Enrique Peñalosa expuso quién sería el mayor beneficiado si muriera Miguel Uribe tras atentado en Bogotá: “Hay solo una manera de que Petro pueda quedarse”

Enrique Peñalosa también contó detalles de su relación con el senador del Centro Democrático que aún permanece en estado crítico en una clínica de Bogotá

Diez días después de que el país conociera el grave atentado contra el senador del Centro Democrático y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, uno de sus más cercanos aliados contó detalles sobre el estado de salud del político, además de entregar detalles de los presuntos beneficios que le traería a ciertos sectores la situación actual Uribe.

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, en una entrevista otorgada a El Tiempo, aseguró que, principalmente, el sector oficialista del presidente Gustavo Petro, incluido el mandatario, serían los principales ganadores en caso de que el senador llegase a fallecer.

En su intervención, Peñalosa sugirió que existe una organización poderosa detrás del atentado y reflexionó sobre los posibles móviles políticos que podrían estar involucrados.

“Independientemente de que hayan participado 7, 10 o 2 personas, lo cierto es que hay detrás una organización potente. ¿A quién le interesaba que asesinaran a Miguel? Pues políticamente, uno piensa que hay solo una manera de que Petro pueda quedarse y esta es que haya un desorden tan grande que no sea posible realizar elecciones“, señaló Peñalosa.

El precandidato estaba acompañado del edil Mosquera y el concejal Andrés Barrios

Sin embargo, el político aclaró que, aunque no está sugiriendo que Gustavo Petro esté directamente vinculado al atentado, hay elementos que podrían querer evitar las elecciones para mantener a Petro en el poder.

Según sus palabras, “no significa para nada que sea Petro el que tuvo que ver con ello, no es lo que estoy diciendo. Pero de pronto hay alguien al que sí le interesa que él se quede, ¿no?”.

El exalcalde, que trabajó estrechamente con Uribe durante su administración en Bogotá, describió el atentado como “muy bien montado” y señaló que “ni siquiera estaba previsto que el niño sicario saliera de allá con vida”.

Peñalosa resaltó la inteligencia y la capacidad de Uribe para establecer relaciones, cualidades que, según él, heredó de su abuelo. “Siempre me impresionó por su inteligencia y su capacidad de establecer relaciones humanas. Creo que heredó eso del abuelo Julio César Turbay”, explicó Peñalosa al medio.

El medio recogió también la opinión de Peñalosa sobre la visión política de Petro. Según el exalcalde, el presidente se considera un líder de relevancia mundial y sostiene que las instituciones democráticas del país carecen de legitimidad.

Los gestos que hacen dudar sobre la presunta "soledad" del menor en el atentado

“Nos ha dicho en todos los tonos y de manera muy elaborada que las instituciones de nuestra democracia no son legítimas, porque han sido hechas por los oligarcas esclavistas y que son un medio para explotar a los más pobres”, señaló Peñalosa.

Sobre la posibilidad de que el ataque a Miguel Uribe tuviera un carácter simbólico, Peñalosa indicó que su vínculo familiar y político podría haberlo convertido en un objetivo.

“Obviamente, una alternativa es que atacarlo a él fuera más simbólico que atacar a otros, porque tenía un abuelo al cual el M-19 odió y porque es miembro y precandidato del Centro Democrático”, explicó Peñalosa al medio. Sin embargo, no identificó una razón específica para que Uribe fuera seleccionado como blanco.

Frente al futuro político de Miguel Uribe, el exalcalde de Bogotá expresó su confianza en que Uribe tiene un amplio horizonte por delante: “Si no es ahora, tiene diez ocasiones más, es decir, de aquí a que Miguel tenga la edad en la que Trump fue elegido, para intentarlo. Tarde o temprano va a ser presidente. Yo no sé si en esta oportunidad, en la siguiente o en cuál, pero si hay alguien por quien yo pueda apostar de cien a uno, es por Miguel”.

Asimismo, Peñalosa expresó a El Tiempo su preocupación por la posibilidad de sabotaje electoral y la fragmentación de las fuerzas políticas opositoras. “Claramente van a tratar de sabotear las elecciones, y obviamente es muy peligroso porque no solamente hay 20 o 40 o 50 candidatos a la presidencia, sino que hay 600, 800 candidatos al Congreso”, advirtió.

Además, manifestó inquietud por la falta de disposición de los partidos para dialogar con el gobierno de Petro y la aparente seguridad del Ejecutivo respecto a la aprobación de la consulta previa por parte de la Corte Constitucional.

“No veo por qué están tan tranquilos y tan seguros. Y una aprobación o no de la consulta previa es casi que un primer test de lo que podría ser la aprobación de la no realización de las elecciones que pudiera dar después la Corte Constitucional”, afirmó Peñalosa.