Varios políticos hicieron presencia en la “Marcha del Silencio”, para alzar la voz en rechazo al atentado contra Miguel Uribe - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Ciudadanos de 23 ciudades en Colombia y una en el exterior se unieron en la jornada del domingo 15 de junio en la Marcha del silencio.

Esta movilización pacífica fue organizada como una respuesta de rechazo al atentado contra el senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, ocurrido el sábado 7 de junio.

El ataque tuvo lugar en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia de Bogotá, y generó amplio repudio y muestras de solidaridad de diversas figuras del ámbito político y la sociedad civil en Colombia.

Fue así como tanto congresistas de la oposición como de sectores independientes se unieron en el llamado a participar, destacando la necesidad de que el evento se realizara sin signos partidistas.

Tanto congresistas de la oposición como de sectores independientes se unieron en el llamado a participar - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

La Marcha del silencio se llevó a cabo en defensa de la democracia y la paz, reflejando la intención de la ciudadanía de expresar su descontento frente al aumento de la violencia política en el país.

¿Quiénes participaron?

Un grupo de destacados representantes y exfuncionarios manifestaron su apoyo a una reciente iniciativa desde el Congreso, que busca enviar un mensaje claro sobre la seriedad de ciertos eventos y la necesidad de unidad en medio de la incertidumbre institucional.

Entre los respaldos se encuentran la representante Katherine Miranda; Juan Manuel Galán, director del partido Nuevo Liberalismo; los representantes Juan Sebastián Gómez González, Julia Miranda Londoño y Alejandro García Ríos; así como Juan Daniel Oviedo, también precandidato presidencial, y el exsenador Humberto de la Calle.

En paralelo, el Partido de la U anunció su participación en una marcha, calificándola como un acto cívico. En su comunicado oficial, expresaron un rechazo contundente a cualquier tipo de violencia dirigida contra actores políticos.

Galán en la Marcha del Silencio - crédito X

La colectividad enfatizó que la reflexión nacional debe ir más allá de las divisiones partidistas y centrarse en la defensa de principios fundamentales como la vida y el respeto por las distintas ideas.

Una de las primeras figuras públicas en hacer su presencia fue el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que acompañó la Marcha del Silencio hacia la Plaza de Bolívar. “Es una marcha del silencio, estamos acompañando en silencio a rechazar la violencia en Colombia”, fueron las primeras palabras del mandatario local.

Además, Carlos Fernando Galán agregó que “estamos acompañando esta marcha en solidaridad con Miguel Uribe y su familia, rechazando la violencia y pidiendo que todo Colombia se levante para defenderla democráticamente”.

Otro de los personajes que se vio en las calles fue al exvicepresidente, Francisco Santos, que envío mensaje de apoyo al senador del Centro Democrático: “¡Fuerza Miguel! Necesitamos que Dios y la Virgen te protejan y te recuperen”.

La senadora del Centro Democrático dio sus palabras durante la marcha en Bogotá - crédito @MariaFdaCabal/X

De igual manera, Santos expresó en los micrófonos de RCN Radio que es apenas el inicio de una resistencia contra el gobierno de Gustavo Petro: “Estamos hasta aquí con el odio de Petro, él solo habla de odio, solo genera odio. A los violentos no nos doblegamos y a los que quieren destruir la democracia tampoco, sean desde el Palacio de Nariño o desde el Cauca. Este es el inicio de una resistencia civil”.

Daniel Briceño, concejal de Bogotá, también se unió a la Marcha del Silencio: “Aquí hay una ciudadanía activa que está levantando la voz y le está diciendo a aquellos que nos quieren llenar de miedo y terror que el país no lo vamos a entregar. Y eso es lo que estamos haciendo en esta marcha del silencio, repudiando el atentado contra nuestro senador Miguel Uribe que nos duele desde lo más profundo del alma, pero también enviando un mensaje de esperanza, de lo que hoy tiene Colombia (sic)”.

De igual manera, la senadora del Centro Democrático dio unas palabras durante la manifestación: “Quiero decirles que ni un paso atrás, Colombia no se arrodilla a los violentos. Colombia no es socialista. Somos un país libre. Dios nos hizo libres. El pueblo colombiano no es de Gustavo Petro. Hoy vinimos a honrar la memoria y la vida de Miguel Uribe. Hoy vinimos a rechazar la violencia patrocinada por este gobierno que paga por no matar".