Hernán Cadavid denunció varias irregularidades en la UNP: “Ha entregado más de 36 esquemas de seguridad a dedo”

La Unidad Nacional de Protección (UNP) entregó más de 36 esquemas de seguridad sin estudios previos de riesgo, según denunció el representante a la Cámara Hernán Cadavid, del Centro Democrático. Las declaraciones surgieron después del atentado sicarial contra el senador Miguel Uribe Turbay, que, pese a haber solicitado múltiples veces el fortalecimiento de su esquema, no recibió respuesta efectiva de la entidad y la situación desató un nuevo debate sobre la imparcialidad y transparencia con la que opera la entidad.

“Después de muchas solicitudes de información y acciones de tutela empezamos a levantar la información que esconden en la UNP sobre sus favorecidos: bodegueros, contratistas y opinadores que le sirvan al petrismo son protegidos con esquema de seguridad”, afirmó Cadavid por medio de un hilo en su cuenta de la red social X.

El congresista del Centro Democrático insistió en que la entidad está siendo instrumentalizada para fines políticos y aseguró que su dirección actual responde a intereses del Gobierno nacional.

La entrega de los esquemas, de acuerdo con Cadavid, se habría hecho sin cumplir los requisitos técnicos exigidos por ley: “Ha entregado más de 36 esquemas de seguridad a dedo, sin los estudios de seguridad necesarios. Más de 96 escoltas y 28 vehículos blindados sin control alguno, muchos de ellos al servicio de los amigos del petrismo”.

Esta afirmación encendió las alarmas en diversos sectores políticos, especialmente tras conocerse que muchos de los beneficiarios no tienen cargos de elección popular ni antecedentes de amenazas verificadas por entidades de inteligencia.

Uno de los casos más mencionados por el congresista es el de la contratista Diana Marcela Portilla, cercana a la superintendenta de Industria y Comercio, Cielo Rusinque. Según indicó en el mismo hilo, la mujer habría accedido a un esquema de seguridad completo —escolta, chaleco blindado y subsidio mensual— tras publicar un mensaje en redes sociales en el que manifestaba temer por su vida.

“El de la señora Diana Portilla, bodeguera contratista al servicio del petrismo. El 1 de agosto de 2024 recibió escolta, chaleco blindado y subsidio por 12 meses. ¿La razón? Un trino diciendo: ‘Me mandaron a matar’, y listo”, expresó Cadavid.

El congresista añadió que el argumento utilizado por Portilla para solicitar protección fue una supuesta amenaza por parte de él mismo.

“La señora Portilla, para acceder a esquema de la UNP, adujo que yo la iba a ‘matar’ y eso le sirvió para acceder a ser calificada con ‘riesgo extraordinario’. El mismo nivel de riesgo que tenía el senador Miguel Uribe antes de su atentado. A ella la protegieron; a Miguel, no”, aseguró.

El presidente Gustavo Petro también fue mencionado en la denuncia de Cadavid, pues el legislador reveló que una solicitud del mandatario podría haber incidido directamente en la entrega de protección a Portilla.

“Mientras Gustavo Petro destruye y pone en riesgo a la oposición, sale a defender a sus contratistas de la bodega y a pedir protección: acto seguido, les otorgan esquemas por medida de ‘emergencia’”, dijo.

Recordó cuando el presidente, en su cuenta de X, escribió: “Le solicito a la Fiscalía tomar nota de las causas que llevan a esta persona a tener miedo por su vida”.

Cadavid criticó la falta de transparencia de la entidad al momento de entregar detalles presupuestales de estas asignaciones. Aseguró que solicitó información sobre los costos exactos, pero la entidad argumentó no tener los datos desagregados.

“Buscamos saber cuánto valen estos regalos de esquemas al petrismo y la UNP dice que no puede informar porque no lo tiene desagregado. De eso sí, no saben, ‘esquemas de emergencia’ para beneficiar amigos”, denunció.

El congresista también se refirió a la presencia de exintegrantes de las antiguas Farc dentro de la entidad, una situación que ha sido tema de debate desde hace varios años. Según Cadavid, actualmente hay 1.453 exguerrilleros trabajando en la UNP: “734 como funcionarios públicos y 719 están contratados por uniones temporales, varios envueltos en procesos penales, con armas, sin control”.

Respecto al atentado contra Miguel Uribe, Cadavid afirmó que hubo más de 20 solicitudes formales para reforzar su esquema de protección, todas enviadas por el equipo del senador antes del ataque. A pesar de las advertencias, no hubo respuesta adecuada por parte de la UNP, lo cual fue considerado por la oposición como una omisión grave.

“Ya había pedido que se redoblara su protección, pero no fue escuchado”, indicó.