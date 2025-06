Emiro Navarro impactó con la millonaria cifra que recibió en regalos en su primera transmisión en vivo de TikTok tras salir de ‘La casa de los famosos’

La monetización en TikTok depende de la interacción y el número de seguidores en las transmisiones en vivo y regalos que reciban los creadores de contenido - crédito @emiro_navarro / Instagram

Emiro Navarro, quien alcanzó la final en la reciente edición de La casa de los famosos Colombia y se ganó el reconocimiento del público por su personalidad dentro del reality, volvió a captar la atención de sus seguidores con su regreso a las redes sociales.

Aunque no resultó ganador del programa, el cariño que despertó se reflejó en la gran acogida que tuvo su primera transmisión en vivo en TikTok, luego de varias semanas fuera del entorno digital por su participación en el formato televisivo.

En este reencuentro virtual, Emiro recibió una avalancha de regalos digitales por parte de su audiencia, acumulando una suma significativa en tan solo unas horas. Durante la transmisión en vivo, sus seguidores le enviaron obsequios virtuales con valores que van desde pequeñas sumas hasta algunos mucho más codiciados, como el “universo”, que tiene un valor de más de 524 dólares, es decir, un poco más de 2 millones de pesos colombianos.

Según comentarios en redes sociales, Emiro habría recaudado más de 10 millones de pesos durante la transmisión, resultado del respaldo que le brindan los más de 1,5 millones de seguidores que tiene en TikTok, teniendo en cuenta que durante la transmisión recibió cientos de regalos.

La dinámica de monetización en TikTok se basa en la interacción directa entre creadores y audiencia. Los usuarios pueden enviar regalos virtuales durante los lives, y cada uno tiene un valor económico determinado.

La facilidad para monetizar depende en gran medida del número de seguidores y del nivel de participación en las transmisiones. En el caso de Emiro Navarro, la combinación de su reciente exposición mediática y la fidelidad de sus fans permitió que su primer live tras el reality se convirtiera en un evento lucrativo.

Así retiran el dinero de los premios los creadores de contenido en TikTok

En TikTok, los creadores de contenido pueden monetizar sus transmisiones en vivo mediante los regalos virtuales que reciben de sus seguidores, los cuales se adquieren con monedas compradas en la plataforma.

Al acumular estos obsequios, la aplicación los convierte en “diamantes”, que luego se transfieren al balance del usuario. Posteriormente, el creador puede solicitar el retiro de ese dinero a través de servicios de pago como PayPal u otras opciones que habilite la plataforma, teniendo en cuenta que TikTok descuenta una comisión y establece un monto mínimo para procesar cada transacción.

Alfredo Redes critica a Emiro Navarro y reaviva el debate en redes tras final del ‘reality’

La controversia surgida tras la final de La casa de los famosos Colombia ha generado una ola de reacciones en redes sociales, especialmente después de que Alfredo Redes cuestionó públicamente la actitud de Emiro Navarro frente a los ataques verbales que Melissa Gate dirigió contra Karola, amiga de Navarro.

El exparticipante cartagenero acusó a Navarro de no defender a su amiga y de dejarse manipular por otras concursantes, lo que ha avivado el debate entre los seguidores del reality.

Alfredo Redes, quien formó parte del equipo “Papillentes” durante la primera temporada del programa, ha mantenido una presencia activa en redes sociales y medios, opinando sobre los acontecimientos de la nueva edición.

En esta ocasión, el creador de contenido centró sus críticas en la relación entre Emiro Navarro y Karola, señalando que el joven barranquillero no respaldó a quien consideraba su amiga cuando Melissa Gate la insultó públicamente. Redes expresó: “Más de miles de mensajes insultándonos, amenazándonos a Ornella y a mí por niño que se deja llevar por dos mujeres, que apenas conoció, que lo llevan como un títere y no es capaz de defender a la verdadera amiga que se partió el cuero defendiéndolo, que no dejaba que nadie hablara mal de él cuando ella estaba presente”.

La polémica se intensificó luego de que se viralizara un video replicado por cuenta en redes sociales, donde locutores aclararon que el abuelo de Emiro Navarro resultó afectado por una protesta en su localidad, y no por acciones de los seguidores de otros participantes, como se había sugerido.

Las declaraciones de Alfredo Redes dividieron opiniones entre los internautas. Algunos usuarios respaldaron su postura, mientras que otros defendieron a Emiro Navarro y recordaron el historial de Redes en el programa. Entre los comentarios destacados, se leía: “Con el paso de los días ratificamos que elegimos bien al ganador de esta temporada”, así como críticas hacia el propio Alfredo por su comportamiento en la edición anterior: “lo dice Alfredo que fue el principal promotor del bullying en la temporada anterior y las amenazas contra la Pupuchurra (Martha Bolaños)”.