Vassar Feria 2025 presenta nuevas experiencias y espera 50.000 visitantes en Bogotá

La octava edición de Vassar Feria, que se celebrará del 18 al 23 de junio en el parque El Country de Bogotá, reunirá a más de 350 marcas y espera movilizar a cerca de 50.000 visitantes.

El pabellón 1 de la Vassar Feria abrirá este año dos nuevas propuestas: Vassar Literato, un espacio para clubes de lectura, firmas de autores y encuentros editoriales, y Vassar Stereo, un bar de escucha con sonido análogo y ambiente íntimo, pensado para quienes buscan experiencias sensoriales y momentos de pausa en medio de esta feria, que se se ha posicionado como una plataforma para que marcas emergentes y consolidadas en diseño, moda, arte y gastronomía conecten con el público.

Este año, el 30 % de las marcas seleccionadas debutan en el evento, mientras que un 15 % proviene de ciudades como Medellín, Barranquilla y Cali, lo que refuerza el carácter integrador y descentralizado de la feria. La directora ejecutiva, María Carolina Gutiérrez, destacó que “Vassar trasciende el concepto de feria: es una plataforma que impulsa, conecta y hace crecer el ecosistema emprendedor”.

La programación artística y cultural de la feria incluye una variada oferta de música en vivo, presentaciones de stand-up comedy y actividades para toda la familia. Entre los artistas más esperados se encuentran Cabas, La Boa, Vale Garzón, Chell, Wamba y el periodista y comediante Daniel Samper, quien abrirá la agenda el miércoles 18 de junio con su show Circombia, una propuesta que fusiona sátira, política y circo.

Adicionalmente, la iniciativa Sonidos Vassar, creada en 2024 para visibilizar a músicos emergentes que también son emprendedores, seleccionó a cuatro finalistas —Sotomonte, Sativa Style, Macuira y Valeria— para presentarse en la tarima oficial, tras recibir más de 200 postulaciones.

La feria también apuesta por experiencias de bienestar y vida en familia. Durante el fin de semana se ofrecerán clases al aire libre de Pranayama, una técnica de respiración consciente vinculada al yoga, dirigidas por @gigiyogaa y patrocinadas por Dolex. Además, se realizará un entrenamiento canino con Mark Lee, pensado para quienes asisten con mascotas.

En el ámbito del diseño y la decoración, la feria presentará piezas de artistas y marcas como Joe Gomes, Miguel Uribe, Umbral Galería, Deep Gallery, The Laac, La Miscelánea, Me Chester, Lirolhaus, Flub, Carpió Baltazar y Marea Territorio. En moda y accesorios, los visitantes encontrarán propuestas de autor como Ruedo, Not Too Fancy, Garage Sale, Parente, Lolita Clothing, Fiorela, Peeps, Mona y Churro, Baccan, Plug-E y Leva Carnato, que destacan por su apuesta por lo hecho a mano, la sostenibilidad y la innovación textil.

La oferta gastronómica de Vassar Feria incluye emprendimientos como Noé Cabrales, Oat My God, Triiu, Juca Sushi, Pizzería Carpanetto, O’Napo, Gyoza Love y Ristretto Café, que presentan recetas originales y formatos creativos. Para el público infantil, marcas como Orejas de Conejo, Bellota, Magic House y Qtorse combinan diseño, sostenibilidad y entretenimiento, ofreciendo opciones pensadas para la infancia con propósito.

El evento contará con entrada gratuita para menores de 10 años, y boletas desde $10.000 entre semana y $25.000 los fines de semana, además de una gran cantidad de actividades incluidas sin costo adicional. Las inscripciones para experiencias especiales y talleres se realizarán a través de enlaces publicados en las redes sociales de la feria.

El horario de apertura será a las 11:00 a.m. los días miércoles, jueves y viernes, y a las 10:00 a.m. el sábado, domingo y lunes festivo, con cierres que varían entre las 8:00 p.m. y las 10:00 p.m. según el día.

María Carolina Gutiérrez explicó: “Venimos con una zona nueva llamada el taller: donde los asistentes podrán tener clases de cerámica, floristería, pizza, catas de café, matcha, ají y mucho más”. Las inscripciones para estas actividades se gestionarán a través de un enlace en redes sociales.

El Petit Vassar, dirigido a niños desde los 2 años, ofrecerá actividades lúdicas y de entretenimiento, reforzando el carácter familiar del evento. El lunes festivo, 23 de junio, se presenta como una opción para quienes permanecen en la ciudad, con propuestas para todas las edades y la oportunidad de apoyar el emprendimiento local.

La agenda cultural de la feria incluye presentaciones artísticas en tres horarios diarios —2:00 p.m., 4:00 p.m. y 6:00 p.m.— y experiencias de marca a las 3:00 p.m., 5:00 p.m. y 7:00 p.m. El cronograma de artistas contempla, entre otros, a Daniel Samper con Circombia el miércoles, Sotomonte y Vale Garzón el jueves, Manuel Lizarazo y Radio Bembé el viernes, Tu Rocksito Netos, Sativa Style y Cabas el sábado, Bosque Encantado, Macuira y La Boa el domingo, y Valeria, Chell y Wamba el lunes.