]. Entonces ellos estaban felices, entretenidos, viéndolo. Apenas les conté que me estaban haciendo esta invitación. Fue como ‘de una mami. Sí, por favor, di que sí. Acepta. Acepta’. Entonces como que dije ‘bueno, ¡vamos!’“.

Sobre su relación con la cocina, Caterin explicó que vino dada especialmente por su rol como madre. “Llegué muy joven a vivir a Bogotá y me tenía que defender. Siempre fue como un tema de ‘Tengo que aprender a cocinar’”, señaló, añadiendo que nunca se vio como alguien “vetada” de la cocina.

Caterin Escobar reconoció que enfrentarse al nivel de exigencia de 'MasterChef Celebrity' estuvo "10 niveles" por encima de lo que estaba acostumbrada - crédito @caterinescobaractriz/Instagram

Eso sí, el trabajo en MasterChef Celebrity fue otro nivel. O como dijo la propia actriz, “Son como 10 niveles más arriba. Todo es una gastronomía totalmente diferente, más amplia, donde todo ya es de verdad alta cocina”.

Sobre su relación con el resto de participantes durante las grabaciones, Caterin expresó que con buena parte de ellos ya se conocía previamente por otros proyectos del pasado, y en general dejó un balance positivo, lo que facilitó la camaradería.

“Yo terminé muy feliz por eso, porque fue un muy buen equipo. Tuvimos una muy buena relación. Fue como volvernos a encontrar en otra cosa totalmente diferente a lo nuestro, con otro combo que no conocía, que conocí en ese lugar y donde también empezamos a generar lazos de amistad muy chéveres”, afirmó.

Durante las grabaciones, Caterin Escobar estuvo envuelta en rumores de una relación con Mario Alberto Yepes - crédito @caterinescobaractriz/Instagram

Una de las inquietudes que generaron los meses en los que se realizó la grabación de MasterChef Celebrity fue cuando se difundió en marzo pasado, en el que Caterin Escobar fue captada mientras departía durante una fiesta con el exfutbolista Mario Alberto Yepes, también participante en esta temporada.

Esto no tardó en generar rumores de una posible relación entre ambos, sobre todo porque ambos vienen de terminar sus relaciones anteriores. Al respecto, la vallecaucana fue contundente: “No tengo nada que decir al respecto”.

Con relación a sus proyectos luego de terminar las grabaciones del formato, Caterin dejó entrever que hay cosas en camino, pero sin revelar muchos detalles. “Estamos a la espera. Acabamos de terminar esta locura, que me divertí un montón, y ya estamos a la espera de retomar y ver qué continúa”, puntualizó.