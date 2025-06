Actor de ‘La primera vez’ contó detalles de cómo grabó las escenas eróticas con su compañera Francisca Estévez

El actor contó que las escenas íntimas fueron conversadas con su compañera de set - crédito @rastreandofamosos/IG

El 4 de junio llegó a las pantallas a través de la plataforma de Netflix, una nueva entrega de la serie colombiana La primera vez, en la que nuevamente participan los jóvenes talentos como Francisca Estévez y Emmanuel Restrepo.

Con esta tercera temporada, los seguidores de la producción se encontraron con unos personajes más maduros y nuevas historias.

Entre esos nuevos relatos, se destaca el momento de intimidad que tuvieron los personajes de Estévez y Restrepo, por lo que en una ronda de preguntas y respuestas, los seguidores del actor quisieron conocer un poco sobre cómo se preparó para grabar esas escenas.

Inicialmente, Emmanuel aseguró que antes de todo tuvieron una conversación con su compañera, pues “hacer ese cine, esas escenas, es muy incómodo”.

Según expuso Restrepo, recordado por haber formado parte de otras producciones como Rigo y Romina poderosa, es un momento de vulnerabilidad porque los televidentes ven que aparentemente los actores están solos “pero la verdad es que detrás hay muchísimas personas viendo”.

Y agregó: “Depende del día, entonces puede ser un lugar muy incómodo, pero con Francisca, con Eva, que es Eva, pasa algo… Y es que llevamos casi cuatro años trabajando juntos. Entonces es bonito porque ya hay mucha confianza y aunque puede ser un lugar muy incómodo, hay mucha comunicación entre los dos, pero además también con la persona que guía estas escenas, que es una coordinadora de intimidad y que hace que también sea mucho más cómodo”.

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que sus seguidores no dudaron en respaldar el profesionalismo con el que siempre se ha desempeñado en sus papeles: “Qué lindo como se nota que siempre sabe hacer muy bien sus personajes”; “definitivamente Emma es todo un profesional”; “creo que no sería capaz de hacer una escena así con tanta gente detrás”, entre otros.

Así respondió a los comentarios homofóbicos

“Publicas un video hablando de música (...) ¡Qué lástima! Qué lástima ser tan incómodo para tanto hombrecito. Chai, un día seremos tantas m4r!c4s que les tocará acostumbrarse”, expresó Emmanuel Restrepo en un video publicado en sus redes sociales, tras recibir una ola de mensajes discriminatorios.

El actor colombiano respondió de manera contundente a los comentarios homofóbicos que surgieron luego de compartir sus gustos musicales en internet. La controversia se originó cuando Restrepo publicó un video en el que detallaba su preferencia por géneros como el tango y canciones de artistas como Drexler y Rosalía.

El objetivo del video era mostrar su faceta musical, pero varios usuarios aprovecharon la publicación para enviarle mensajes ofensivos y cargados de homofobia. Entre los comentarios que el actor decidió exponer públicamente se encontraban frases como: “actor o actora”, “es una actriz destacada”, “lo tenía en otro concepto, gas”, “Carmela”, “galleta wafer”, “se partió el actor”, todos con un tono claramente discriminatorio.

Ante la avalancha de mensajes, Emmanuel Restrepo optó por responder de manera directa y sin rodeos, defendiendo su identidad y haciendo un llamado al respeto. En su video de respuesta, el actor dejó claro que la discriminación no lo intimida y que seguirá siendo fiel a sí mismo.

Además, el actor ha sido abierto sobre su orientación sexual y que, lejos de afectar su carrera, su autenticidad le ha permitido consolidarse en la industria del entretenimiento.

En una entrevista con Infobae Colombia, Restrepo profundizó sobre su identidad y su experiencia personal. Explicó que, aunque en el pasado tuvo relaciones con mujeres, actualmente se identifica como gay y prefiere no limitarse con etiquetas.

“No soy bisexual. Viví una experiencia con mujeres porque, en su momento, me gustaron las novias con las que estuve, pero esa etapa ya pasó (...) No me gusta encasillarme ni limitarme; si debo responder algo, diría que soy pansexual”, declaró el actor, subrayando su rechazo a las categorías rígidas en torno a la sexualidad.