Gustavo Bolívar criticó la llamada Marcha del silencio: “Fue de la intolerancia y del oportunismo”

Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento de Prosperidad Social en el gobierno de Gustavo Petro - crédito Prensa Senado

En la mañana del domingo 15 de junio de 2025, se realizaron multitudinarias marchas en Colombia para rechazar el atentado contra el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe, así como los recientes ataques terroristas ocurridos en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca.

Al respecto, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y precandidato presidencial criticó la Marcha del silencio.

Bolívar afirmó en su publicación en X que algunos “quisieron sacar provecho del senador herido”, razón por la cual cuestionó la “grosería”y el “grito de odio”.

“No era una Marcha del silencio. A pesar de la gran asistencia y de que muchos marcharon pensando en desarmar la palabra para empezar a construir tolerancia, otros solo quisieron sacar provecho del senador herido. Mucha grosería, mucho grito de odio, mucha arenga política. Fue la marcha de la intolerancia y del oportunismo. Desperdiciaron una gran oportunidad de poner a pensar este país en la reconciliación”, indicó Bolívar.

Críticas de Gustavo Bolívar a la Marcha del silencio del domingo 15 de junio de 2025 - crédito @GustavoBolivar/X

El pronunciamiento de Gustavo Bolívar fue centro de críticas, entre ellas, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt.

“Es como si usted hubiera estado en otra marcha. La nuestra y la de los cientos de miles de personas que llenamos la plaza de Bolívar, no fue de arengas políticas, gritos, patanería y mucho menos odio. Había mucho amor, también dolor sincero, no había ofrecimiento de tamales, ni pagos, ni chantajes a funcionarios para salir. Fue la Colombia buena, unida y firme la que marchó”, indicó Betancourt.

Ingrid Betancourt cuestionó las declaraciones de Gustavo Bolívar - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Enrique Gómez Martínez, excandidato presidencial, también cuestionó la publicación de Gustavo Bolívar.

“¿Entonces las marchas deben ser lo que ustedes digan, lo que ustedes alucinen? En esta manifestación libre, soberana del pueblo, no hubo buses, no hubo contratos chuecos con Morris o a favor de Rtvc. Son tan ‘demócratas’ que no aceptan nada, ningún activismo, que no sea el de ellos. El chavismo criollo”, afirmó Gómez Martínez.

La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta, recientemente cuestionada por sus declaraciones sobre la Fundación Santa Fe, centro médico donde es atendido Miguel Uribe, también se pronunció.

“Celebro las grandes movilizaciones sociales y políticas de esta semana: el pasado miércoles en Cali y otras capitales, en defensa de la consulta popular; y hoy, en algunas ciudades, de los candidatos presidenciales de la derecha, por la vida de Miguel Uribe. Ambas fueron, en su mayoría, pacíficas, con algunas excepciones que más adelante mostraré”, indicó Zuleta.

Posteriormente, indicó en su mensaje de X que los violentos en Colombia lo que quieren, según ella, es silenciar el debate.

Balance de las marchas

El presidente Gustavo Petro fue una de las primeras figuras públicas en reaccionar a las movilizaciones que se llevaron a cabo en distintas ciudades del país.

A través de su cuenta en X, el mandatario celebró la jornada y destacó el mensaje colectivo que se expresó en las calles.

“Éxito en la plaza de Bogotá. Un pueblo unido por la paz”, escribió, en lo que fue interpretado como un respaldo al carácter pacífico de las marchas y al llamado a la unidad en medio de una semana marcada por la violencia.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, también se pronunció en redes sociales. Subrayó la masiva asistencia en varias regiones del país, especialmente en Bogotá, donde se calculó una participación cercana a las 80.000 personas.

Armando Benedetti, ministro del Interior - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

En su publicación, Benedetti señaló que la movilización había sido pacífica y que se habían garantizado plenamente los derechos de quienes salieron a las calles con consignas de apoyo al senador Miguel Uribe y en rechazo a los recientes hechos violentos.

Desde la Cancillería, Laura Sarabia compartió un mensaje que fue bien recibido incluso en sectores críticos al Gobierno. “Colombia es más grande que sus heridas. Más fuerte que su historia de dolor, más valiente que su miedo”, escribió, acompañando su mensaje con imágenes de la Plaza de Bolívar llena de manifestantes.

Por su parte, el senador Iván Cepeda valoró la jornada como una expresión ciudadana en defensa de la vida y la paz. En su mensaje destacó el carácter unánime del rechazo a la violencia, recordando su propia experiencia como víctima de los conflictos armados.