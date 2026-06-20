‘Mr. Taxes’ calificó la propuesta de De la Espriella de bajar impuestos como “poco creíble” y puso a escoger entre el “ex tóxico” y el que “quiere matar al gato”

Reyes afirmó que es poco probable que se puedan reducir los impuestos en Colombia - crédito @LuisCarlosH/TikTok

El exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes, conocido por sus seguidores en redes sociales como “Mr. Taxes”, utilizó su cuenta de TikTok para responder preguntas relacionadas con las elecciones presidenciales y la propuesta de reducción de impuestos de uno de los candidatos.

Al abordar el tema de la afinidad personal hacia los candidatos, Reyes respondió a una usuaria que sugirió dejar de hablar sobre la simpatía por los aspirantes y enfocarse en la elección presidencial.

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“Daniela, tienes toda la razón. Y en todo caso, aquí esto es como que porque estás enojada con tu ex tóxico, entonces te vas a cuadrar con el que te quiere matar al gato. Nada que ver”, fueron las palabras de Reyes.

No es la primera vez que Reyes se refiere negativamente sobre Abelardo de la Espriella - crédito @luiscrh/X

En otra intervención, Reyes se refirió a la posibilidad de disminuir los impuestos, como lo han planteado Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. Señaló que esta iniciativa no resulta creíble, teniendo en cuenta la trayectoria de Restrepo en el manejo fiscal.

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“Lo que dicen Abelardo de la Espriella y su candidato vicepresidencial, José Manuel Restrepo, es poco creíble porque el mismo José Manuel fue quien, después de que el Gobierno de Iván Duque intentó subir el IVA y no pudo hacerlo a causa del paro nacional, José Manuel procedió a subir el impuesto de renta a las empresas del 30 al 35%”.

El exdirector de la Dian también recordó que Restrepo tiene un historial relacionado con el incremento de impuestos y no con su reducción. “Él tiene una trayectoria de subir impuestos, no de bajarlos. Por otro lado, él dice que eso se logra reduciendo la corrupción, pero la verdad, la corrupción es un fenómeno que surge principalmente de la interacción entre el Congreso de la República y el Ministerio de Hacienda”, advirtió.

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Reyes afirmó que no se debe confiar en la palabra de José Manuel Restrepo - crédito @jrestrp/X

Reyes mencionó acciones específicas durante la gestión de Restrepo como ministro de Hacienda. Destacó la suspensión de la ley de garantías, una norma diseñada para impedir el uso de recursos públicos en campañas políticas durante años electorales. “José Manuel la suspendió de manera inconstitucional. La Corte Constitucional tumbó esa suspensión, pero, pues, buena parte del daño ya estaba hecho”, señaló Reyes.

Además, el exfuncionario hizo referencia a la gestión de relaciones políticas de Restrepo. “José Manuel manejó sus relaciones con el Congreso a través de la señora Andrea Ramírez, que tristemente también trabajó en el actual gobierno y que actualmente es investigada por haber sido una de las que colaboró en la repartición de contratos a dedo a congresistas a cambio de votos en el Congreso”.

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Reyes concluyó que la trayectoria de Restrepo no corresponde a la de alguien identificado con la reducción de impuestos ni con la lucha contra la corrupción. “La trayectoria de José Manuel no es precisamente de lucha contra la corrupción, es una trayectoria de subir impuestos. Así que no, no creo que sea una propuesta muy creíble”, puntualizó.

'Mr. Taxes' indicó que no es probable que un gobierno baje los impuestos de manera drastica, como lo afirmó el candidato presidencial - crédito Colprensa

Cabe recordar que Luis Carlos Reyes ha cuestionado públicamente las propuestas de Abelardo de la Espriella, especialmente la idea de legalizar el 10% de los capitales ilegales provenientes de actividades como el narcotráfico y la minería ilegal, a cambio de cárcel y no extradición para sus poseedores.

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Reyes expresó que a los criminales debe aplicarse la ley y no brindarles tranquilidad a los criminales. También se refirió a la postura del candidato sobre seguridad, señalando que De la Espriella ha defendido a líderes paramilitares.

“¿Sabe por qué no es una buena idea, Abelardo? Porque con los narcos y los criminales hay que hacer justicia, no darles tranquilidad. Jugarle limpio al país es que para los criminales no haya tranquilidad a ningún precio”.

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