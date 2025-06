Gustavo Petro acusó a la oposición de engañarlo, tras ataques contra su Gobierno durante la Marcha del Silencio: “No se silencian las ideas”

El presidente Gustavo Petro indicó que la Marcha del Silencio habría sido utilizada para promover el odio - crédito Enea Lebrun/REUTERS

Un video de la creadora de contenido Laura Camila Vargas, que compartió en redes sociales las imágenes en las que se observa un aparente ataque verbal y físico del que fue blanco periodista Nicolás Torres, del sistema de medios públicos Rtvc, durante la Marcha del Silencio en Bucaramanga, fue aprovechado por el presidente de la República, Gustavo Petro, que en sus redes sociales se expresó en la tarde del domingo 15 de junio y, tal parece, cambió la percepción que tenía sobre la movilización; a tal punto de decir que fue engañado por los que decían que sería una movilización pacífica.

La controversia se intensificó en la Plaza de Bolívar en Bogotá, en donde miembros de partidos opositores expresaron consignas en contra de la administración actual, lo que generó una reacción inmediata del mandatario. Todo esto con el “fuera Petro”, que se ha vuelto en costumbre para rechazar las ejecutorias del actual Gobierno. En efecto, el primer mandatario utilizó su perfil en la red social X para responder a los acontecimientos y, del mismo modo, a las críticas surgidas durante la marcha contra su administración, a una semana del atentado contra el senador Miguel Uribe.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro acusó a los sectores de oposición de utilizar la Marcha del Silencio con fines distintos a la salud del senador Miguel Uribe - crédito @petrogustavo/X

“Odio no es silencio de las ideas y lucha por la democracia. Supongo que los marchantes de Bogotá, Medellín y Cali, lo hicieron por la paz y la vida del senador Miguel Uribe, ¿No era así? ¿Nos engañaron? Vea pues, el pueblo va por la consulta popular y sus derechos. No se silencian las ideas, eso quieren los asesinos al matar. El pueblo no se deja engañar, está por la vida para todos los colombianos, incluido el senador Uribe, y por la Consulta Popular", dijo el primer mandatario en su perfil de X, citando la publicación de Vargas, que por lo visto le causó indignación.

Miles de personas colmaron la plaza de Bolívar en Bogotá durante la 'Marcha del silencio' tras el atentado contra Miguel Uribe - crédito redes sociales

El video que Gustavo Petro replicó para descalificar la Marcha del Silencio

De esta manera, el mandatario dejó en claro su percepción de que la movilización habría sido utilizada para fines distintos a los que se habían anunciado públicamente. “Ya no hay más esclavos que piden y se hacen matar por la esclavitud y las cadenas. El pueblo colombiano quiere paz, cero muertes y consulta popular y derechos y libertades. Así que si era un engaño la marcha de hoy, pues vamos a las calles”, expresó el jefe de Estado, que pese a que dijo que bajaría el tono de sus pronunciamientos, sigue respondiéndole a la oposición con fuertes pronunciamientos.

Es válido destacar que la publicación original, del perfil de Vargas, cuestionaba la movilización.“¿La marcha del silencio fue una marcha por La Paz? ¿O un espacio para más odio y oportunismos? Fue multitudinaria y se rechazó la violencia, pero también se ejerció. Eso se llama incoherencia. Tanto el presidente Petro como la oposición deben comprometerse a bajarle al tono", afirmó la influenciadora, que hizo referencia a las imágenes en las que se observa el ataque al periodista Torres en Bucaramanga (Santander); lo que, según ella, evidencia la contradicción entre el discurso de rechazo a la violencia y las acciones de algunos manifestantes.

Con este mensaje, influenciadora criticó agresiones a periodista de Rtvc - crédito @LauraCVargas96/X

Al respecto, la Marcha del Silencio, convocada desde diferentes sectores políticos, aunque en su gran mayoría contrarios al Gobierno, surgió como respuesta a la preocupación por la seguridad de figuras políticas, en particular del congresista y también precandidato presidencial Miguel Uribe: que había mostrado su preocupación por la situación de su esquema de seguridad, a cargo. La convocatoria buscaba, en principio, unificar a la ciudadanía en torno a la defensa de la vida y la democracia, aunque la presencia de mensajes y actos hostiles hacia el Gobierno habría causado tensión.