Altafulla aclaró si se gastó o no 30 millones de pesos en su primera cena con Karina García: “Ahí está el 10% del premio”

Luego de finalizar La casa de los famosos Colombia 2025, las especulaciones y expectativas acerca de la relación sentimental entre Andrés Altafulla y Karina García se apoderaron de las redes sociales, especialmente durante el reencuentro que tuvo la pareja en Medellín, ciudad en la que el artista barranquillero pasó unos días y conoció a los hijos de la modelo paisa.

Uno de los rumores que cobró mayor fuerza fue la supuesta filtración de la exorbitante cuenta que el ganador de la segunda temporada del reality de convivencia habría pagado en su primera salida a comer con la también exparticipante a la que conoció dentro del programa.

Ante las criticas que recibió el cantante por la factura que circula en internet en la que se muestra que habría pagado millonaria cifra por una cena en restaurante de la Ciudad de la Eterna primavera, Altafulla decidió hablar a través de su cuenta de TikTok en la respondió uno de los mensajes que hacía referencia a la presunta costosa salida.

“Falso de toda falsedad. Ahí está el 10% del premio. Falso contra toda falsedad. La gente hace cosas super graciosas, tiene mucha imaginación. He visto que son más chistosos aún, hay uno de Karina detrás de un árbol y sale: ‘Karina y la DIAN esperando que alguien cobre el premio”, comentó entre risas.

De paso, Altafulla aprovechó la interacción con el público para revelar que hasta lo han llamado para reclamarle por haber gastado tanto dinero en una sola noche. El artista aseguró que él viene de una ciudad donde las bromas es lo principal, motivo por el que no se toma las cosas personales.

“Yo vengo de la cuna del perrateo que es Barranquilla, la costa Atlántica y allá todo le hace gracia. Entonces como que, siempre y cuando no pasen cierto límite o se metan con algo de verdad, yo creo que todas esas cosas dejarlas así sin importar la intención con lo que lo hicieron. A mí me han llamado diciéndome que ‘cómo me voy a gastar 30 millones de pesos en una noche, tú te volviste loco’”, agregó.

Por otra parte cantante que se alzó con botín de La casa de los famosos Colombia 2025 afirmó que todo se trató de un montaje por parte de algún internauta, pues no se gastó tal magnitud con Karina. Además, que todo lo toma con gracias, pues no es algo que lo afecte en esta etapa de su vida en la que disfruta del éxito y popularidad que le dejó su paso por el reality.

Así fue la primera cita entre Altafulla y Karina García en Medellín

La pareja que se formó dentro de la competencia de convivencia que ganó el artista barranquillero, está causando sensación fuera del programa, pues Altafulla no solo ha compartido con los hijos de Karina, también se la llevó a comer buñuelo, tal y como lo planeó dentro del reality. “Tengo unas expectativas muy, muy altas con lo que vaya a pasar en este desayuno”, dijo García.

Si bien, la pareja ya había tenido una cena especial en la que participó Rochy, exnovia de Altafulla, esta sería en realidad la primera cita a solas después de haber finalizado La casa de los famosos, razón por la que Karina documentó el momento.

Tras finalizar La casa de los famosos Colombia, Karina y Altafulla sorprendieron a sus seguidores al compartir un video que muestra cómo llevan su relación más allá del reality. En el clip, se les observa cumpliendo un sueño prometido por Altafulla: disfrutar juntos de un desayuno típico paisa, incluyendo el buñuelo famoso que tantas veces había mencionado.

El dúo partió temprano desde la casa de Karina hacia un local que Altafulla había descrito como su favorito, donde disfrutaron de huevos, arepa, queso y el mencionado buñuelo. Esta experiencia compartida se convirtió en un éxito en redes sociales, atrayendo innumerables likes y comentarios positivos por la conexión que han logrado establecer.

En un ambiente repleto de camaradería y sorpresas, Carlos Rueda, el hábil mánager del carismático cantante, capturó un momento peculiar en video. En una gran mesa, rodeado de amigos de Altafulla, el artista compartió risas y anécdotas, destacando la presencia de Rochy, su exnovia. El video, que pronto se volvió viral, mostraba a Karina, sentada al lado tanto del barranquillero como de su hija Isabella, mientras Rueda enigmáticamente escribía: “El que entendió, entendió”.