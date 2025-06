Mujer brutalmente agredida por su pareja, un agente de tránsito de Cali, denunció que el atacante fue dejado en libertad

La víctima de presunto intento de feminicidio decidió contar su versión de lo ocurrido - crédito @noesuncasomás/Instagram

Maryori Mera García, funcionaria de la Secretaría de Movilidad de Cali, publicó un video en redes sociales mostrando las secuelas del brutal ataque criminal del que resultó víctima por parte de su pareja.

Visiblemente afectada y aún en recuperación, Mera García decidió contar su versión de los hechos y denunció haber sido víctima de un intento de feminicidio por parte del agente de tránsito identificado como Luis Fernando Osorio Bermúdez, el lunes 2 de junio de 2025.

Relató que el ataque ocurrió en la madrugada, aproximadamente a las 5:00 a. m., mientras Maryori dormía en su domicilio.

Según su relato, fue agredida de forma brutal por Osorio Bermúdez, que le causó heridas que la obligaron a someterse a una cirugía.

A raíz de la gravedad de las lesiones y de la denuncia formal realizada, el presunto agresor fue capturado días después, el 9 de junio, pero recuperó su libertad apenas 24 horas más tarde.

Una juez determinó que no representaba un peligro para la víctima ni su entorno, decisión que la familia cuestionó por dejar sin protección a Maryori y a sus hijas.

“Por todas aquellas que hoy no tienen la suerte de estar con vida y por aquellas que aún no pueden hablar, quiero manifestar públicamente que, si algo le ocurre a mi familia y a mí, el directo responsable es Luis Fernando Osorio Bermúdez y la justicia por haberlo dejado en libertad sin verificar la veracidad de las pruebas que presenté”, expresó la funcionaria en el video subido a la cuenta de Instagram @noesuncasomas.

Las hijas de la víctima también hicieron público su testimonio, advirtiendo sobre el riesgo en el que se encuentran y criticando la decisión judicial.

“Durante su relación, esta persona la manipuló, la amenazó y violentó física y psicológicamente en varias ocasiones”, señaló una de las jóvenes. La hermana agregó que, pese a las amenazas y antecedentes de violencia, la juez no tuvo en cuenta el contexto ni aplicó un enfoque de género en su decisión.

“El pasado 2 de junio, él la agredió mientras ella dormía, causándole graves lesiones. El 9 de junio fue capturado, pero 24 horas después fue liberado por una juez que argumenta que no representa un peligro para nosotras. Nos preocupa profundamente que la decisión haya sido tomada sin un enfoque de género, desconociendo completamente los patrones de violencia a los que estuvo sometida mi mamá”, añadieron.

Frente a la liberación del presunto agresor, las hijas pidieron que el caso no quede en el olvido y llamaron a la acción de las autoridades para que no se repita la impunidad en situaciones de violencia contra la mujer. “No podemos ser una cifra más. Pedimos que se haga justicia y que este caso no quede impune. No es justo que él esté libre, como si nada hubiera pasado, y nosotras tengamos que estar encerradas temiendo por nuestra vida”.

El caso generó pronunciamientos dentro de la misma Secretaría de Movilidad de Cali. El secretario Gustavo Orozco indicó que el equipo de abogados de la entidad y delegados de Casa Matria apoyaron la denuncia penal ante la Fiscalía, que derivó en la captura de Osorio Bermúdez. La dependencia expresó respaldo a la víctima y su familia.

Por su parte, el agente de tránsito implicado en el proceso defendió su inocencia y será la justicia la que determine su responsabilidad en los hechos denunciados.

Mientras tanto, la funcionaria de la Secretaría de Movilidad sigue temiendo por su vida y pide protección para ella y sus hijas, así como una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos y garantizar justicia.